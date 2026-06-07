Политологи назвали выборы в Армении голосованием за курс страны

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Высокая явка на парламентских выборах в Армении стала следствием мобилизации общества и восприятия голосования как выбора дальнейшего пути страны, считают опрошенные «Кавказским узлом» политологи. По их оценке, главными темами кампании стали отношения с Россией, ЕС, Азербайджаном и Турцией, а действия Москвы вызвали споры о допустимости внешнего влияния на выборы.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Армении проходило голосование на выборах в парламент, наблюдатели ранее сообщили о нарушениях – в том числе они зафиксировали заполнение бюллетеня родственником избирателя и нарушения тайны голосования. Члены правящей партии "Гражданский договор" совершают массовые нарушения на избирательных участках, а ЦИК и МВД Армении демонстрируют бездействие, заявляя, что не в состоянии контролировать происходящее, сообщила оппозиция. Наблюдатели сообщили о видеосъемке на участках, попытке повлиять на выбор во время голосования, умерших людях в списках избирателей. Также создавались сложности с допуском к участию в голосовании людей, не имеющих регистрации. МВД до окончания работы избирательных участков отчиталось о 29 зафиксированных нарушениях, в том числе попытках повторного голосования, омбудсмену поступило 59 обращений.

Выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

«Люди голосовали против войны»

Высокая явка на выборах стала одним из главных итогов голосования, считает российский журналист и специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев*.

По его словам, сложно однозначно оценить, была ли высокая активность избирателей связана с использованием административного ресурса. Перед выборами в армянском обществе наблюдалась заметная политическая усталость и разочарование. Многие граждане заявляли, что не хотят голосовать ни за одну из политических сил, а социологи сталкивались с отказами отвечать на вопросы.

«Тем не менее люди пришли на участки. Вероятно, многие решили, что это действительно важный момент для страны и от их выбора многое зависит», - сказал Кривошеев* корреспонденту «Кавказского узла».

Он допускает, что административный ресурс мог использоваться, однако считает, что результаты в ряде регионов объясняются прежде всего настроениями самих избирателей. В частности, высокую поддержку Никола Пашиняна в Сюникской области эксперт связывает с опасениями жителей приграничных районов перед возможным возобновлением войны.

«Люди в приграничных селах живут рядом с азербайджанскими позициями и хорошо понимают цену новой эскалации. Поэтому многие голосуют прежде всего за сохранение мира», — сказал он.

"Кавказский узел" в преддверии выборов провел опрос жителей приграничного Гориса по одной из ключевых тем - отношений с Азербайджаном. Армении нужен прочный мир с Азербайджаном, лишь на его фоне возможно дальнейшее развитие экономических отношений с соседней страной, указали они, выразив надежду, что парламентские выборы не приведут к обострению ситуации в регионе.

Говоря о роли внешних факторов, Кривошеев* отметил, что отношения с Азербайджаном и Турцией действительно были важной частью предвыборной повестки. При этом, по его мнению, для большинства избирателей определяющим был не вопрос возможных экономических выгод от открытия границ и региональных коммуникаций, а надежда избежать нового вооруженного конфликта.

Эксперт также считает, что действия России в предвыборный период сыграли скорее негативную роль для пророссийских сил. По его словам, открытые сигналы о том, кого Москва считает предпочтительными участниками политического процесса, вызвали обратный эффект и способствовали консолидации части электората вокруг действующей власти.

«Когда извне начинают открыто подсказывать, за кого следует голосовать, это часто вызывает внутреннюю консолидацию и реакцию отторжения», — отметил Кривошеев*.

Комментируя заявления о массовом участии в голосовании граждан Армении, прибывших из России, эксперт призвал не преувеличивать значение этой темы. По его мнению, масштабы явления оказались существенно меньше, чем утверждалось в ходе предвыборной кампании.

«Шума вокруг этого вопроса было гораздо больше, чем его реального влияния на результаты выборов. Я не считаю это значимым фактором голосования и тем более не рассматриваю как реальную угрозу. Скорее эта тема использовалась как элемент политической мобилизации сторонников власти», — заключил он.

