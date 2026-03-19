×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:38, 19 марта 2026

Россия повторно запросила у Турции подтверждение смерти Абакара Абакарова

Абакар Абакаров. Фото: https://www.facebook.com/FreeNationsLeague/posts принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Дагестана направил повторный запрос  к властям Турции с просьбой предоставить подтверждение информации о смерти Абакара Абакарова, против которого рассматривается дело об организации массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября 2025 года стало известно, что в Турции убит уроженец Дагестана Абакар Абакаров, которого российские следователи считают организатором беспорядков в аэропорту Махачкалы. 18 октября стало известно, что тело Абакарова выдали родным. В тот же день его похоронили в Стамбуле. Верховный суд Дагестана направил запрос турецким властям о подтверждении факта смерти основателя Telegram-канала "Утро Дагестана" Абакара Абакарова.

Абакар Абакаров в ноябре 2023 года был объявлен в России в розыск. Следствие назвало его одним из трех организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы наряду с политиком Ильей Пономаревым * и проповедником Исраилом Ахмеднабиевым (известен также как Абу Умар Саситлинский). По версии следователей, именно они опубликовали "недостоверные сведения" о прибытии рейса из Тель-Авива с гражданами Израиля и тем тем самым организовали беспорядки. В июле 2025 года дела всех троих поступили в Верховный суд Дагестана для заочного рассмотрения.  Участники массовых беспорядков в октябре 2023 года обвиняли сотрудников аэропорта Махачкалы в том, что они "прячут" пассажиров из Израиля, работникам приходилось баррикадироваться в помещениях, рассказали свидетели.

Верховный суд Дагестана повторно запросил у властей Турции подтверждение информации о смерти Абакара Абакарова, одного из фигурантов дела об организации массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщило сегодня  ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Дагестана.

"Верховный суд Дагестана повторно направил запрос властям Турции для получения официального подтверждения смерти фигуранта дела Абакара Абакарова", - сказал собеседник агентства.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы". "Кавказским узлом" также подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Показать больше