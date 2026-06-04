Власти Армении на фоне давления России заручились поддержкой ЕС

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ЕС готовит пакет поддержки Армении, включающий более 50 миллионов евро срочной финансовой помощи, также будут проработаны возможности поставок сельхозпродукции в Европу. Первыми станут 10 тысяч цветов, которые направлены в Латвию, заявила глава Еврокомиссии. Правительство Армении пообещало компенсации фермерам, которые пострадали от ограничений России на ввоз товаров.

Как писал "Кавказский узел", Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временные ограничения на ввоз цветов из Армении, а с 30 мая - свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Кроме того, был остановлен ввоз в Россию всех партий армянской минеральной воды "Джермук" и ряда коньяков и вин, а ввоз рыбы из Армении существенно ограничен. Со 2 июня Россельхознадзор распространил запрет на свежий виноград и косточковые культуры, включая вишню и черешню, а с 3 июня - на картофель, баклажаны, а также плоды семечковых культур и сухофрукты.

Выборы в парламент Армении 7 июня фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе страны. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.

Москва не собирается оплачивать дорогу Еревану в Европейский союз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Уж тем более мы не собираемся оплачивать дорогу в Европейский союз. Это объединение проводит в отношении и нашей страны, и других стран мира откровенно враждебную линию", - приводит ее слова ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что Армении не удастся усидеть на двух стульях между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Евросоюзом.

"Мы слышали словесную эквилибристику по поводу ОДКБ. Что это ОДКБ вышла из Армении. Но тут уже не получилось придумать какие-то формулировки. ЕАЭС из Армении никуда не выходила", - продолжила Захарова.

Избирательная кампания совершенно здесь ни при чем. Это вопрос четкого определения того курса, который планируют проводить

При этом на заверила, что требования России не связаны с парламентскими выборами в Армении. "Я думаю, что все равно тем, кто эту кашу заварил, придется определиться. Избирательная кампания совершенно здесь ни при чем. Это вопрос четкого определения того курса, который планируют проводить", - заключила дипломат.

Россия и другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к декабрю изучат возможность приостановки членства Армении в объединении, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

По его словам, государства союза намерены проработать этот вопрос с правовой точки зрения. Он подчеркнул, что действующий договор ЕАЭС не содержит механизмов ни для временного приостановления участия страны в союзе, ни для ее исключения из объединения, пишет "Интерфакс".

«Мы сейчас будем изучать, что будет означать приостановка. Правда в том, что в Договоре о союзе не предусмотрен режим приостановки членства, не предусмотрен режим исключения членов. Поэтому это все надо очень внимательно, с правовой точки зрения, изучить к декабрю», — приводятся слова вице-премьера в публикации.

Европа пообещала поддержать Армению на фоне давления России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.Она подтвердила приверженность Европейского союза поддержке экономической устойчивости Армении и реализации программ развития. Она сообщила, что ЕС готовит пакет поддержки, включающий более 50 млн евро срочной финансовой помощи, а также дополнительные меры, направленные на расширение экспортных возможностей армянской продукции и упрощение торговли. Собеседники также обсудили программы практической поддержки различных отраслей, в том числе сельского хозяйства и цветоводства. В этом контексте была подчеркнута важность создания новых возможностей для армянской продукции на европейских рынках, сообщает пресс-служба премьер-министра Армении.

Продлевая экспортные ограничения на армянскую продукцию, Москва использует экономические отношения в качестве оружия для оказания политического давления

«Это не что иное, как экономическое принуждение, и это неприемлемо. Продлевая экспортные ограничения на армянскую продукцию, Москва использует экономические отношения в качестве оружия для оказания политического давления. Мы слишком хорошо знаем эту тактику Именно поэтому Европа твердо поддерживает Армению», — приводятся слова фон дер Ляйнен на сайте Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляйен, помимо финансовой помощи на сумму более 50 миллионов евро, готовится упрощение торговли армянскими агропродовольственными товарами.

«Завтра в Латвию должна прибыть партия из 10 000 цветов. За ней последуют и другие», — заявила она.

Власти Армении анонсировали компенсации сельхозпроизводителям

Правительство Армении планирует в июне компенсировать экспортерам фруктов, овощей и цветов часть расходов при поставках продукции на альтернативные российским рынки. Решение было принято на заседании кабмина 4 июня, пишет Armenia Today.

На эти цели власти намерены направить 1,9 млрд драмов (5,1 миллиона долларов США). Проект обусловлен необходимостью поддержки экспортеров для диверсификации рынков сбыта на фоне ограничений, введенных Российской Федерацией. В документе отмечается, что возникла необходимость стимулировать экспорт в другие страны путем компенсаций за каждый килограмм продукции. Согласно проекту, за каждый килограмм клубники предусмотрена компенсация в размере 770 драмов (2,1 доллара США), помидоров — 275 драмов (0,74 доллара США), перца — 400 драмов (0,11 долларов США), за каждый цветок — 37 драмов (0,1 доллара).

Бюджетные изменения, согласно обоснованию документа, пока не внесены, при этом Министерство экономики должно получить необходимые средства в течение месяца. Для получения компенсации экспортеры должны подать заявку в Минэкономики Армении в электронном или бумажном виде, приложив таможенные декларации и расчетные документы.

В документе также указывается, что в 2025 году объем экспорта свежих овощей, фруктов и цветов из Армении составил около 72,9 млрд драмов (197 миллионов долларов США), из которых 93,3% пришлось на Россию. В рамках программы в июне 2026 года планируется экспорт около 4250 тонн овощей и фруктов и около 10 млн цветов, пишет Armenia Today.