Нарек Самсонян вышел на свободу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ереване по ходатайству защиты смягчил меру пресечения для соавтора подкаста "Имнемними" Нарека Самсоняна, заменив ему домашний арест на административный надзор.

Как писал "Кавказский узел", в начале января суд в Ереване продлил на три месяца арест соавторов подкаста "Имнемними" Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна по делу о хулиганстве. Нарек Самсонян после этого решения заявил о начале бессрочной голодовки, которую спустя 15 дней прекратил по рекомендации врачей. Адвокаты Самсоняна сообщили об ухудшении его здоровья и необходимости срочной операции. Правозащитники признали его политзаключенным и потребовали немедленного освобождения. За время голодовки его несколько раз доставляли на обследование, но после обследования возвращали в тюрьму. 30 января Самсонян был доставлен на судебное заседание в Ереване в инвалидной коляске. Защита и оппозиция назвали его состояние последствием заключения и двухнедельной голодовки. С 19 февраля Самсонян находился под домашним арестом.

Ведущие обвинены в хулиганстве с использованием информационных технологий. Оба активиста были арестованы, а спикер парламента Армении подал против ведущих подкаста иск с требованием компенсации за оскорбления.

Суд первой инстанции смягчил Самсоняну меру пресечения, удовлетворив ходатайство защиты, сообщил его адвокат Рубен Меликян. По условиям административного надзора блогеру запрещено выступать с публичными высказываниями, информирует "Новости-Армения".

Нарек Самсонян в начале февраля был госпитализирован и перенес операцию, после чего апелляционный суд Армении в первый раз смягчил ему меру пресечения - блогер был переведен из следственного изолятора под домашний арест.

Второй соавтор "Имнемними" Вазген Сагателян все еще содержится под стражей - апелляционный суд 24 февраля отказался изменить ему меру пресечения. Сторонники блогера требуют его освобождения, отмечая, что Сагателян лишен свободы уже больше четырех месяцев.

"В Армении есть политзаключенный, который находится в тюрьме только за то, что ответил на оскорбления со стороны государственного служащего", - привело 17 марта заявление сторонников Сагателяна издание Aysor.am.