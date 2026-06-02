17:21, 2 июня 2026

Баклажаны и картофель из Армении попали под запрет на ввоз в Россию

Пограничник проверяет груз фуры. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Россельхознадзор вновь расширил список армянской плодоовощной продукции, запрещенной для импорта, теперь в него попали картофель и баклажаны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал фермерам компенсации убытков от российского эмбарго. 

Как писал "Кавказский узел", Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временные ограничения на ввоз цветов из Армении, а с 30 мая - свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Кроме того, был остановлен ввоз в Россию всех партий армянской минеральной воды "Джермук" и ряда коньяков и вин, а ввоз рыбы из Армении существенно ограничен. Со 2 июня Россельхознадзор распространил запрет на свежий виноград и косточковые культуры, включая вишню и черешню.

Российская служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вновь расширила список запрещенной к ввозу продукции из Армении. С 3 июня запрет распространен на картофель, баклажаны, а также плоды семечковых культур и сухофрукты. 

В сообщении ведомства отмечается, что запрет затрагивает как продукцию, выращенную в Армении, так и ту, что транспортируется через ее территорию. Транзит этой продукции в государства-члены ЕАЭС через территорию России также запрещен, говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора. 

Ведомство вновь раскритиковало структурную реформу правительства Армении, проведенную в 2019 году. “Министерство экономики Армении испытывает структурные проблемы и не справляется с полномочиями в части контроля сельхозпроизводителей”, - отмечается в публикации. 

Пашинян пообещал компенсации фермерам

Армянские фермеры-экспортеры получат от правительства компенсации, если их продукция в результате введенных Россией запретов будет испорчена, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. 

Обещание возмещения убытков прозвучало на предвыборной встрече Пашиняна с жителями села Лчашен Гегаркуникской области.

“Испортится перец, испортятся розы – за это заплатит правительство. Но в результате всего этого в Армении вырастут и производство перца, и объемы экспорта”, – цитирует его слова информагентство “Новости Армения”. 

Представитель Минэкономики Армении 29 мая встретился с фермерами в селе Аршалуйс Армавирской области, которые перекрывали дорогу из-за отсутствия рынка сбыта томатов после запрета России на ввоз. Он рекомендовал им продавать урожай на специальных рынках в Ереване. Дорога занимает массу времени, а цены невысоки из-за импорта помидоров из Ирана, возразили фермеры.

Пашинян отметил, что на компенсации за несправедливые препятствия для экспорта могут претендовать лишь те производители, чья продукция полностью соответствует критериям качества, – но остальные смогут рассчитывать на другие виды поддержки. 

“Мы не можем экспортировать некачественную продукцию в ущерб нашему суверенитету и государственным интересам. Мы будем поддерживать этих бизнесменов, чтобы они привели свою продукцию к новым стандартам качества”, – приводит заявление премьера “Арменпресс”. 

Пашинян также добавил, что армянскими розами, фруктами и овощами заинтересовались другие международные партнеры – правительству поступили предложения о поставках этих товаров на новые рынки.

Выборы в парламент Армении 7 июня фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе страны. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи. 

С проблемой поставок армянской продукции в Россию фермеры сталкивались и ранее. В августе 2025 года сотни фур с виноградом, сливами и персиками не были пропущены в Россию на КПП "Верхний Ларс" и были вынуждены вернуться в Армению, эта проблема носит политический характер, заявил депутат от оппозиции Гарник Даниелян. 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
