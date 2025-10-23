×

20:39, 23 октября 2025

Суд в Дагестане направил в Турцию запрос о смерти Абакарова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Дагестана направил запрос турецким властям о подтверждении факта смерти основателя Telegram-канала "Утро Дагестана" Абакара Абакарова.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября стало известно, что в Турции убит уроженец Дагестана Абакар Абакаров, которого российские следователи считают организатором беспорядков в аэропорту Махачкалы. 18 октября стало известно, что тело Абакарова выдали родным. В тот же день его похоронили в Стамбуле.

Абакар Абакаров в ноябре 2023 года был объявлен в России в розыск. Следствие назвало его одним из трех организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы наряду с политиком Ильей Пономаревым * и проповедником Исраилом Ахмеднабиевым (известен также как Абу Умар Саситлинский). По версии следователей, именно они опубликовали "недостоверные сведения" о прибытии рейса из Тель-Авива с гражданами Израиля и тем тем самым организовали беспорядки. В июле дела всех троих поступили в Верховный суд Дагестана для заочного рассмотрения.

Верховный суд Дагестана направил через Минюст России запрос турецким властям о подтверждении факта смерти фигуранта дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, основателя Telegram-канала "Утро Дагестана" Абакара Абакарова, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Дагестана.

Турция изучит поступивший из России запрос о смерти Абакара Абакарова, однако детали следственных действий разглашаться не будут, информирует РИА Новости со ссылкой на свой источник в Анкаре.

"Если запрос поступил, турецкая сторона его изучит. Но детали расследования и координации не будут разглашаться для СМИ", - ответил собеседник агентства на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг смерти Абакарова в Турции.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы". "Кавказским узлом" также подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

