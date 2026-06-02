09:14, 2 июня 2026

Суд смягчил меру пресечения критику властей Армении

Адвокат Арсен Бабаян (слева) и Вазген Сагателян в зале суда. Фото со страницы Арсена Бабаяна в Facebook* https://www.facebook.com/arsenbabayan.am/ (деятельность компании Meta, которая владеет Facebook, запрещена в России.)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ереване перевел под административный надзор ведущего подкаста "Имнемними" Вазгена Сагателяна, который находился под домашним арестом по обвинению в хулиганстве из-за высказываний о спикере Нацсобрания.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля суд в Ереване смягчил меру пресечения соавтору политического подкаста "Имнемними" Вазгену Сагателяну. Блогер был переведен под домашний арест из следственного изолятора, в котором находился около пяти месяцев, с ноября 2025 года.

Соавторы подкаста "Имнемними" Нарек Самсонян и Вазген Сагателян в ноябре 2025 года были обвинены в хулиганстве с использованием информационных технологий. По версии защиты, ведущие ответили на оскорбление спикера парламента Алена Симоняна, "а к тому, кто сказал, поскольку это был спикер Нацсобрания, не применяется никаких мер". Симонян подал иск с требованием обязать Вазгена Сагателяна выплатить компенсацию в 2 миллиона драмов (около 5240 долларов).

Суд отменил домашний арест Вазгена Сагателяна, сообщает Armenia Today со ссылкой на публикацию адвоката Арсена Бабаяна, который представляет интересы обвиняемого.

"Домашний арест Вазгена Сагателяна отменен. Суд назначил административный надзор в качестве меры пресечения, запретив Вазгену публичные выступления", - написал Бабаян на своей странице в Facebook*. Другие подробности в публикации не приведены.

По состоянию на 09.10 мск, публикация набрала 216 отметок "нравится", под ней размещено восемь лаконичных комментариев.

Их авторы единодушно выразили поддержку Сагателяну и одобрили решение суда. "Наконец-то", - написал, в частности, Арман Сулейманян. "Я счастлива", - заявила Эльза Оганнисян.

Самсонян и Сагателян ранее были оправданы по аналогичному делу

Напомним, в начале января суд продлил срок ареста Самсоняна и Сагателяна, после чего Самсонян заявил о начале бессрочной голодовки. Спустя 15 дней он прекратил акцию протеста по рекомендации врачей. Адвокаты сообщили об ухудшении здоровья Самсоняна, в начале февраля он был госпитализирован и перенес операцию. С 19 февраля Самсонян находился под домашним арестом, а 24 марта суд заменил ему домашний арест на административный надзор.

Самсонян и Сагателян и ранее подвергались преследованию за слова о представителях властей Армении. В марте 2024 года силовики задержали их по подозрению в хулиганстве: по версии следствия, Самсонян и Сагателян во время подкаста "намеренно совершили хулиганство", "ругаясь и произнося нецензурные выражения в адрес членов правительства Армении и представителей власти". Оба были арестованы по делу об оскорблении премьер-министра Никола Пашиняна.

Адвокат Арсен Бабаян заявил, что "Вазген и Нарек - политзаключенные, арестованные по обвинению в оскорблении, которое давно декриминализировано в Армении". В мае 2025 года суд в Ереване оправдал обоих обвиняемых.

Мера пресечения критику властей смягчена на фоне предвыборной кампании

Отметим, решение суда по мере пресечения Сагателяну принято в преддверии выборов в Национальное собрание Армении, которые намечены на ближайшее воскресенье. При этом на фоне подготовки к выборам власти усилили давление на сторонников оппозиции. Так, 16 мая силовики задержали 10 сторонников партии "Сильная Армения", которые подозреваются в воспрепятствовании предвыборной агитации представителей правящей партии. Шесть из них были заключены под стражу, четверо отправлены под домашний арест.

22 мая сотрудники СНБ провели обыски в офисе партии "Мать Армения" и в квартире ее лидера Андраника Теваняна, который занимает второе место в списке кандидатов от партии "Процветающая Армения". Теванян обвинен в госизмене и шпионаже. Суд заключил его под арест на два месяца, разрешив ему участие в избирательных процессах через представителей.

Июньские выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
