Качество привозного песка на пляжах Анапы разочаровало пользователей соцсети

Власти отчитались о завозе на пляжи Анапы более 136 тысяч кубических метров песка, уже отсыпано свыше пяти километров берега. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается в взвесь, указали пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты.

Депутат гордумы Анапы Олег Янцен отправил запрос о качестве воды и песка на пляжах, но получил отказ в предоставлении данных. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю пояснило, что сведения об этом предоставляются только правительственной комиссии. Федеральное управление Роспотребнадзора назвало ответ регионального управления некорректным, сообщив, что запретов на публикацию таких данных нет. Тем не менее, официальные отчеты о состоянии воды и песка не публикуются.

В Анапе начали завозить песок для отсыпки береговой полосы от санатория «Рябинушка» до пляжа «Охта»

Параллельно продолжают отсыпку участка от санатория «Бимлюк» до пляжа санатория «Рябинушка» протяженностью 3,5 км. Там чистый песок уже разровняли слоем 50 см на протяжении 1,2 километра. Всего на пляжи города-курорта уже завезли более 136 тысяч кубических метров песка и отсыпали свыше 5 километров, сообщил 20 мая оперштаб Краснодарского края.

Это сообщение перепостил Telegram-канал "Маковозовы".

"Темпы отсыпки замедлились, так как на Джемете пляжи уже ощутимо шире и сыпать надо больше. Посмотрим уже скоро, что наделают на первом проезде, может хоть тело пляжа станет шире, а то совсем там узко стало от прохода до кромки воды. Всегда есть выбор - Блага <Благовещенская> и Витязевская и Бугазская Коса, а так же песчаные пляжи, так то не унываем, ехать можно смело!", - добавил автор канала.

"Сегодня прошлась по этому "песку". После дождя он даже не глина, а сплошной бетон - твёрдый и даже не кусками" - прокомментировала Antonina.

"Убили такой курорт. Ехали в Анапу из-за песка и моря. А теперь что? Камки будет больше, море мутнее, "песок,как асфальт! - пишет Лилия.

"Очень грустно", - прокомментировала Светлана.

Telegram-канал "Анапа Гражданская" опубликовал пост от подписчика, который сравнил старый песок на пляже и привозной, пробы взяты у речки Анапка. "Родной" песок хорошо оседает в воде, а завозной создаёт устойчивую густую взвесь даже в стоячей воде, следует из опубликованных видео.

