15 жителей Кабардино-Балкарии заподозрены в экстремизме

23 сентября 2024, 11:15

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Житель Баксанского района Резуан Кангезов создал экстремистское сообщество, в которое вступили 14 человек. Группа подвергала насилию людей, поведение которых не соответствовало идеологии ее участников, привел Следком версию следствия.

По версии следствия, в 2023 году Резуан Кангезов создал на территории Баксанского района экстремистское сообщество, чтобы затем совершать преступления по мотивам религиозной ненависти и вражды. В сообщество вступили 14 человек.

По поручению лидера экстремистского сообщества его участники подвергали физическому насилию и психологическому воздействию людей, поведение которых не соответствовало идеологии участников экстремистского сообщества. Силовики провели обыски по месту жительства подозреваемых и изъяли запрещённую религиозную литературу, сообщил 22 сентября в своем телеграм-канале Следком.

Кангезову вменяется создание экстремистского сообщества, другим подозреваемым – участие в экстремистском сообществе, сказано в сообщении.

Комментариев от представителей подозреваемых не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 30 мая 2022 года военный суд приговорил жителя Баксана Аскера Хамукова к 18 годам колонии, а его сестру Лианну – к 16,5 года колонии, признав их виновными в финансировании террористической организации. 9 августа стало известно, что кассационная инстанция оставила в силе приговор Хамукову и его сестре.

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