Церковь обвинила власти Армении в нарушении прав человека

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шестеро священнослужителей Армянской апостольской церкви вызваны в следственные отдел в качестве обвиняемых по уголовному делу, им запрещен выезд из страны. Церковь обвинила власти Армении во вмешательстве во внутренние дела и нарушении прав человека.

Как писал "Кавказский узел", более тысячи граждан, по данным на 27 января, подписались под заявлением в защиту Армянской апостольской церкви, инициированным группой юристов и общественных деятелей. Они назвали антиконституционными шагами действия властей в отношении церкви.

Шестерым высокопоставленным священнослужителям Следственный комитет Армении запретил выезд из страны, пишет 31 января News.am.

Согласно заключению Следкома, в ходе предварительного расследования уголовного дела в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 507 УК Армении (неисполнение судебного акта или воспрепятствование его исполнению, совершенное с использованием служебных полномочий или влияния, предоставленного ими).

Таким образом, на епископскую конференцию в Австрии не смогут поехать предстоятель Гугарцкой епархии епископ Овнан Акопян, предстоятель Сюникской епархии епископ Макар Акопян, директор отдела внешних связей и протокола Первопрестольного Святого Эчмиадзина архиепископ Натан Ованнисян, епископ Айказун Наджарян, директор программ церковной и молодежной подготовки архиепископ Ваан Ованнисян и директор административно-экономического отдела Первопрестольного Святого Эчмиадзина епископ Мушег Бабаян. Также в уголовном деле фигурирует иерей Мовсес Саакян.

Всех семерых вызвали на допрос в следственный отдел в качестве обвиняемых. Первопрестольный Святой Эчмиадзин осудил вмешательство властей во внутренние дела церкви. В заявлении церкви говорится, что вызов священнослужителей в следственный отдел и запрет покидать Армению является воспрепятствование проведению собрания епископов. "Этот предосудительный процесс является грубейшим нарушением фундаментальных прав человека, закрепленных законами нашего государства и международными договорами", - цитируют заявление "Новости-Армения".

Духовный центр Армянской апостольской церкви призвал власти и правоохранительную систему действовать в рамках конституции и законом страны и уважать право церкви на автономию.