×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:48, 20 мая 2026

Еще два региона отказались отправлять детей в Туапсе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ханты-Мансийский автономный округ и Мурманская область не будут отправлять детей для отдыха в Туапсе, при этом для мурманчан выбрали местом отдыха санаторий в анапском поселке.

Как писал "Кавказский узел", глава Северной Осетии поручил не отправлять детей из республики в лагеря Туапсинского округа и подобрать альтернативные места размещения. Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода завершены, сообщили спасатели. На рапорты чиновников об устранении разлива нефтепродуктов в районе завода и обещания очистить пляжи к 1 июня пользователи Telegram отреагировали с сарказмом.

Нефтяные пятна остаются в море близ Туапсе, следует из спутникового снимка. Пользователи соцсети сообщили 17 мая о выбросе нефтепродуктов на пляж близ морпорта, а власти объявили конкурс на исследование проб морской воды на 13 пляжах на протяжении всего лета.Масштаб загрязнения  существенный, а власти предпринимают недостаточно усилий, хотя и планируют провести полноценный курортный сезон. На части пляжей нет ни уборки, ни техники, указал эколог. 

Департамент соцразвития Ханты-Мансийского автономного округа отменил три госконтракта на отдых детей в Туапсинском районе, сообщила «Вёрстка» (признано иноагентом) со ссылкой на сайт  госзакупок.

Три контракта, заключённые ранее с ООО «Севил» для «организации отдыха и оздоровления детей» в Туапсинском районе отменены «по соглашению сторон» из-за введённого в апреле режима чрезвычайной ситуации после серии украинских атак по НПЗ в Туапсе и разлива нефтепродуктов в Чёрное море. Общая сумма отменённых контрактов — 150 миллионов рублей, сообщает издание.

На сайте туркомпании "Севил" предлагается отдых в двух детских лагерях Туапсе - детский оздоровительный лагерь "Созвездие" находится в поселке спортлагеря Электрон, а детский санаторно-оздоровительный комплекс "Золотой колос", расположен в Новомихайловском.

Детей из Мурманской области не будут отправлять на отдых в Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края в лагеря, так как на его территории действует режим ЧС, сообщили в министерстве образования и науки Заполярья.

В ведомстве добавили, что в регионе начали организационную работу по отправке детей в лагеря в другие районы. 

«Для участников программы «Дети Арктики», которые направляются на отдых в другие районы, в том числе в Геленджик, поводов для беспокойства нет. Смены пройдут в штатном режиме»,— цитировал сообщение министерства 29 апреля "Коммерсант".

Вместо лагерей в Туапсинском округе, где сейчас действует режим ЧС, для детей выбрали новую безопасную площадку — санаторно-оздоровительный комплекс «Родник» в анапском селе Сукко, сообщило 19 мая 51.ru.

Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:20, 20 мая 2026
Продлен срок ареста волгоградскому журналисту Кошелеву
17:48, 20 мая 2026
Три жителя Чечни осуждены на длительные сроки за участие в банде
15:50, 20 мая 2026
Два бойца из Дагестана убиты в зоне СВО
12:03, 20 мая 2026
Три дня объявлены выходными в Ингушетии в связи с Курбан-байрамом
11:06, 20 мая 2026
Занятия в школах Невинномысска отменены из-за воздушной атаки
06:58, 20 мая 2026
Беспилотники сбиты в четырех районах Ростовской области
Все события дня
Новости
Подтопление в Армавире. 20 мая 2026 г. Фото: https://armvest.ru/news/v-armavire-prodolzhayut-otkachivat-vodu-s-podtoplennykh-territoriy/
18:40, 20 мая 2026
Эвакуация жителей из-за угрозы подтопления объявлена в Армавире
Очистительные работы на береговой линии в Туапсе. Фото телеграм-канала Оперативного штаба Краснодарского края
14:51, 20 мая 2026
Отчет о ликвидации разлива мазута близ Туапсинского НПЗ вызвал скепсис в соцсети
Задержание подозреваемого. 20 мая 2026 г. Скриншот видео: ЦОС ФСБ России https://tass.ru/proisshestviya/27466877
10:16, 20 мая 2026
Силовики отчитались о предотвращении теракта в Краснодаре
Сергей Симоненко в период работы в МЧС. 2007 год. Фото с сайта ГУ МЧС по Краснодарскому краю
08:33, 20 мая 2026
Дело Сергея Симоненко поступило в ростовский суд
05:59, 20 мая 2026
Оставлен в силе приговор Абдурахманову и Гончаренко
Персоналии
Игорь Нагавкин. Фото RFE/RL
11:19, 20 мая 2026
Игорь Нагавкин
Магомед Гаджиев*. Фото: пресс-служба махачкалинской городской клинической больницы №1 / Facebook** **деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
11:28, 19 мая 2026
Гаджиев Магомед Тажудинович*
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
16:48, 15 мая 2026
Кочарян Роберт
Справочник
Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

Фотография, сделанная в лагере русских войск в Кбаада (ныне Красная Поляна) 21 мая 1864 года. Здесь состоялся парад русских войск, символизирующей окончание Кавказской войны. В Кбааде росли священные для черкесов пихты. Фото https://commons.wikimedia.org Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов

Игорь Нагавкин в суде. Фото корреспондента "Кавказского узла" от 15.01.24 Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Никол Пашинян. Скриншот видео https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6a0b07759a79476bb6eb3c75?from=newsfeed
20 мая 2026, 16:50
После угроз Пашиняна в ходе агитации прокуратура сообщила о деле в связи с "Араратцементом"

Подтопление в Дагестане. Фото: МЧС Дагестана/MAX
20 мая 2026, 13:59
Потерявшие жилье жители Дагестана рассказали о сложностях с получением компенсаций

Граница Армении и Азербайджана. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
19 мая 2026, 19:58
Дипломат назвал условие открытия границ Армении с Турцией и Азербайджаном

Подтопленный двор в Майкопском районе Адыгеи. Фото: https://t.me/mr_01_mr/5072
19 мая 2026, 15:59
Дома и дворы жителей Адыгеи подтоплены после дождей

Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Показать больше