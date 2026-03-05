Апелляционный суд освободил архиепископа Хачатряна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд установил территориальные ограничения для Хачатряна, запретив ему покидать территорию общины Вагаршапат. Священнослужителю также запрещено общаться со свидетелями по делу.

Как писал "Кавказский узел", адвокат 4 декабря сообщил о задержании архиепископа Армянской Апостольской церкви Аршака Хачатряна. Днем ранее Хачатрян заявил, что не собирается уходить с поста главы канцелярии Эчмиадзина. Свое преследование он связал с позицией в отношении политики властей Армении.

Решением судьи Апелляционного суда Никогосяна архиепископ Аршак Хачатрян незамедлительно освобожден из-под ареста. Об этом написал сегодня на своей странице в Facebook* адвокат Арсен Бабаян.

После выхода из изолятора СНБ Армении Хачатрян в беседе с журналистами поблагодарил Католикоса всех армян Гарегина II, священнослужителей, представителей СМИ за поддержку в течение всего этого времени, сообщает News.am.

В конце февраля 2026 года Католикос всех армян, подозреваемый по уголовному делу, отказался от дачи показаний следствию. Целью уголовного преследования Гарегина II был срыв собрания епископов, предположил адвокат. Собрание епископов, в котором не смог принять участие Гарегин II, прошло с 17 по 19 февраля в австрийском городе Санкт-Пёльтен. В нем приняли участие 25 епископов Католикосата всех армян - Первопрестольного Святого Эчмиадзина, Иерусалимского армянского патриархата и Константинопольского армянского патриархата. Они призвали власти Армении остановить преследование католикоса и других священнослужителей.

"Все сценарии были продуманы, но были и неожиданности. Помню, что места лишения свободы называли исправительно-трудовыми лагерями. Рад сказать, что я остался неисправимым, мои взгляды и позиции не изменились. Конец будет хорошим, если нет, то значит это не конец", - заявил Хачатрян.

Защита не согласилась с решением суда об ограничительных мерах и намерена его обжаловать. Адвокаты считают, что в деле отсутствует обоснованное подозрение, информирует Armenia Today.

"Нельзя сказать, что мы довольны этим решением. С самого начала мы утверждаем, что здесь просто нет обоснованного подозрения. То деяние, которое описано в обвинении, и статья Уголовного кодекса, которую применяют, не имеют между собой связи", - процитировало издание слова адвоката Рубена Меликяна.

Хачатрян был арестован 5 декабря 2025 года. Следственный комитет Армении ранее сообщил о возбуждении против него уголовного дела по пунктам 1 и 4 части 2 статьи 393 (незаконная продажа наркотиков группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Армении.

Напомним, в конце января шесть священнослужителей Армянской апостольской церкви были обвинены по уголовному делу, им запрещен выезд из страны. Церковь обвинила власти Армении во вмешательстве во внутренние дела и в нарушении прав человека.

4 января лидер "Гражданского договора", премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах по "благоустройству" Армянской апостольской церкви, которые включают смещение католикоса всех армян Гарегина II, принятие нового устава и выборы нового главы церкви. После Рождественской службы Пашинян обвинил католикоса всех армян в расколе церкви и сектантстве. Притеснения церкви подрывают авторитет государства, заявил Гарегин II.

В мае 2025 года Никол Пашинян выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви.

Конфликт между властями Армении и Армянской апостольской церковью длится с 2018 года, когда Пашинян пришел к власти. Этот конфликт стал явным на фоне карабахской войны 2020 года и стремления властей наладить отношения с Турцией, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Подробнее о преследовании политических оппонентов действующей власти Армении можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года".