По данным опросов, которые проводились до дня выборов, правящий «Гражданский договор» сохраняет лидерство, но суммарный рейтинг оппозиционных сил выше, говорится в справке "Кавказского узла" "Предвыборные рейтинги партий Армении".

Эксперт связал давление России с ослаблением ее влияния в Армении

Голосование на парламентских выборах в Армении прошло без масштабного использования административного ресурса, характерного для многих постсоветских стран, считает политолог Артем Кхан.

По его оценке, отдельные элементы административного воздействия присутствовали, однако в целом власти сделали ставку не на принуждение, а на политическую мобилизацию и борьбу за поддержку избирателей через предвыборную повестку.

«Применение административного ресурса было, но в сравнении с привычными для региона практиками оно выглядело довольно умеренным. Власть скорее пыталась выиграть за счет политической мобилизации», — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кхан также считает преувеличенными опасения относительно влияния на результаты голосования граждан Армении, приехавших из России. По его словам, эта группа не представляет собой единый электорат и руководствуется различными политическими мотивами.

«Часть этих избирателей голосует, исходя из армянской внутренней повестки, а не каких-либо сигналов из Москвы. Рассматривать их как управляемый политический ресурс было бы сильным упрощением», - сказал он.

Активисты оценили влияние диаспоры на итоги выборов в Армении Основной поток приезжающих из России граждан Армении для участия в голосовании ожидается в последние дни перед выборами, но цифра в 100 тысяч человек выглядит завышенной. При этом те, кто согласился приехать на голосование, не обязательно поддерживают противников Пашиняна, хотя участие диаспоры в голосовании может ощутимо сказаться на распределении мест в парламенте. Гражданам Армении, которые приезжают из России, чтобы проголосовать на парламентских выборах, военная полиция в аэропорту вручает повестки для участия в 25-дневных военных сборах, это же касается и людей, которые приезжают из других стран. Власти пригрозили уголовным преследованием тем, кто откажется от участия в сборах. 1 июня появилось расследование, которое показывает, как Москва с помощью пророссийского блогера Мики Бадаляна организовывает перелет россиян с армянским паспортом в Армению в канун выборов. Антикоррупционный комитет заподозрил Бадаляна в раздаче предвыборных взяток.

Говоря о роли внешних факторов, политолог отметил, что за последнее десятилетие расстановка сил на Южном Кавказе существенно изменилась. Если раньше Россия была практически единственным значимым внешним игроком в регионе, то сегодня Азербайджан превратился в самостоятельный политический, военный и энергетический центр.

По мнению эксперта, в случае дальнейшей нормализации отношений между Ереваном и Баку Армения сможет снизить свою зависимость от российских энергоресурсов и активнее интегрироваться в региональные экономические и инфраструктурные проекты.

«Исторически и географически Армении гораздо естественнее встраиваться в южнокавказскую инфраструктуру, чем существовать в статусе российского форпоста», — считает Кхан.

Это была попытка повлиять на выбор граждан через политическое давление и экономические угрозы. Причем открытая и демонстративная

Власти Армении на фоне давления России заручились поддержкой ЕС ЕС готовит пакет поддержки Армении, включающий более 50 миллионов евро срочной финансовой помощи, также будут проработаны возможности поставок сельхозпродукции в Европу. Первыми станут 10 тысяч цветов, которые направлены в Латвию, заявила глава Еврокомиссии. Правительство Армении пообещало компенсации фермерам, которые пострадали от ограничений России на ввоз товаров.

Комментируя действия Москвы в предвыборный период, политолог назвал их прямым вмешательством во внутренние дела Армении. Он напомнил о заявлениях российских властей и дискуссиях вокруг возможных последствий европейской интеграции республики, а также о предупреждениях относительно экономических отношений между двумя странами.

«Это была попытка повлиять на выбор граждан через политическое давление и экономические угрозы. Причем открытая и демонстративная», — заявил эксперт.

По мнению Кхана, столь прямолинейная политика Москвы свидетельствует о сокращении ее прежнего влияния в Армении.

