Спасатели в Карачаево-Черкесии разыскивают пропавших туристок из Астрахани
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Не менее 15 спасателей разыскивают в Карачаево-Черкесии двух молодых жительниц Астрахани, которые не вернулись с туристического маршрута по горам. Разыскать девушек попросили их родители, связь с туристками пропала.
Сотрудники Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС вышли на поиски пропавших туристок сегодня утром. Девушки должны были завершить свой маршрут в Зеленчукском районе еще 3-4 мая.
На поиски направлены 15 спасателей, которые обследуют два района – маршрут через перевал Муха к селу Красный Карачай, а также Архызское седло и Марухское ущелье, говорится в сообщении республиканского управления МЧС.
Туристки перед походом зарегистрировали свой маршрут в МЧС, обозначив те районы, в которых сейчас ведутся поиски. К спасателям обратились родители девушек, сообщив, что они не могут найти выход к населенному пункту.
Пропавшие девушки приехали в Карачаево-Черкесию из Астраханской области, отметили в прокуратуре республики. По словам руководителя Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС Сергея Мыльникова, маршрут, по которому отправились туристки, технически несложный и не требует специальной подготовки, указывает ТАСС-Кавказ.
Туристки, – 24-летняя Виктория и 25-летняя Дарья, – отправились в поход в конце апреля из города Теберда и еще 3 мая должны были выйти к поселку Архыз Зеленчукского района. По словам мамы Виктории, обе девушки – опытные туристки и ранее уже не раз ходили в горы. В то же время местность в районе, где потерялись жительницы Астрахани, отличается сложным рельефом и резким перепадом высот на маршрутах, пишет 112.
По данным Mash Gor, 4 мая девушки сообщили родным, что “не могут спуститься из-за погоды”. Позже они перестали выходить на связь.
Виктория и Дарья во время похода планировали посетить так называемое озеро Любви на высоте 2400 метров. “По преданию, если искупаться в этом озере и бросить монетку, то скоро можно найти жениха”, – пишет Telegram-канал SHOT.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.