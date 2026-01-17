Адвокаты и правозащитники потребовали обеспечить операцию Нареку Самсоняну

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокаты объявившего бессрочную голодовку Нарека Самсоняна сообщили об ухудшении его здоровья, и необходимости срочной операции. Правозащитники признали его политзаключенным и потребовали немедленного освобождения.

Как писал "Кавказский узел", суд в Ереване продлил арест соавторов подкаста "Имнемними" Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна по делу о хулиганстве. Нарек Самсонян после этого решения заявил о начале бессрочной голодовки.

Председатель общественной организации «Гражданское сознание», основатель интернет-ресурса AntiFake.am, соавтор и ведущий подкаста "Имнемними" Нарек Самсонян через своих адвокатов распространил открытое письмо из УИУ «Армавир», где он заявил «об ухудшении здоровья на 9-й день голодовки».

По его словам, за 9 дней его "не посетил ни один представитель государственных органов, не посетил и омбудсмен - несмотря на то, что я от них ничего и не жду, но, по крайней мере, в случае омбудсмена это было его обязанностью".

Самсонян отметил, что еще до ареста была запланирована операция, которая так и не состоялась из-за заключения.

"Несмотря на поданное 5 января заявление, моему лечащему врачу разрешили посетить меня лишь спустя 10 дней. Врач указал на необходимость срочного хирургического вмешательства, однако соответствующие службы заявили, что перевод на операцию возможен не ранее чем через 10 дней", - написал Самсонян.

Самсонян подчеркнул, что "содержится под стражей без наличия состава преступления, а после объявления голодовки был переведен в штрафной изолятор, что является проявлением бесчеловечного отношения и политического преследования".

По его словам, цель голодовки — "донести происходящее до международного сообщества и привлечь внимание к системным нарушениям прав человека».

В связи с ухудшением здоровья Самоняна, 17 января в офисе Antifake.am в Ереване адвокаты Нарека Самсоняна Рубен Меликян и Астхик Матевосян созвали срочную пресс-конференцию, посвященную состоянию здоровья Нарека Самсоняна.

"Вследствие голодовки зафиксировано ухудшение состояния здоровья Нарека Самсоняна. У политзаключенного Нарека Самсоняна серьезная проблема со здоровьем, которая в сочетании с последствиями голодовки таит в себе серьезные риски. Со вчерашнего дня мы говорим о его состоянии здоровья, ему срочно необходима операция. Нарек Самсонян и Вазген Сагателян находятся за решеткой по делу, которое мы оцениваем как абсурдное", - заявил Рубен Меликян.

Он призвал соответствующие правозащитные организации не игнорировать права политзаключенных в Армении.

Астхик Матевосян отметила, что ежедневно навещает Самсоняна, для получения информацию о его состоянии оперативно.

"Голодовка — это право и форма борьбы, и никто не вправе требовать от Самсоняна прекратить бессрочную голодовку. Вместе с тем мы хотим привлечь внимание общества к системным нарушениям прав политических заключенных. Мы также требуем от правоохранительных, следственных и исполнительных органов незамедлительных действий и адекватной реакции на сложившуюся ситуацию, поскольку речь идет о проблеме, не терпящей отлагательства", - сказала Матевосян.

По итогам пресс-конференции "Инициатива пяти правозащитников" распространила заявление с требованием «немедленно освободить политзаключенного Нарека Самсоняна». Правозащитники отметили, что согласно критериям ПАСЕ "Нарек Самсонян является политическим заключённым, поскольку в отношении него осуществляется уголовное преследование за деяние, которое очевидно не является преступлением".

Они потребовали немедленно освободить политзаключенного Нарека Самсоняна, срочно обеспечить проведение операции

В «Инициативу пяти правозащитников» входят адвокаты Арсен Бабаян, Вараздат Арутюнян, Сергей Арутюнян, Ваан Ованнисян, Рубен Меликян.

Депутат фракции «Армения» парламента Армеии Артур Хачатрян сообщил, что представил в офис ЕС дело Нарека Самсоняна. "Если демократические ценности по-прежнему имеют значение для Европы, должны последовать реакции на вопиющие факты нарушения прав как Нарека, так и других политзаключенных".