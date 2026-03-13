Два региона Северного Кавказа объявили о выходных днях в связи с Ураза-байрамом

В связи с празднованием Уразы-байрама 19 и 20 марта будут нерабочими в Дагестане, в Кабардино-Балкарии выходным днем объявлено 20 марта.

Как писал "Кавказский узел", в этом году в Чечне, а также Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии первым днем месяца Рамадан и поста объявлено 18 февраля. Муфтият Дагестана объявил первым днем месяца Рамадан 19 февраля. В связи с окончанием Рамадана 19, 20 и 21 марта объявлены в Чечне нерабочими.

В связи с празднованием Ураза-байрам в Дагестане 19 и 20 марта объявлены нерабочими (праздничными) днями. Указ об этом подписал председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов, сообщило сегодня РИА "Дагестан".

"В соответствии с законом "О свободе совести и о религиозных объединениях" и по обращению <...> организации "Муфтият Республики Дагестан" правительство Республики Дагестан постановляет: считать 19 и 20 марта 2026 года нерабочими праздничными днями", - говорится в постановлении.

Нерабочим днем объявили в Кабардино-Балкарии один день, когда мусульмане будут отмечать праздник Ураза-байрам (Ид-аль Фитр). Указ об этом подписал глава региона Казбек Коков. Документ опубликован на сайте правительства региона.

"В связи с обращением Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики по случаю праздника Ураза-байрам постановляю: объявить 20 марта 2026 года в КБР нерабочим днем", - говорится в тексте указа.

Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) – праздник разговения после месяца поста. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать близких, а также могилы родных.

По словам жителей Махачкалы, цены на продукты в месяц Рамадан выросли как на рынках, так и в магазинах. На фоне общего подорожания владельцы кафе и ресторанов также вынуждены были поднять цены. Перед Рамаданом в Махачкале резко выросли цены на мясо и яйца.

Глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что ежегодно, когда люди готовятся к Ураза-байраму, некоторые продавцы и торговые точки пытаются заработать на повышенном спросе, необоснованно поднимая цены. "Призываю и предупреждаю всех предпринимателей Дагестана проявить уважение к своим покупателям, к традициям нашей республики и к священному празднику", - сообщил премьер-министр 11 марта.

Рост цен на продукты вызван повышением цен поставщиками и для владельцев торговых точек является вынужденным, рассказали дагестанские предприниматели после призывов властей не повышать цены в преддверии Ураза-байрама.