14:39, 21 мая 2026

Качество привозного песка на пляжах Анапы разочаровало пользователей соцсети

Песок для отсыпки пляжа в Анапе. 20 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/16080

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти отчитались о завозе на пляжи Анапы более 136 тысяч кубических метров песка, уже отсыпано свыше пяти километров берега. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается в взвесь, указали пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты.

Депутат гордумы Анапы Олег Янцен отправил запрос о качестве воды и песка на пляжах, но получил отказ в предоставлении данных. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю пояснило, что сведения об этом предоставляются только правительственной комиссии. Федеральное управление Роспотребнадзора назвало ответ регионального управления некорректным, сообщив, что запретов на публикацию таких данных нет. Тем не менее, официальные отчеты о состоянии воды и песка не публикуются.

 В Анапе начали завозить песок для отсыпки береговой полосы от санатория «Рябинушка» до пляжа «Охта»

Параллельно продолжают отсыпку участка от санатория «Бимлюк» до пляжа санатория «Рябинушка» протяженностью 3,5 км. Там чистый песок уже разровняли слоем 50 см на протяжении 1,2 километра. Всего на пляжи города-курорта уже завезли более 136 тысяч кубических метров песка и отсыпали свыше 5 километров, сообщил 20 мая оперштаб Краснодарского края.

Это сообщение перепостил Telegram-канал "Маковозовы".

Пробы песка. Фото: https://t.me/anapa_grazhdan/15656?single"Темпы отсыпки замедлились, так как на Джемете пляжи уже ощутимо шире и сыпать надо больше. Посмотрим уже скоро, что наделают на первом проезде, может хоть тело пляжа станет шире, а то совсем там узко стало от прохода до кромки воды. Всегда есть выбор - Блага <Благовещенская> и Витязевская и Бугазская Коса, а так же песчаные пляжи, так то не унываем, ехать можно смело!", - добавил автор канала.

Это сообщение набрало 15 комментариев.

"Сегодня прошлась по этому "песку". После дождя он даже не глина, а сплошной бетон - твёрдый и даже не кусками" - прокомментировала Antonina.

"Убили такой курорт. Ехали в Анапу из-за песка и моря. А теперь что? Камки будет больше, море мутнее, "песок,как асфальт! - пишет Лилия.

"Очень грустно", - прокомментировала Светлана.

Telegram-канал "Анапа Гражданская" опубликовал пост от подписчика, который сравнил старый песок на пляже и привозной, пробы взяты у речки Анапка.  "Родной" песок хорошо оседает в воде, а завозной создаёт устойчивую густую взвесь даже в стоячей воде, следует из опубликованных видео.

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе". 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
