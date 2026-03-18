×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:30, 18 марта 2026

19 марта будет для мусульман юга России днем Рамадана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Муфтияты  сообщили, что сегодня вечером не было зафиксировано новолуние, поэтому 19 марта, которое было объявлено нерабочим в ряде республик СКФО, будет днем месяца Рамадан. 

Как писал "Кавказский узел", в этом году в Чечне, а также Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии первым днем месяца Рамадан и поста объявлено 18 февраля. Муфтият Дагестана объявил первым днем месяца Рамадан 19 февраля. В связи с окончанием Рамадана 19, 20 и 21 марта объявлены в Чечне нерабочими. 19 и 20 марта будут нерабочими в Дагестане, в Кабардино-Балкарии выходным днем объявлено 20 марта.

Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) – праздник разговения после месяца поста. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать близких, а также могилы родных. 

"В Саудовской Аравии не было зрительно зафиксировано новолуние, поэтому, следуя сунне посланника Аллаха, завтра, в четверг 19 марта 2026 года, мы будем держать пост", сообщило сегодня вечером  Духовное управление мусульман Чечни в своем Telegram-канале.

Схожее сообщение разместило и Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии. "В связи с тем, что молодая Луна не была зафиксирована, завтра, 19 марта, является 30-м днем месяца Рамадан. Таким образом, послезавтра, 20 марта, наступит светлый праздник Ураза-Байрам (Ид аль-Фитр)", сообщило сегодня  указано в  Telegram-канале республиканского ДУМ.

Муфтий Карачаево-Черкесии подписал указ, которым постановил считать 20 марта первым днем Ураза-байрама, следует из текста документа, опубликованного в Telegram-канале ДУМ Карачаево-Черкесии. 

Муфтият Дагестана сообщил в своем Telegram-канале, что 19 марта - 29 день Рамадана. 

Как писал "Кавказский узел", цены перед месяцем Рамадан  растут и на рынках, и в магазинах, указали пользователи соцсети в начале февраля, а цены на продукты, опубликованные официальным чеченским изданием, не соответствуют действительности. Отчеты властей Чечни о контроле цен на продукты фактически не повлияли на ситуацию в магазинах и на рынках. Малообеспеченные жители Грозного, среди которых пенсионеры и педагоги, рассказали, что на фоне роста цен с трудом находят средства на продукты с началом месяца Рамадан. Среди наиболее подорожавших продуктов - мясо, молочные продукты и фрукты, а цены, по словам покупателей, будут еще выше непосредственно перед Ураза-байрамом. Столь масштабный рост цен не связан с повышением НДС, подчеркнули экономисты.

Рост цен на продукты вызван повышением цен поставщиками и для владельцев торговых точек является вынужденным, рассказали дагестанские предприниматели после призывов властей не повышать цены в преддверии Ураза-байрама.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

 

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Спецоперация. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:00, 11 марта 2026
Более 8850 комбатантов с юга России официально признаны убитыми в СВО
Подростки поджигают релейный шкаф. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:52, 11 марта 2026
За период с 23 февраля по 8 марта в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертв не зафиксировано
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:01, 5 марта 2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
Российские военные в зоне боевых действий. Кадр видео Минобороны РФ https://mil.ru/news/1b9c3525-a768-4ce0-81c3-4b4a885d8335
14:37, 28 февраля 2026
Число убитых в СВО бойцов с юга России превысило 8750
Сотрудники ФСБ. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:45, 25 февраля 2026
За неделю со 16 по 22 февраля в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах убиты два человека
Персоналии
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
12:18, 18 марта 2026
Илия II
Сергей Резник*. Фото с личной страницы http://vk.com/
13:52, 13 марта 2026
Резник Сергей Эдуардович*
Зарифа Саутиева. Фото: пресс-служба ПЦ "Мемориал"** memohrc.org
12:40, 13 марта 2026
Зарифа Саутиева
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Последние записи в блогах
Фото
17:19, 16 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Добровольное воздержание или обязательство? Споры вокруг поста.
Фото
09:39, 16 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Жилищные проблемы детей-сирот в Кабардино-Балкарии. Хотели как лучше, но возникли нюансы...
Фото
15:24, 13 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Объекты культурного наследия в частной собственности. Что от них останется?
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Евгений Филиппов. Фото: Министерство здравоохранения Краснодарского края
18 марта 2026, 18:19
Суд арестовал главу Минздрава Краснодарского края Филиппова

Табличка на доме Политковской. 18 марта 2026 г. Фото: https://t.me/rusnews/81965
18 марта 2026, 16:47
Активисты 29-й раз восстановили табличку на доме Политковской

Забиль Гахраманов. Фото: https://ru.axar.az/news/socium/1027095.html
18 марта 2026, 13:59
Продлен срок ареста азербайджанского адвоката Гахраманова

Дети в больничной палате. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18 марта 2026, 12:04
Два ребенка получили ранения при воздушной атаке в Адыгее

Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Показать больше