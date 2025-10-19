Абакар Абакаров похоронен в Стамбуле

Дагестанский активист Абакар Абакаров похоронен в Стамбуле, в погребальной молитве, по данным соратников, приняли участие не менее 300 человек. Полиция Турции начала расследование.

Как писал "Кавказский узел", Абакар Абакаров, которого российские следователи считают организатором беспорядков в аэропорту Махачкалы, убит в Турции, сообщили 17 октября его знакомые. Уроженец Дагестана Абакар Абакаров, которого называли вероятным администратором Telegram-канала "Утро Дагестан", в ноябре 2023 года был объявлен в России в розыск. Следствие назвало Абакарова одним из трех организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы наряду с политиком Ильей Пономаревым* и проповедником Исраилом Ахмеднабиевым (Абу Умар Саситлинский). В июле дела всех троих поступили в Верховный суд Дагестана для заочного рассмотрения. 18 октября стало известно, что тело Абакарова выдали родным.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы". "Кавказским узлом" также подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Дагестанского активиста Абакара Абакарова, тело которого обнаружили в Стамбуле накануне, похоронили 18 октября на кладбище прибрежного района Килиос в стамбульском районе Сарьер, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в диаспоре. В погребальной молитве по Абакарову приняли участие не менее 300 представителей дагестанской диаспоры Стамбула.

Абакар Абакаров, уроженец Дагестана и предполагаемый администратор Telegram-канала «Утро Дагестан», объявленный в розыск МВД России после событий в Махачкале в октябре 2023 года, был найден мертвым в Стамбуле 11-12 октября, представителям диаспоры об убийстве стало известно 17 октября вечером.

По данным турецких изданий HaksozHaber и Milat Gazetesi, тело Абакарова обнаружили утром в арендованной вилле в районе Eyüpsultan. Вилла была снята 6 октября, а 7 октября Абакаров встретился там с неизвестным мужчиной, который вечером покинул дом с двумя сумками. Тело нашли спустя несколько дней, по словам источников, с множественными ножевыми ранениями.

Полиция Стамбула начала расследование. На данный момент задержанных нет. Турецкие правоохранительные органы не публиковали официальных заявлений о личности погибшего, однако факт расследования подтвержден.

Представитель дагестанской диаспоры, знакомый с обстоятельствами гибели Абакарова, рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что последние дни жизни журналиста связаны с его поездкой из Ялова в Стамбул.

По словам собеседника, Абакаров выехал из Ялова, сказав друзьям, что направляется «на встречу с человеком в Стамбул». Уже прибыв в Стамбул, он позвонил другому знакомому и сообщил, что останется ночевать в Стамбуле - у него назначена встреча и «позже они еще увидятся».

«Виллу сняли 6 октября. На следующий день, 7-го прибыл Абакар. В доме он был не один. Во время разговора с кем-то из друзей, уже находясь в этой вилле в Стамбуле, он к кому-то обращался: «Ахи, ахи» (мусульмане так называют других мусульман, что переводится «брат» - прим. «Кавказского узла»). То есть он знал этого человек, иначе бы не был с ним вместе с арендованном жилье. Очевидно, что это был какой-то предатель. Позже, как мы теперь знаем, уборщица нашла тело 12 октября. Получается, Абакар находился в доме несколько дней мертвым», - рассказал источник.

Собеседник рассказал, что из полиции пока не поступало официальной информации. «Я разговаривал с нашими ребятами, кавказскими общественными деятелями, они тоже связывались с полицией. Там все знают, расследование ведется, но они сейчас в интересах следствия не намерены делиться информацией. Другому нашему представителю сообщили, что отчет будет опубликован "через десять месяцев". Почему так долго - никто не объяснил», - рассказал собеседник.

Он добавил, что среди местных дагестанцев ходят разговоры о заказном убийстве, нити которого идут в Дагестан. По словам источника, многие считают, что это связано с публикациями Абакарова, в которых он критиковал «влиятельных людей из Дагестана и связанных с ними политиков». «Он затрагивал многих - и политиков, и религиозных деятелей. Говорят, его предупреждали. Один человек по имени Башир говорил ему прямо: “Ты с огнем играешь. У них руки длинные, они заплатят другим втройне и уберут тебя”. Башир - это рупор дагестанского муфтията. Они напрямую не говорят, но через него передают угрозы», - рассказал источник в диаспоре.

Собеседник сообщил, что джаназа-намаз (заупокойная молитва) прошла в джума-мечети стамбульского района Каяшехир после послеполуденной молитвы. «Людей было очень много. Турки, наши кавказцы - человек триста, может, больше. Похоронили его недалеко от Стамбула, километров в тридцати», - рассказал мужчина.

По словам представителя диаспоры, «все понимают, что история не закончена». «Мы ждем, когда полиция опубликует результаты расследования. Но уже сейчас ясно, что это не случайность. Его знали, его искали и заманили», - заключил собеседник.

