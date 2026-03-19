Кавказский узел

19:32, 19 марта 2026

Дата Ураза-байрама совпала в всех регионах юга России

Верующие во время молитвы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

20 марта Ураза-байрам отмечают во всех регионах юга России, в том числе в Дагестане, сообщили представители муфтиятов и властей.

Как писал "Кавказский узел", в этом году в Чечне, а также Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии первым днем месяца Рамадан и поста объявлено 18 февраля. Муфтият Дагестана объявил первым днем месяца Рамадан 19 февраля. 18 марта муфтияты республик СКФО сообщили, что вечером не было зафиксировано новолуние, поэтому 19 марта, которое было объявлено нерабочим в ряде республик СКФО, будет днем месяца Рамадан. 

Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) – праздник разговения после месяца поста. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать близких, а также могилы родных. 

Комитет по определению дат лунного календаря при Совете алимов Республики Дагестан постановил, что 20 марта является днем праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр), сообщил сегодня муфтият Дагестана в своем Telegram-канале.

ДУМ Чечни еще вечером 19 марта сообщил, что "праздник разговения Ид Аль-Фитр будет в пятницу, 20 марта 2026 года". Поздравления с праздником на своей странице в Telegram опубликовал сегодня Рамзан Кадыров.

ДУМ Карачаево-Черкесии сообщил, что на пятницу выпадают "два праздника в один день", но праздничная молитва не отменяет совершения пятничной молитвы.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отчитался в своем Telegram-канале о встрече с муфтием Адыгеи и Краснодарского края Аскарбием Кардановым. "Уже завтра, 20 марта, верующие мусульмане всего мира будут отмечать праздник разговения, завершающий месяц Рамадан", - говорится в публикации.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил мусульман с праздником.

С праздником, который выпадает на 20 марта, сегодня поздравил мусульман и Муфтий Астраханской области
Рауф Джантасов, говорится в Telegram-канале РДУМ АО.

ДУМ РСО-Алании также сообщил, что празднование будет 20 марта. Глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале сообщил, что день 20 марта будет праздничным, руководителям организаций всех форм собственности рекомендовано "принять меры по предоставлению работникам в течение рабочего дня
возможности посещения мечетей и участия в праздничных мероприятиях".

Муфтий Волгоградского регионального управления Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМ) Бата Кифах Мохамад в своем Telegram-канале перепостил сегодня вечером поздравления с Ураза-байрамом со страницы Духовного собрания мусульман России.

Совет улемов ДУМ России объявил даты начала и конца Рамадана еще в конце января. Согласно сообщению на сайте ДУМ РФ, последним днем поста следует считать 19 марта.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
