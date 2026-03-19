15:38, 19 марта 2026

Галечные пляжи Анапы исключены из зоны чрезвычайной ситуации

Большой Утриш. Фото Андрея Маковозова Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до «Высокого берега» исключены из зоны чрезвычайной ситуации в связи с разливом мазута. Решение об их открытии будет принимать Роспотребнадзор.

Как писал "Кавказский узел", арендатор пляжей в селе Витязево начал насыпать новый слой песка из карьеров на тестовом участке. Впоследствии этот опыт восстановления могут распространить на другие пляжи в зоне ЧС. Эколог Евгений Витишко считает, что такие действия просто скрывают проблему, но не решают ее. Представители Роспотребнадзора взяли пробы на пляже "Мираклеон" в Витязево, который засыпают новым песком, в том числе пробы и самого привозного песка. Пользователи Telegram подчеркнули, что итоги исследований, как и прежде, вряд ли будут обнародованы.

Перспективы летнего туристического сезона 2026 года в Анапе остаются неясными: 4 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи Анапы и Темрюкского района после разлива мазута еще непригодны для отдыха. Хотя она не исключила, что к началу летнего сезона ситуация может измениться, часть блогеров полагает, что слова чиновницы "поставили крест на сезоне 2026 года". Пользователи соцсети 15 февраля сочли, что предлагаемые Роспотребнадзором сроки для возобновления работы пляжей Анапы нереальны. 

Принято решение об исключении восьми галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до «Высокого берега» из опасной зоны, сообщил сегодня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. 

"При условии, что контрольные пробы воды и грунта и дальше будут соответствовать санитарным нормам, мы сможем открыть данные территории к курортному сезону. Безопасность жителей и гостей края остается нашим безусловным приоритетом", -  указал он.

Это не значит, что галечные пляжи уже открыты, подчеркнула мэр Анапы Светлана Маслова. "Но это очень важный к этому шаг. Дальше слово за Роспотребнадзором. Если контрольные пробы воды и грунта и дальше будут соответствовать санитарным нормам, данные пляжные территории могут быть открыты к курортному сезону", - указала она в своем Telegram-канале.

Напомним, 18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
