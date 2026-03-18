19 марта будет для мусульман юга России днем Рамадана

Муфтияты сообщили, что сегодня вечером не было зафиксировано новолуние, поэтому 19 марта, которое было объявлено нерабочим в ряде республик СКФО, будет днем месяца Рамадан.

Как писал "Кавказский узел", в этом году в Чечне, а также Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии первым днем месяца Рамадан и поста объявлено 18 февраля. Муфтият Дагестана объявил первым днем месяца Рамадан 19 февраля. В связи с окончанием Рамадана 19, 20 и 21 марта объявлены в Чечне нерабочими. 19 и 20 марта будут нерабочими в Дагестане, в Кабардино-Балкарии выходным днем объявлено 20 марта.

Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) – праздник разговения после месяца поста. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать близких, а также могилы родных.

"В Саудовской Аравии не было зрительно зафиксировано новолуние, поэтому, следуя сунне посланника Аллаха, завтра, в четверг 19 марта 2026 года, мы будем держать пост", сообщило сегодня вечером Духовное управление мусульман Чечни в своем Telegram-канале.

Схожее сообщение разместило и Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии. "В связи с тем, что молодая Луна не была зафиксирована, завтра, 19 марта, является 30-м днем месяца Рамадан. Таким образом, послезавтра, 20 марта, наступит светлый праздник Ураза-Байрам (Ид аль-Фитр)", сообщило сегодня указано в Telegram-канале республиканского ДУМ.

Муфтий Карачаево-Черкесии подписал указ, которым постановил считать 20 марта первым днем Ураза-байрама, следует из текста документа, опубликованного в Telegram-канале ДУМ Карачаево-Черкесии.

Муфтият Дагестана сообщил в своем Telegram-канале, что 19 марта - 29 день Рамадана.

Как писал "Кавказский узел", цены перед месяцем Рамадан растут и на рынках, и в магазинах, указали пользователи соцсети в начале февраля, а цены на продукты, опубликованные официальным чеченским изданием, не соответствуют действительности. Отчеты властей Чечни о контроле цен на продукты фактически не повлияли на ситуацию в магазинах и на рынках. Малообеспеченные жители Грозного, среди которых пенсионеры и педагоги, рассказали, что на фоне роста цен с трудом находят средства на продукты с началом месяца Рамадан. Среди наиболее подорожавших продуктов - мясо, молочные продукты и фрукты, а цены, по словам покупателей, будут еще выше непосредственно перед Ураза-байрамом. Столь масштабный рост цен не связан с повышением НДС, подчеркнули экономисты.

Рост цен на продукты вызван повышением цен поставщиками и для владельцев торговых точек является вынужденным, рассказали дагестанские предприниматели после призывов властей не повышать цены в преддверии Ураза-байрама.