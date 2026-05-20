Еще два региона отказались отправлять детей в Туапсе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ханты-Мансийский автономный округ и Мурманская область не будут отправлять детей для отдыха в Туапсе, при этом для мурманчан выбрали местом отдыха санаторий в анапском поселке.

Как писал "Кавказский узел", глава Северной Осетии поручил не отправлять детей из республики в лагеря Туапсинского округа и подобрать альтернативные места размещения. Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода завершены, сообщили спасатели. На рапорты чиновников об устранении разлива нефтепродуктов в районе завода и обещания очистить пляжи к 1 июня пользователи Telegram отреагировали с сарказмом.

Нефтяные пятна остаются в море близ Туапсе, следует из спутникового снимка. Пользователи соцсети сообщили 17 мая о выбросе нефтепродуктов на пляж близ морпорта, а власти объявили конкурс на исследование проб морской воды на 13 пляжах на протяжении всего лета.Масштаб загрязнения существенный, а власти предпринимают недостаточно усилий, хотя и планируют провести полноценный курортный сезон. На части пляжей нет ни уборки, ни техники, указал эколог.

Департамент соцразвития Ханты-Мансийского автономного округа отменил три госконтракта на отдых детей в Туапсинском районе, сообщила «Вёрстка» (признано иноагентом) со ссылкой на сайт госзакупок.



Три контракта, заключённые ранее с ООО «Севил» для «организации отдыха и оздоровления детей» в Туапсинском районе отменены «по соглашению сторон» из-за введённого в апреле режима чрезвычайной ситуации после серии украинских атак по НПЗ в Туапсе и разлива нефтепродуктов в Чёрное море. Общая сумма отменённых контрактов — 150 миллионов рублей, сообщает издание.

На сайте туркомпании "Севил" предлагается отдых в двух детских лагерях Туапсе - детский оздоровительный лагерь "Созвездие" находится в поселке спортлагеря Электрон, а детский санаторно-оздоровительный комплекс "Золотой колос", расположен в Новомихайловском.

Детей из Мурманской области не будут отправлять на отдых в Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края в лагеря, так как на его территории действует режим ЧС, сообщили в министерстве образования и науки Заполярья.

В ведомстве добавили, что в регионе начали организационную работу по отправке детей в лагеря в другие районы.

«Для участников программы «Дети Арктики», которые направляются на отдых в другие районы, в том числе в Геленджик, поводов для беспокойства нет. Смены пройдут в штатном режиме»,— цитировал сообщение министерства 29 апреля "Коммерсант".

Вместо лагерей в Туапсинском округе, где сейчас действует режим ЧС, для детей выбрали новую безопасную площадку — санаторно-оздоровительный комплекс «Родник» в анапском селе Сукко, сообщило 19 мая 51.ru.

