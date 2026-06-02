Смерть солдата-срочника пополнила небоевые потери Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В одной из воинских частей Армении обнаружено тело солдата Арамаиса Геворгяна, следователи завели дело о доведении до самоубийства.

По данным Минобороны Армении, минувшей ночью около 02.00 (01.00 мск) было обнаружено тело военнослужащего Арамаиса Геворгяна.

Для полного выяснения обстоятельств произошедшего проводится расследование, отметило министерство сегодня в своем телеграм-канале.

Сотрудники Следкома Армении завели уголовное дело по статье о доведении военнослужащего до самоубийства, сообщила пресс-служба Следкома.

Сейчас идет предварительное следствие, назначена судебно-медицинская экспертиза, привел сегодня News.am сообщение пресс-службы ведомства.

Тело солдата-срочника было найдено в одной из воинских частей Капана. Военнослужащий был из Карабаха, его семья переселилась из Лачина. Солдат должен был демобилизоваться в январе, в ближайшее время ему должно было исполниться 20 лет, отметило издание в другой публикации со ссылкой на источники.

"Кавказский узел" также писал, что ранее правозащитники отметили, что доля небоевых потерь среди армянских военных выросла до 90%. Они призвали власти Армении уделять больше внимания профилактике преступлений и суицидов в армии.

Рост небоевых потерь среди военнослужащих неоднократно вызывал вопросы к властям Армении. Власти и омбудсмен должны заняться проблемой гибели военных в мирное время, заявили еще в ноябре 2023 года родители погибших солдат.

В феврале 2022 года участники дискуссии в Ереване отметили, что рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии. При этом, по их словам, власти отказываются привлекать гражданских активистов к решению проблемы.

