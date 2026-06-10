Сообщение о мазуте близ Джемете прозвучало на фоне отчетов о турсезоне в Анапе

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Ученые института океанологии РАН зафиксировали пласты мазута близ Джемете, а также испачканных в нем моллюском и ракообразных. В Анапе продолжается отсыпка пляжей, но туристы расположились вдоль всей береговой линии, пишут блогеры.

Как писал "Кавказский узел", сразу трое чиновников 6 июня заверили в безопасности пляжей Анапы, сравнив пляжи с Лазурным побережьем Франции, а песок с таиландским. Слова чиновников бездоказательны, а затянувшаяся засыпка новым песком отпугивает туристов, заметили пользователи Telegram. Вице-премьер России на следующий день заявил, что решение об открытии пляжей Анапы может быть принято 15 июня. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал летний отпускной сезон, заявив, что мазут на пляжах "всегда был". Пользователи Telegram сочли рассуждения главы региона абсурдными.

Активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты. Власти отчитались о завозе на пляжи Анапы более 136 тысяч кубических метров песка, уже отсыпано свыше пяти километров берега. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

Ученые обнаружили пласты мазута близ Джемете

Институт океанологии РАН отчитался о результатах проб грунта, донных организмов и воды для анализа нефтепродуктов и оценки последствий техногенного загрязнения в районе Анапы, которые были отобраны в конце апреля.

"В районе Джемете мазут сохранился в виде пластов на дне, обнаружен на раковинах моллюсков и живых ракообразных. Также зафиксированы загрязнённые сети Каляева", - пишет Институт океанологии РАН в своем Telegram-канале.

"Тем не менее во время пробоотбора нам встречались живые моллюски, медузы, гребневики, ракообразные, рыбы и дельфины. Это обычные обитатели прибрежных песков Анапы. Их высокая активность свидетельствует о нормальном протекании сезонных процессов в этом районе – одном из наиболее пострадавших от разлива мазута, - приводятся в публикации слова кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника ИО РАН, начальник отряда экспедиции «Чёрное море 2026» Галины Колючкиной.

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

Купание при этом идет на всех пляжах

Блогер Андрей Маковозов разместил в своем Telegram-канале видео подписчика с пляжа Кривого проезда Джемете.

"Ещё идёт отсыпка рядом, но народ с утра набирается с отелей Лукоморье, Курортный Олимп, Веста, Понтос, Заря!", - написал он.

"Инфраструктуру уже установили на открытых пляжах, по секрету на не открытых тоже кое где, да и народ отдыхает, несмотря ни на что уже на всех пляжах", - пишет блогер Макс Анапский.

В соцсетях продолжают обсуждать заявление Кондратьева о том, что мазут был всегда

«Но кто-то хочет его видеть…» Это про занудных волонтеров или про Роспотребнадзор, который так и не дал положительное заключение об открытии пляжей со старым песком?", - поинтересовался волонтерский штаб "Добровольцы ССЛ" в своем Telegram-канале.

"Наверное, губернатор Кубани вместе с вице-премьером прав и наличие и мазута и пальмового масла с глиной и всякими дополнительными штучками уже стало нормой. И возможно в своей жизни мы уже не увидим чистое море и береговую полосу Анапы, Тамани, Туапсе, Новороссийска, как большая часть жителей России не видела пляжи Лазурного берега. Поэтому и сравнить вообще то не с чем. Хорошо это или плохо - не знаю. Но это реалии, от которых становится грустно", - написала в своем Telegram-канале активистка Яна Антонова.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".