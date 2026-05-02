Отчет о задержании экстремистов в Губдене вызвал вопросы к силовикам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шариатские патрули в Губдене не могли более 10 лет действовать незаметно, нынешние задержания - результат команды сверху. Само появление таких структур показывает вакуум управления на низовом уровне и недовольство местной властью, указали аналитики.

Как писал "Кавказский узел", в селе Губден Карабудахкентского районе на протяжении более чем 10 лет действовала группа, которая организовывала "патрули", применяя давление и насилие против людей, образ жизни которых не соответствовал религиозным убеждениям членов группы. Девять из задержанных уже арестованы, материалы еще по двум находятся в суде, сообщило следствие 30 апреля.

За нарушение норм шариата полагается отвечать перед шариатским судом, а избиения нарушителей норм поведения являются самоуправством, указали религиоведы.

Председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев полагает, что, создав шариатские патрули, его участники фактически хотели заменить правоохранительные органы.

"Мне об этом стало известно на днях. Могу сказать, что они порою заменяли правоохранительные органы, что законом у нас не предусмотрено. Более того, их методы сами нарушали закон. У меня вообще, узнав об этой, ситуации был первый вопрос, почему правоведы или образованные старшие товарищи, или родственники не предостерегли их от противоправных действий? Безразличие? Страх?" - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, версия силовиков сомнений не вызывает.

"Пять человек отправили в СИЗО-1, и до этого тоже были арестованные. Версия следствия сомнений не вызывает", - отметил он.

Не случайно, что именно в Губдене зафиксирован этот случай, считает общественный деятель Магомед Шамилов.

"Губден - одно из первых мест в Дагестане, где ещё в начале 1990-х сформировался салафитский джамаат. Село десятилетиями является одним из центров дагестанского салафизма, и эти патрули логичное продолжение этой истории", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом версия силовиков у него вызывает вопросы.

"Версия силовиков вызывает очевидный вопрос. В селе на 12 тысяч человек <такая группа> десять лет существовать незаметно не может. Скорее всего, группу терпели как инструмент контроля над более радикальными элементами, а сейчас их задержали по политической команде сверху. Десятилетняя "слепота", которая вдруг исчезает, признак того, что дело возбуждается не по факту, а по сигналу", - подчеркнул он.

Распространение шариатского образа жизни может стать системным в регионе СК, если закрыть глаза на это, считает религиовед Леонид Сюкияйнен.

"Случай Губдена не является изолированным. Неформальные механизмы религиозного контроля стали воспроизводиться в разных республиках независимо друг от друга. С точки зрения религиоведения это признак институционализации: практика перестает быть случайной и превращается в устойчивую модель поведения определенных общинных групп. Параллельно в регионе усилилась роль джамаатов как органов локальной юрисдикции, конкурирующей с государственной", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, патрули возникают из-за запроса на справедливость.

"Патрули возникают там, где в глазах части общины государство не обеспечивает ни безопасности, ни нравственного авторитета. В Губдене группа действовала с 2015 по 2026 год, то есть более десяти лет, создав полноценную параллельную инфраструктуру. Следовательно, патрули - это симптом вакуума управления на низовом уровне, который заполняется квазигосударственными структурами с религиозным обоснованием", - отметил он.

Кавказовед, часто посещающий регион, называет патрули единичными случаями.

"Эти случаи охватывают единичные сёла и не отражают широкого общественного запроса. Это не распространение шариатской культуры как таковой, а отдельные радикальные маргинальные группы, которые присваивают религиозную риторику для оправдания силовых практик. Большинство мусульман региона их не поддерживает" ,- сказал он "Кавказскому узлу".

Он согласен с мнением, что появление патрулей - результат социального запроса внутри общины.

"После 1990-х годов на Северный Кавказ пришли новые исламские течения, в том числе салафитского толка, участники сообщества придерживались радикальных взглядов, направленных на возбуждение ненависти и вражды по признакам отношения к религии, применяя насилие к тем, чей образ жизни не соответствовал их убеждениям. В регионе время от времени возникают такие патрули, пока они не оказываются в центре внимания, и их не задерживают", - указал он.

Ранее дела о шариатских патрулях возбуждались в Кабардино-Балкарии

"Кавказский узел" также писал, что десять жителей Кабардино-Балкарии обвинены в притеснении других людей за несоответствие их поведения шариату, их дело 18 июня 2025 года поступило в Эльбрусский районный суд. Подозреваемые в участии в "шариатских патрулях" и избиениях жителей Кабардино-Балкарии были задержаны в июле 2024 года в Тырныаузе.

Шариат – это комплекс обязательных предписаний, закрепленных в Коране и Сунне и являющихся религиозно-этической основой для мусульманского права и нравственности. Иначе шариат можно определить как общее учение об исламском образе жизни, сказано в опубликованном на "Кавказском узле" справочном материале.

Как следует из информации на сайте Эльбрусского районного суда, рассмотрение дела еще продолжается. 28 апреля продолжился допрос подсудимых, очередное заседание намечено на 8 мая.

В апреле 2022 года Урванский суд приговорил к условным срокам 11 жителей села Анзорей, признав их виновными по делу об экстремистском сообществе. По версии обвинения, подсудимые, ориентируясь на шариатские нормы, применяли силу к тем, кто не разделял их взгляды. Адвокаты и родственники подсудимых утверждали, однако, что поводом для дела об экстремизме стали бытовые конфликты, говорится в материале "Кавказского узла" "Анзорейские патрули: от шариата до экстремизма".

В сентябре 2024 года аналогичные действия вменили 15 жителям Баксанского района: согласно версии следствия, они "подвергали физическому насилию и психологическому воздействию" людей, чье поведение не соответствовало их идеологии.