«Когда реальных рычагов становится меньше, в ход начинают идти угрозы», — заключил политолог.

Внешняя политика стала главной темой выборов

Высокая явка на парламентских выборах свидетельствует о беспрецедентной мобилизации и поляризации армянского общества, считает политолог Салман Ниязи.

К 14.00 (13.00 мск) проголосовали около 33,8% избирателей против 26,8% на предыдущих выборах в 2021 году, а к 17:00 (16.00 мск) явка достигла 48,92%. «Общество воспринимает эти выборы как референдум о будущем страны», — сказа он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом Ниязи считает, что административный ресурс по-прежнему остается одной из проблем армянских выборов. По его словам, оппозиционные силы обвиняют правящую партию «Гражданский договор» в давлении на госслужащих и бюджетников, использовании административных механизмов для мобилизации сторонников, тогда как власти отвергают эти обвинения и сами указывают на нарушения со стороны оппонентов.

«Это не делает выборы полностью «грязными», но снижает доверие части электората и еще больше накаляет атмосферу», — сказал политолог.

Отдельное внимание в ходе кампании было приковано к избирателям, прибывшим из России. Ниязи назвал этот вопрос одной из главных тем предвыборной борьбы.

«Армянская диаспора в России традиционно критично относится к Пашиняну после событий 2020–2023 годов. Появлялись сообщения о планах организованной доставки избирателей из России для голосования против правящей партии. Даже если речь не идет о масштабах, способных кардинально изменить результат, сам фактор оказался заметным — он усилил явку, поляризацию и взаимные обвинения между политическими лагерями», — отметил он.

Кампания фактически превратилась в геополитический референдум: Россия или Европа, нормализация отношений с соседями или конфронтация

Политолог считает, что внешняя повестка стала главным содержанием нынешней избирательной кампании.

«Кампания фактически превратилась в геополитический референдум: Россия или Европа, нормализация отношений с соседями или конфронтация. Именно вокруг этих вопросов строилась основная агитация», — заявил Ниязи.

По его словам, Москва оказывала на Ереван беспрецедентное давление через экономические рычаги, информационные кампании и публичные заявления российских политиков и экспертов.

«Доходило до предупреждений о том, что Армения может стать «следующей Украиной», а Пашинян превращает страну в антироссийский центр», — отметил эксперт.

Одновременно, по его словам, поддержку действующим властям оказывали западные партнеры Армении.

«Европейский союз открыто поддержал курс на интеграцию с Европой, а достигнутое при посредничестве Дональда Трампа рамочное мирное соглашение с Азербайджаном стало для власти серьезным внешнеполитическим аргументом», — сказал Ниязи.

"Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению «Маршрут Трампа», TRIPP — это проект транспортного коридора между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении, созданный при посредничестве и с исключительными правами США на 99 лет. Он стал ключевым элементом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, подписанного в августе 2025 года в Вашингтоне при участии президента Дональда Трампа. В Вашингтоне 8 августа 2025 года президент США Дональд Трамп принимал премьер-министра Армении Николa Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Стороны подписали совместную декларацию, в которой зафиксировано намерение нормализовать отношения между Арменией и Азербайджаном.

Отношения с Азербайджаном и Турцией, по его мнению, также стали центральной темой выборов. «Пашинян продвигает идею нормализации и открытия границ, тогда как оппозиция обвиняет его в уступках. Поэтому голосование стало не только борьбой партий, но и выбором дальнейшего курса развития страны», — считает политолог.

Действия России в период кампании Ниязи назвал открытым вмешательством во внутренние дела Армении.

«Россия задействовала практически весь набор гибридных инструментов — от информационного давления и экономических угроз до поддержки определенных политических сил. Это была целенаправленная попытка не допустить закрепления прозападного курса Армении», — заявил он.

По мнению политолога, подобные действия не способствуют политической конкуренции, а лишь усиливают раскол в обществе.

«Это усиливает поляризацию и подрывает доверие части общества к избирательному процессу», — заключил Ниязи.

По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах 7 июня. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах

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