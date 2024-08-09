09 августа 2024, 10:28

Оставлен в силе приговор двум жителям Баксана за финансирование терроризма

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Кассационная инстанция оставила в силе приговор жителю Баксана Аскеру Хамукову и его сестре, осужденным по делу о финансировании терроризма.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая 2022 года военный суд приговорил Аскера Хамукова к 18 годам колонии, а его сестру Лианну – к 16,5 года колонии, признав их виновными в финансировании террористической организации.

По данным следствия и суда, в 2013 году Хамуковы вступили в подразделение террористической организации "Имарат Кавказ"* и предоставляли боевикам свое жилье и питание, а в 2015 году организовали в Интернете сбор средств и передали 1,4 миллиона рублей для боевиков "Исламского государства"*.

Верховный суд России 6 августа оставил в силе приговор Аскеру и Лианне Хамуковым, следует из кассационного определения, размещенного на сайте суда.

При этом адвокат Магомед Беков просил отменить приговор и решение апелляционного суда. В кассационной жалобе он указал, что суд "ненадлежащим образом и с нарушением закона оценил показания Хамуковых об их невиновности", говорится в тексте кассационного определения.

"Суд не указал, какие именно показания свидетелей, данные ими на предварительном следствии или в суде, положены в основу приговора. […] Свидетели не смогли назвать источник своей осведомлённости об обстоятельствах дела, не являлись очевидцами совершения Хамуковыми преступлений", - приводится в документе позиция защиты.

Однако суд отверг аргументы защиты, заявив, что оснований для изменения приговора нет.

Напомним, Аскер Хамуков был задержан 7 октября 2019 года в Баксане вместе с сестрой, которая на следующий день родила ребёнка. По версии следствия, часть средств на счета Хамуковых поступила от контрагентов, подозреваемых в причастности к терроризму. Защита настаивала на том, что оснований для уголовного преследования Хамуковых нет. Также защитники Хамуковой добивались смягчения для нее меры пресечения, поскольку она воспитывает малолетних детей, за которыми в условиях домашнего ареста надлежащий уход невозможен.

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* террористическая организация, запрещенная в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Защита потребовала от прокуратуры прекратить уголовное преследование Хамуковых", "Защита заявила о давлении на обвиняемую по делу баксанского фонда", "Уроженцу Кабардино-Балкарии вынесен приговор по делу о финансировании ИГ*".

Автор: "Кавказский узел"

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