06:52, 6 марта 2026

90 азербайджанских семей возвращены в Агдам

Кадр возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в Агдам 5 марта. Фото: Report / https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-gorod-agdam-pereselilis-eshe-90-semej#gallery_2714bba297d34060ce58de3dddba0760-13

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В город Агдам вернулись 90 азербайджанских семей, которые уехали оттуда во время карабахского конфликта. Им были вручены ключи от квартир.

Как писал "Кавказский узел", в середине февраля в Агдам вернулись члены 120 азербайджанских семей. К 24 декабря 2025 года в 31 населённый пункт в бывшей зоне карабахского конфликта были возвращены 6206 семей (24 729 человек).

5 марта группа вынужденных переселенцев вернулась в город Агдам, пишет Azertag.

На данном этапе в город вернулись 90 семей (346 человек), всем им предоставлены новые квартиры. Эти семьи ранее временно проживали в различных регионах республики - в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях, сообщает Report.

Вынужденные переселенцы, проживавшие в общежитии лицея в Баку, жаловались на бытовые условия. B здании было расселено более 30 семей из Зангеланского и Джебраильского районов. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова "Общежитие для вынужденных переселенцев из зоны карабахского конфликта в Баку".

На церемонии присутствовали представители Специального представительства Президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.

Автор: "Кавказский узел"

