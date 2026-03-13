Кавказский узел

20:18, 13 марта 2026

Два региона Северного Кавказа объявили о выходных днях в связи с Ураза-байрамом

Верующие во время молитвы. Фото Нины Зотиной, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В связи с празднованием Уразы-байрама 19 и 20 марта будут нерабочими в Дагестане, в Кабардино-Балкарии выходным днем объявлено 20 марта.

Как писал "Кавказский узел", в этом году в Чечне, а также Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии первым днем месяца Рамадан и поста объявлено 18 февраля. Муфтият Дагестана объявил первым днем месяца Рамадан 19 февраля. В связи с окончанием Рамадана 19, 20 и 21 марта объявлены в Чечне нерабочими.

В связи с празднованием Ураза-байрам в Дагестане 19 и 20 марта объявлены нерабочими (праздничными) днями. Указ об этом подписал председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов, сообщило сегодня РИА "Дагестан".

"В соответствии с законом "О свободе совести и о религиозных объединениях" и по обращению <...> организации "Муфтият Республики Дагестан" правительство Республики Дагестан постановляет: считать 19 и 20 марта 2026 года нерабочими праздничными днями", - говорится в постановлении.

Нерабочим днем объявили в Кабардино-Балкарии один день, когда мусульмане будут отмечать праздник Ураза-байрам (Ид-аль Фитр). Указ об этом подписал глава региона Казбек Коков. Документ опубликован на сайте правительства региона.

"В связи с обращением Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики по случаю праздника Ураза-байрам постановляю: объявить 20 марта 2026 года в КБР нерабочим днем", - говорится в тексте указа.

Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) – праздник разговения после месяца поста. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать близких, а также могилы родных. 

По словам жителей Махачкалы, цены на продукты в месяц Рамадан выросли как на рынках, так и в магазинах. На фоне общего подорожания владельцы кафе и ресторанов также вынуждены были поднять цены. Перед Рамаданом в Махачкале резко выросли цены на мясо и яйца.

Глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что ежегодно, когда люди готовятся к Ураза-байраму, некоторые продавцы и торговые точки пытаются заработать на повышенном спросе, необоснованно поднимая цены. "Призываю и предупреждаю всех предпринимателей Дагестана проявить уважение к своим покупателям, к традициям нашей республики и к священному празднику", - сообщил премьер-министр 11 марта.

Рост цен на продукты вызван повышением цен поставщиками и для владельцев торговых точек является вынужденным, рассказали дагестанские предприниматели после призывов властей не повышать цены в преддверии Ураза-байрама.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
18:18, 13 марта 2026
Военный из Краснодарского края убит на Украине
09:35, 13 марта 2026
Суд смягчил приговор осужденным по делу о гибели 10 человек при взрыве в Баку
06:50, 13 марта 2026
Жительница Кабардино-Балкарии оштрафована по статье о дискредитации армии
05:20, 13 марта 2026
Пятеро военных из Дагестана убиты на Украине
04:31, 13 марта 2026
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за самовольный уход из части
21:46, 12 марта 2026
Кондратьев сообщил о погибших и пострадавших при атаке БПЛА
Все события дня
Новости
Коран и финики. Фото: Masjid Pogung Dalangan / Unsplash.com
21:57, 10 марта 2026
Исламоведы объяснили особенности исчисления закята в Чечне и Дагестане
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:01, 5 марта 2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
Мечеть. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
22:39, 17 февраля 2026
Муфтияты республик Северного Кавказа назвали даты начала Рамадана
Сотрудники ФСБ. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:33, 27 января 2026
За неделю с 19 по 25 января в вооруженных и террористических атаках в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах был убит один человек
02:01, 3 января 2026
Беспилотная опасность объявлена в трех регионах СКФО
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Последние записи в блогах
Фото
15:24, 13 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Объекты культурного наследия в частной собственности. Что от них останется?
Фото
11:13, 11 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Жительница Нальчика упала в открытый люк в центре города
Фото
12:23, 8 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Житейская история с неожиданной концовкой
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Сергей Резник*. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Сергеем Резником*.
13 марта 2026, 19:41
Минюст объявил иноагентом журналиста Сергея Резника*

Флаги Грузии и Евросоюза. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13 марта 2026, 16:29
Грузия пообещала не принимать суда "теневого флота"

Наргиз Мухтарова. Фото: https://haqqin.az/news/364349
13 марта 2026, 13:34
Азербайджанская активистка Мухтарова отвергла обвинения в легализации доходов 

Тушение пожара. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13 марта 2026, 10:34
Власти отчитались о потушенном пожаре на нефтебазе в Тихорецке

Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
