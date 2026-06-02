×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:55, 2 июня 2026

Смерть солдата-срочника пополнила небоевые потери Армении

Каска военного. Иллюстрация создана с помощью программы Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В одной из воинских частей Армении обнаружено тело солдата Арамаиса Геворгяна, следователи завели дело о доведении до самоубийства.

По данным Минобороны Армении, минувшей ночью около 02.00 (01.00 мск) было обнаружено тело военнослужащего Арамаиса Геворгяна.

Для полного выяснения обстоятельств произошедшего проводится расследование, отметило министерство сегодня в своем телеграм-канале.

Сотрудники Следкома Армении завели уголовное дело по статье о доведении военнослужащего до самоубийства, сообщила пресс-служба Следкома.

Сейчас идет предварительное следствие, назначена судебно-медицинская экспертиза, привел сегодня News.am сообщение пресс-службы ведомства.

Тело солдата-срочника было найдено в одной из воинских частей Капана. Военнослужащий был из Карабаха, его семья переселилась из Лачина. Солдат должен был демобилизоваться в январе, в ближайшее время ему должно было исполниться 20 лет, отметило издание в другой публикации со ссылкой на источники.

"Кавказский узел" также писал, что ранее правозащитники отметили, что доля небоевых потерь среди армянских военных выросла до 90%. Они призвали власти Армении уделять больше внимания профилактике преступлений и суицидов в армии.

Рост небоевых потерь среди военнослужащих неоднократно вызывал вопросы к властям Армении. Власти и омбудсмен должны заняться проблемой гибели военных в мирное время, заявили еще в ноябре 2023 года родители погибших солдат.

В феврале 2022 года участники дискуссии в Ереване отметили, что рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии. При этом, по их словам, власти отказываются привлекать гражданских активистов к решению проблемы.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Задержание подозреваемого. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:02, 2 июня 2026
Подозреваемые по делу о подкупе избирателей задержаны в Армении
Адвокат Арсен Бабаян (слева) и Вазген Сагателян в зале суда. Фото со страницы Арсена Бабаяна в Facebook* https://www.facebook.com/arsenbabayan.am/ (деятельность компании Meta, которая владеет Facebook, запрещена в России.)
09:14, 2 июня 2026
Суд смягчил меру пресечения критику властей Армении
04:19, 2 июня 2026
Оппозиция и активисты в Армении заявили о давлении властей
Военная база в Гюмри и выборы. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:21, 2 июня 2026
Жители Гюмри подтвердили данные о предвыборном давлении на сотрудников военной базы
Запрет на ввоз фруктов.Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:23, 1 июня 2026
Россельхознадзор распространил запрет ввоза на виноград и косточковые из Армении
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
11:14, 1 июня 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:37, 29 мая 2026
Карапетян Самвел
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:53, 28 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

На месте убийства. Фото Юрий Тимофеев (RFE/RL) Убийство Юрия Буданова

Последние записи в блогах
Фото
20:48, 31 мая 2026
Ветер с Апшерона
Демократичный Пашинян в мнениях азербайджанцев
Фото
08:30, 20 мая 2026
Ветер с Апшерона
Размышлизм на тему разблокирования самоблокады
Фото
20:10, 11 мая 2026
Ветер с Апшерона
10
Армения горит и бурлит как грязевой вулкан в Гарадаге
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Задержание подозреваемого. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
02 июня 2026, 13:02
Подозреваемые по делу о подкупе избирателей задержаны в Армении

Сотрудник следственного комитета осматривает кафе в Пятигорске. 31 мая 2026 г. Фото: пресс-служба ГСУ СКР по Ставропольскому краю
02 июня 2026, 12:03
Число госпитализированных после отравления в Пятигорске выросло до 59

Женщина на допросе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01 июня 2026, 22:27
Силовики заявили об отсутствии претензий к жене Присяжнюка

Продажа рыбы. Фото Елены Синеок Юга.ру
01 июня 2026, 19:43
Россельхознадзор заявил об ограничениях на ввоз рыбы из Армении

Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Показать больше