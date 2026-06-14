Состояние пляжей Анапы стало основным вопросом комментаторов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пляж ЖК "Кавказ", где было снято видео с мазутным пятном, продолжают засыпать новым песком, пользователи в Telegram задают анапским блогерам вопросы о состоянии пляжей. Мэрия отчиталась об усиленном просеивании песка.

Как писал "Кавказский узел", в пабликах появилось видео о мазутном пятне на теле человека после купания на анапском пляже. Невозможно установить, где, кем и когда снят ролик и не является ли он постановочным, указали пользователи Telegram.

Сразу трое чиновников 6 июня заверили в безопасности пляжей Анапы, сравнив пляжи с Лазурным побережьем Франции, а песок с таиландским. Слова чиновников бездоказательны, а затянувшаяся засыпка новым песком отпугивает туристов, заметили пользователи Telegram. Вице-премьер России на следующий день заявил, что решение об открытии пляжей Анапы может быть принято 15 июня. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал летний отпускной сезон, заявив, что мазут на пляжах "всегда был". Пользователи Telegram сочли рассуждения главы региона абсурдными. Ученые Института океанологии РАН зафиксировали пласты мазута близ Джемете, а также испачканных в нем моллюсков и ракообразных.

На пляже ЖК "Кавказ" было снято видео с мазутом на ноге ребенка, выяснил проект "Осторожно, новости".

Анастасия Щ. рассказала, что отдыхала с семьёй на пляже у ЖК «Кавказ» в Витязево — это курортный посёлок примерно в 15 километрах от Анапы. Её 5-летняя дочь играла у воды и сидела на песке. Спустя некоторое время Анастасия заметила, что у ребёнка на ноге появилось мазутное пятно, которое было сложно оттереть. После этого она решила уйти с пляжа вместе с ребёнком. Позже на пляже появились автомобили муниципальной службы, отдыхающих попросили покинуть территорию. При этом часть людей всё равно продолжила купаться, говорится в сообщении.

Вопрос состоянии песка на этом пляже задали блогеру Максу Анапскому.

"Что там с пляжем ЖК "Кавказ"?" - спросил пользователь saa.

"Идет отсыпка потихоньку от речки Можепсин и там еще рядом сделали проезд", - ответил блогер.

"Так ни у кого и не прочитал, что в районе Первого проезда, и Гостевого .. на пляжах другой песок - он гораздо лучше, в нем практически нет глины. Видимо начали дополнительно просеивать на карьере. Это прям видно, что песок лучше чем на Джеметинском, и далее до Анапы", - прокомментировал Дмитрий Ванкор.

Эколог, директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов отчитался о посещении пляжа между "Жемчужиной" и пляжем "Паруса".

"Шаловливые руки мазут найдут. В старых спрессованных водорослях. Капельки нефтепродуктов подсохшие, но еще пачкаются. Этот пляж пока закрыт для купания. Новый песок здесь ещё не отсыпали. Угрозы для здоровья и сейчас никакой нет, но босиком ходить по нему не нужно", - написал он в своем Telegram-канале.

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

Мэрия отчиталась о просеивании песка

Спецтехника предприятия «Курорты Анапы» с самого раннего утра занимается очисткой пляжей от штормового мусора, а также боронованием и двукратным просеиванием песка на отсыпанных участках, что позволяет сделать его более рыхлым, пишет сегодня мэрия Анапы.



"На рыхлении и бороновании задействовано 2 единицы техники, еще 2 – на просеивании, а всего в работах по содержанию пляжей используются 6 единиц техники и 20 человек. Работы организованы с 4 утра, чтобы не доставлять неудобства жителям и гостям курорта", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.

Макс Анапский сообщил, что от Анапы до детского оздоровительного лагеря Юбилейный (Джемете) пляжи фактически готовы. Их финально пробороновали, устанавливается инфраструктура: навесы, лежаки, спасательные и медицинские посты, ограждения, переодевалки, туалеты. Техника не работает уже на этом отрезке. Скоро второй участок от детского оздоровительного лагеря Бимлюк до Гостевого проезда юридически откроют, осталось только пирамиды песка у ДОЛ Юбилейный развести и разровнять, сообщил он.

По его словам, отдыхающих в разы больше чем в прошлом году, но ещё немного. "Больше всего отдыхающих на центральном пляже Анапы. Но пик сезона это июль, август. Как и говорил ранее, в этом году приезжают те, кто очень любят Анапу и взвешивают все риски", - написал он.

В Анапе продолжается отсыпка пляжей, но туристы расположились вдоль всей береговой линии, пишут блогеры. Правительственная комиссия отчиталась, что открыты 49 пляжей Анапы после отсыпки песком, еще 18 проходят проверку. В отсутствие четких данных о результатах проб словам чиновников не следует доверять безоговорочно, указали пользователи соцсети. При этом блогеры постят фото и видео с заполненными туристами пляжами.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".