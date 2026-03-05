Азербайджанские политики призвали Иран объясниться после атаки БПЛА

В ходе атаки дронов по Нахичеванской автономной республике пострадали четыре человека, их состояние стабильно. Глава МИД Азербайджана потребовал объяснений от Ирана, а парламентарий призвала соседнюю страну к извинениям за атаку беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", один дрон упал на территории терминала аэропорта Нахичеванской автономной республики, другой — рядом со школой в селе Шекерабад. Здание аэропорта повреждено, пострадали два человека.

На фоне обострения отношений между Ираном и США Баку заявил об отказе предоставлять свою территорию для нанесения ударов по соседней стране, а президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность способствовать снижению напряжённости. Аналитики сочли позицию Азербайджана по отношению к конфликту в Иране прагматичной.

Число пострадавших при атаке дронов выросло до четырех

Состояние двух пострадавших в результате атак дронов, совершенных с территории Ирана, стабильное, сообщило сегодня агентство APA со ссылкой на Министерство здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики.

Всего за медпомощью обратились четыре человека, сообщил заведующий отделением скорой медицинской помощи Больницы Нахчыванской Автономной Республики Сахиб Абузаров.

По его словам, всем пострадавшим оказана первичная медицинская помощь, их состояние стабильное. "Двоим из них поставлен диагноз черепно-мозговая травма, двум другим - тупая травма области спины. В настоящее время каждый из них размещен в соответствующих отделениях, и их лечение продолжается", - передает Report.

В результате ударов дронов по Нахичеванскому аэропорту со стороны Ирана повреждена взлётно-посадочная полоса. Обломки дрона упали на взлётно-посадочную полосу аэропорта и в нескольких местах повредили асфальтовое покрытие. Повреждено и здание аэропорта - крыша, остекление, следует из опубликованных APA фото.

Mash публикует фотографии из школы, пострадавшей при атаке БПЛА. В помещениях рухнули стены, осыпалась плитка, выбило стекла — предварительно, в момент атаки в классах никого не было.

Политики требуют объяснений и извинений от Ирана

Баку требует от Тегерана в кратчайшие сроки внести ясность в произошедшее, предоставить официальные объяснения и принять необходимые неотложные меры для исключения повторения подобных случаев в будущем, говорится заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в разговоре с узбекским коллегой, передает ведомство.

Депутат парламента Азербайджана Пярвана Велиева считает, что Иран должен приносит извинения, передает агентство

По ее словам, Азербайджан не превращал свою территорию в полигон для военных операций против Ирана и выражал соболезнования в связи с гибелью верховного руководителя этой страны, однако подвергается ударам иранских дронов.

"Одним из приоритетов внешней политики Азербайджана является наличие нормальных отношений с соседями, отсутствие конфликтов в соседних странах и обеспечение региональной стабильности. Наши отношения с Ираном до сегодняшнего дня также были нормальными. Мы решительно осуждаем удар дронов", - сказала депутат.

Парламентарий подчеркнула, что данная атака является недружественным шагом по отношению к Азербайджану. "Азербайджан имеет право и в состоянии ответить на любую атаку в пределах своих границ. Противоположная сторона должна принести официальные извинения и прекратить подобные действия", - сказала она.

Комментаторы "Кавказского узла" сочли атаку провокацией

"Очевидная провокация. Вопрос - кто ее автор и бенефициар", - спросил felix.

Израилю, официально объявившим своей целью ликвидацию действующего политического режима в Иране, бросить в топку войны Азербайджан - очень выгодно, указал он же в другом комментарии.

"Достать пару иранских дронов для израильских спецслужб и курдских формирований с учетом их агентурных возможностей внутри Ирана, и даже запустить их с территории Ирана - не фантастическая задача", - считает читатель.

