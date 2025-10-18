×

22:47, 18 октября 2025

В сети появились посмертные фото Абакарова

Абакар Абакаров. Стоп-кадр видео YouTube-канала "Утро Дагестан" от 3 октября, https://www.youtube.com/shorts/H24FBbco_7A

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На фотографиях, размещенных Telegram-каналами, на лице умершего виден большой порез над глазом, по данным источников, других видимых травм нет, тело выдали родным. Официально смерть Абакарова не подтверждена. 

Как писал "Кавказский узел", Абакар Абакаров, которого российские следователи считают организатором беспорядков в аэропорту Махачкалы, убит в Турции, сообщили 17 октября его знакомые. Уроженец Дагестана Абакар Абакаров, которого называли вероятным администратором Telegram-канала "Утро Дагестан", в ноябре 2023 года был объявлен в России в розыск. Следствие назвало Абакарова одним из трех организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы наряду с политиком Ильей Пономаревым* и проповедником Исраилом Ахмеднабиевым (Абу Умар Саситлинский). В июле дела всех троих поступили в Верховный суд Дагестана для заочного рассмотрения. 

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы". "Кавказским узлом" также подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Фотографию убитого с посмертными ранами опубликовал Telegram-канал Mash Gor, указав, что это предположительно посмертное фото Абакарова. При этом на снимке лицо заблюрено.

Теlegram-канал "Спросите у Расула" не стал публиковать фото, лишь описав его. "На снимке виден порез над глазом. По словам собеседника который знаком с теми кто видел лицо, эта травма могла быть получена от удара тупым предметом. Предварительно других видимых ранений, и тем более огнестрельных, на теле не обнаружено", - указано в сообщении.

Полиция начала расследование для установления личности человека, покинувшего виллу. Знакомые считают, что Абакаров был знаком со своим со спутником с которым встречался, который вероятно его и убил ударом тупым предметом, отмечает Расул Асад.

"Тело Абакарова сегодня выдали родным, и он будет похоронен в Турции, после совершения погребальной молитвы", - отметил он.

"Кавказский узел" не публикует фото по этическим соображениям.

"Заупокойная молитва была совершена сегодня в Стамбуле", пишет оппозиционный чеченским властям Telegram-канал Niyso, не указав источников информации.

К 22.47 мск официальных сообщений о том, что убитый на вилле в Турции - именно Абакар Абакаров, не поступало.

На видео от 3 октября в YouTube-канале "Утро Дагестан, у которого насчитывается 36 тысяч подписчиков, Абакаров призывал во вторую годовщину антиизраильской акции в Дагестане выйти на протестную акцию. Это видео посмотрели 25,5 тысячи человек, оно набрало 218 отметок "нравится" и 27 комментариев. Большинство комментаторов поддержали призывы Абакарова. Один из пользователей призвал его самостоятельно поучаствовать в протестах. "Давай, ты вперед, мы за тобой", - написал, в частности, МурзаБабатов э8й.

Ранее Абакаров  в своей трансляции от 8 августа в YouTube-канале "Утро Дагестан" заявил, что власти Дагестана не раз обещали решить проблемы с электроэнергией, но ничего не меняется, и призвал в оговоренное время заблокировать трассы "по всей Махачкале" в знак протеста против отключений электричества. Власти Махачкалы в ответ пригрозили уголовным преследованием тех, кто выйдет на акцию.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в 2025 году

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Плакат участника пикета против пыток. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=ixWMh8DMok4 Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?

