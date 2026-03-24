22:53, 24 марта 2026

Нарек Самсонян вышел на свободу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ереване по ходатайству защиты смягчил меру пресечения для соавтора подкаста "Имнемними" Нарека Самсоняна, заменив ему домашний арест на административный надзор. 

Как писал "Кавказский узел", в начале января суд в Ереване продлил на три месяца арест соавторов подкаста "Имнемними" Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна по делу о хулиганстве. Нарек Самсонян после этого решения заявил о начале бессрочной голодовки, которую спустя 15 дней прекратил по рекомендации врачей. Адвокаты Самсоняна сообщили об ухудшении его здоровья и необходимости срочной операции. Правозащитники признали его политзаключенным и потребовали немедленного освобождения. За время голодовки его несколько раз доставляли на обследование, но после обследования возвращали в тюрьму. 30 января Самсонян был доставлен на судебное заседание в Ереване в инвалидной коляске. Защита и оппозиция назвали его состояние последствием заключения и двухнедельной голодовки. С 19 февраля Самсонян находился под домашним арестом. 

Ведущие обвинены в хулиганстве с использованием информационных технологий. Оба активиста были арестованы, а спикер парламента Армении подал против ведущих подкаста иск с требованием компенсации за оскорбления.

Соавтор подкаста "Имнемними" Нарек Самсонян, который с 19 февраля находился под домашним арестом, освобожден под административный надзор. 

Суд первой инстанции смягчил Самсоняну меру пресечения, удовлетворив ходатайство защиты, сообщил его адвокат Рубен Меликян. По условиям административного надзора блогеру запрещено выступать с публичными высказываниями, информирует "Новости-Армения". 

Нарек Самсонян в начале февраля был госпитализирован и перенес операцию, после чего апелляционный суд Армении в первый раз смягчил ему меру пресечения - блогер был переведен из следственного изолятора под домашний арест. 

Второй соавтор "Имнемними" Вазген Сагателян все еще содержится под стражей - апелляционный суд 24 февраля отказался изменить ему меру пресечения. Сторонники блогера требуют его освобождения, отмечая, что Сагателян лишен свободы уже больше четырех месяцев. 

"В Армении есть политзаключенный, который находится в тюрьме только за то, что ответил на оскорбления со стороны государственного служащего", - привело 17 марта заявление сторонников Сагателяна издание Aysor.am.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Новости
Вагоны с сельхозпродукцией. Фото: Report https://report.az/ru/biznes/iz-azerbajdzhana-v-armeniyu-otpravleny-rossijskie-udobreniya-i-grechka
10:34, 24 марта 2026
Новая партия сельхозпродукции отправлена через Азербайджан в Армению
07:37, 24 марта 2026
Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин
Комментатор и Пашинян. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:40, 24 марта 2026
Житель Армении обвинен в призывах к насилию за проклятие в адрес Пашиняна
Большегрузы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12:57, 23 марта 2026
МИД Армении объявил об отправке гуманитарной помощи Ирану
Военно-Грузинская дорога. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12:41, 23 марта 2026
Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов
Персоналии
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
14:08, 23 марта 2026
Илия II
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
14:09, 19 марта 2026
Апти Алаудинов
Сергей Резник*. Фото с личной страницы http://vk.com/
13:52, 13 марта 2026
Резник Сергей Эдуардович*
Справочник
БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Тонировка с портретом Рамзана Кадырова на заднем стекле автомобиля. Фото: Светлана Прокудина официальный сайт партии "Яблоко" www.yabloko.ru/ Как в Чечне борются с тонировкой машин

Cимволический знак Новруза в центре Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Навруз

Последние записи в блогах
Фото
08:48, 22 марта 2026
Ветер с Апшерона
ТМВ с Азербайджаном
Фото
16:33, 28 февраля 2026
Нагорные повороты. Карабах
7
Трилогия видеохроники Арцаха
Фото
11:37, 10 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Американский Южный Кавказ
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Давуд Сулейманов. Фото: Евгений Костин / Молодежь Дагестана
24 марта 2026, 21:38
Глава Рутульского района Дагестана лишен полномочий из-за утраты доверия

Магомед Магомедов в одиночном пикете. Фото: Телеграм канал "Черновик"
24 марта 2026, 18:48
Суд в Махачкале частично удовлетворил иск Магомедова к МВД

Шамиль Басаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
24 марта 2026, 15:02
Защита назвала необоснованным приговор жителю Абхазии за публикации о Басаеве

Элене Хоштария. Фото: Новости Грузии https://www.newsgeorgia.ge/
24 марта 2026, 13:04
Хоштария приговорена к тюремному сроку за порчу баннера мэра Тбилиси

Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Показать больше