×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:59, 17 января 2026

Адвокаты и правозащитники потребовали обеспечить операцию Нареку Самсоняну

Нарек Самсонян. Скриншот фото https://armenianreport.com/pubs/242890/.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокаты объявившего бессрочную голодовку Нарека Самсоняна сообщили об ухудшении его здоровья, и необходимости срочной операции. Правозащитники признали его политзаключенным и потребовали немедленного освобождения.

Как писал "Кавказский узел", суд в Ереване продлил арест соавторов подкаста "Имнемними" Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна по делу о хулиганстве. Нарек Самсонян после этого решения заявил о начале бессрочной голодовки.

Председатель общественной организации «Гражданское сознание», основатель интернет-ресурса AntiFake.am, соавтор и ведущий подкаста "Имнемними" Нарек Самсонян через своих адвокатов распространил открытое письмо из УИУ «Армавир», где он заявил «об ухудшении здоровья на 9-й день голодовки».

По его словам, за 9 дней его "не посетил ни один представитель государственных органов, не посетил и омбудсмен - несмотря на то, что я от них ничего и не жду, но, по крайней мере, в случае омбудсмена это было его обязанностью".

Самсонян отметил, что еще до ареста была запланирована операция, которая так и не состоялась из-за заключения.

"Несмотря на поданное 5 января заявление, моему лечащему врачу разрешили посетить меня лишь спустя 10 дней. Врач указал на необходимость срочного хирургического вмешательства, однако соответствующие службы заявили, что перевод на операцию возможен не ранее чем через 10 дней", - написал Самсонян.

Самсонян подчеркнул, что "содержится под стражей без наличия состава преступления, а после объявления голодовки был переведен в штрафной изолятор, что является проявлением бесчеловечного отношения и политического преследования".

По его словам, цель голодовки — "донести происходящее до международного сообщества и привлечь внимание к системным нарушениям прав человека». 

В связи с ухудшением здоровья Самоняна, 17 января в офисе Antifake.am в Ереване адвокаты Нарека Самсоняна Рубен Меликян и Астхик Матевосян созвали срочную пресс-конференцию, посвященную состоянию здоровья Нарека Самсоняна.

"Вследствие голодовки зафиксировано ухудшение состояния здоровья Нарека Самсоняна. У политзаключенного Нарека Самсоняна серьезная проблема со здоровьем, которая в сочетании с последствиями голодовки таит в себе серьезные риски. Со вчерашнего дня мы говорим о его состоянии здоровья, ему срочно необходима операция. Нарек Самсонян и Вазген Сагателян находятся за решеткой по делу, которое мы оцениваем как абсурдное", - заявил Рубен Меликян.

Он призвал соответствующие правозащитные организации не игнорировать права политзаключенных в Армении.

 Астхик Матевосян отметила, что ежедневно навещает Самсоняна, для получения информацию о его состоянии оперативно.

 "Голодовка — это право и форма борьбы, и никто не вправе требовать от Самсоняна прекратить бессрочную голодовку. Вместе с тем мы хотим привлечь внимание общества к системным нарушениям прав политических заключенных. Мы также требуем от правоохранительных, следственных и исполнительных органов незамедлительных действий и адекватной реакции на сложившуюся ситуацию, поскольку речь идет о проблеме, не терпящей отлагательства", - сказала Матевосян.

По итогам пресс-конференции "Инициатива пяти правозащитников" распространила заявление с требованием «немедленно освободить политзаключенного Нарека Самсоняна». Правозащитники отметили, что согласно критериям ПАСЕ "Нарек Самсонян является политическим заключённым, поскольку в отношении него осуществляется уголовное преследование за деяние, которое очевидно не является преступлением".
Они потребовали немедленно освободить политзаключенного Нарека Самсоняна, срочно обеспечить проведение операции

В «Инициативу пяти правозащитников» входят адвокаты Арсен Бабаян, Вараздат Арутюнян, Сергей Арутюнян, Ваан Ованнисян, Рубен Меликян.

Депутат фракции «Армения» парламента Армеии Артур Хачатрян сообщил, что представил в офис ЕС дело Нарека Самсоняна. "Если демократические ценности по-прежнему имеют значение для Европы, должны последовать реакции на вопиющие факты нарушения прав как Нарека, так и других политзаключенных".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Задержания участников акции протеста в Ереване. Скриншот фото News.Am от 17.01.26, https://news.am/rus/news/925742.html
20:00, 17 января 2026
Семь человек задержаны на акции протеста у посольства Ирана в Ереване
Самвел Карапетян. Фото: APA https://ru.apa.az/
12:05, 17 января 2026
Оставлено в силе решение о домашнем аресте Карапетяна
02:26, 17 января 2026
Жители Армении связали дефицит сжиженного газа с поставками бензина из Азербайджана
Самвел Карапетян. Фото: https://yerevan.today/
14:55, 16 января 2026
Самвел Карапетян вновь помещен под арест
Айшат Баймурадова. Фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1423177205833939&set=a.487075876110748&id=100044250194747 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
10:56, 16 января 2026
Друг Баймурадовой добивается выдачи тела для захоронения
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Владимир Соловьев угрожает. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Армения против Владимира Соловьева

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Последние записи в блогах
Фото
10:33, 17 января 2026
Ветер с Апшерона
Реакция азербайджанцев на освобождение Вагифа
Фото
15:33, 12 января 2026
Ветер с Апшерона
Баку молчит о кровавом развитии революции в Иране
Фото
11:12, 30 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Пашиняну придется соревноваться с Карапетянами, а не робосержами
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Беспорядки в Махачкале. 29 октября 2023 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=_8wl_GWpzDk
16 января 2026, 13:56
Осужденные по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы получили сроки по новой статье

Строительство храма. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
16 января 2026, 09:56
Мэрия Краснодара вопреки протестам жителей утвердила строительство храма на набережной

Севиндж Вагифгызы. Фото Meydan.tv https://www.meydan.tv
16 января 2026, 02:27
Севиндж Вагифгызы удостоена международной журналистской премии Анны Политковской – Армана Сольдена

Сторонники евроинтеграции на акции протеста в Тбилиси в 414-й день протестов. Фото: TvPirveli / https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/politika/119259-tsikhit-muqara-trotuarze-dgomis-gamo-tsesrigis-datsva-tu-samartlebrivi-absu
15 января 2026, 22:39
Участникам проевропейских акций в Тбилиси грозит уголовное преследование

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше