Кавказский узел

18:31, 5 мая 2026

Спасатели в Карачаево-Черкесии разыскивают пропавших туристок из Астрахани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 15 спасателей разыскивают в Карачаево-Черкесии двух молодых жительниц Астрахани, которые не вернулись с туристического маршрута по горам. Разыскать девушек попросили их родители, связь с туристками пропала.

Сотрудники Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС вышли на поиски пропавших туристок сегодня утром. Девушки должны были завершить свой маршрут в Зеленчукском районе еще 3-4 мая. 

На поиски направлены 15 спасателей, которые обследуют два района – маршрут через перевал Муха к селу Красный Карачай, а также Архызское седло и Марухское ущелье, говорится в сообщении республиканского управления МЧС. 

Туристки перед походом зарегистрировали свой маршрут в МЧС, обозначив те районы, в которых сейчас ведутся поиски. К спасателям обратились родители девушек, сообщив, что они не могут найти выход к населенному пункту. 

Пропавшие девушки приехали в Карачаево-Черкесию из Астраханской области, отметили в прокуратуре республики. По словам руководителя Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС Сергея Мыльникова, маршрут, по которому отправились туристки, технически несложный и не требует специальной подготовки, указывает ТАСС-Кавказ. 

Туристки, – 24-летняя Виктория и 25-летняя Дарья, – отправились в поход в конце апреля из города Теберда и еще 3 мая должны были выйти к поселку Архыз Зеленчукского района. По словам мамы Виктории, обе девушки – опытные туристки и ранее уже не раз ходили в горы. В то же время местность в районе, где потерялись жительницы Астрахани, отличается сложным рельефом и резким перепадом высот на маршрутах, пишет 112. 

По данным Mash Gor, 4 мая девушки сообщили родным, что “не могут спуститься из-за погоды”. Позже они перестали выходить на связь. 

Виктория и Дарья во время похода планировали посетить так называемое озеро Любви на высоте 2400 метров. “По преданию, если искупаться в этом озере и бросить монетку, то скоро можно найти жениха”, – пишет Telegram-канал SHOT.

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше