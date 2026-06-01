Силовики заявили об отсутствии претензий к жене Присяжнюка

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Супруга Кирилла Присяжнюка Сабихат подтвердила, что его доставили из Махачкалы в Петербург в связи с делом 20-летней давности. К самой Сабихат, которую ранее увозили на допрос, у силовиков нет претензий.

Как писал "Кавказский узел", Кирилл (Муслим) Присяжнюк после пяти суток административного ареста в Махачкале так и не вышел на свободу, а его жену Сабихат после обыска в пятницу вечером увезли на допрос. Сегодня стало известно, что Присяжнюка арестовали в Петербурге за убийство женщины в 2006 году.

Бывший националист из Санкт-Петербурга Кирилл Присяжнюк был задержан в Махачкале и арестован в административном порядке на пять суток, причину ареста семье не сообщили. 29 мая, в день истечения срока его ареста, в квартиру, где живут жена и дети Присяжнюка, пытались войти вооруженные силовики.

Супруга Присяжнюка Сабихат подтвердила информацию о его новом задержании в субботу, 30 мая. Позднее она узнала, что мужа увезли в Санкт-Петербург.

‎"В субботу вместе с адвокатом подавали заявление о похищении - при приеме заявления им сказали, что его задержали, но где он находится сообщить не смогли. В ГСУ по Санкт-Петербургу, куда позвонил адвокат из предположения, что могли увезти туда, сказали, что у них он не числится. Потом позвонила его мать из Санкт-Петербурга и сообщила, что он с ней вышел на связь: задержан, находится в Санкт-Петербурге", - рассказала она.

Сабихат отказалась комментировать предшествующие события, в том числе свой допрос, заметив, что к ней претензий у силовиков нет.

‎Источник “Кавказского узла” в Санкт-Петербурге на условиях анонимности подтвердил, что Присяжнюк задержан и находится под стражей в городе.

‎"Адвокат у него есть. Я так понимаю, что адвокат непосредственно со следователем разговаривать будет, и с Кириллом. Я не владею другой юридической информацией, но то, что его задержали по делу, у которого, может быть, и срок давности истек, кажется странным", - сообщил источник.

Сообщение о задержании в Махачкале бывшего националиста из Санкт-Петербурга Кирилла Присяжнюка, принявшего ислам и имя Муслим, поступило в бот обратной связи "Кавказского узла" в Telegram. Близкие выразили опасения, что после административного ареста он может попасть под уголовное преследование.

Напомним, что в 2016 году суд в Чечне приговорил Кирилла Присяжнюка к четырем годам заключения по обвинению в помощи местной жительнице в выезде в Сирию для участия в террористической организации. Тогда сообщалось, что Присяжнюк был завербован в запрещенную в России террористическую организацию "Исламское государство" в 2014 году, когда находился в петербургском следственном изоляторе "Кресты".

В июне 2014 года Присяжнюк как член неонацистской группировки был осужден на три года по делу о совершенных на национальной почве убийствах и покушениях на уроженцев Северного Кавказа. После приговора Кирилл Присяжнюк, уже отбывший в СИЗО назначенные ему три года, был освобожден из-под стражи в зале суда.