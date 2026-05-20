Силовики отчитались о предотвращении теракта в Краснодаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заключен под стражу житель Краснодара, подозреваемый в приготовлении к поджогу релейного шкафа на железной дороге. Версию о госизмене и подготовке теракта силовики подкрепили видеозаписью признания задержанного.

Как писал "Кавказский узел", в регионах юга России после начала военной операции на Украине неоднократно происходили поджоги оборудования на железной дороге. В марте 2025 года силовики сообщили об аресте трех подростков за поджоги релейных и батарейных шкафов на железной дороге под Краснодаром.

Задержанный краснодарец обвинен в госизмене и терроризме

О задержании краснодарца ФСБ рапортовала сегодня на своем сайте. По версии спецслужбы, житель города был завербован представителем запрещенной в России украинской террористической организации и по его заданию планировал поджог "одного из объектов энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры" с использованием самодельных зажигательных устройств.

"Кроме того, злоумышленник распространял в сети Интернет заведомо ложную информацию в отношении военнослужащих Российской Федерации, принимающих участие в зоне проведения специальной военной операции, с целью их дискредитации, а также публиковал в мессенджере Telegram призывы к финансированию незаконного вооруженного формирования, действующего под патронажем ВСУ", - заявила ФСБ.

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Дело расследуется по статьям о госизмене, приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, дискредитации армии и призывах к деятельности против безопасности государства, задержанному грозит до пожизненного лишения свободы.

"Решением суда задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщило ведомство.

Спецслужба обнародовала видео с признанием задержанного

Видеокадры задержания и признания задержанного, подготовленные Центром общественных связей ФСБ, опубликовало сегодня государственное агентство ТАСС.

На кадрах ролика видно, как два вооруженных бойца ФСБ в камуфляжной форме ведут задержанного, заломив ему руки за спину, вдоль гаражей и сажают в автомобиль. Все трое молчат, хотя звук на видео присутствует.

В следующей части смонтированного видеоролика задержанного ведут уже по тротуару городской улицы и заводят в здание. У двери видна вывеска приемной краевого управления ФСБ.

Затем силовики показали, как задержанного ведут по коридору, по-прежнему держа его руки за спиной, а далее в ролике показан человек, сидящий перед камерой. Его лицо на видео заретушировано. Мужчина без запинки произносит текст признания, формулировки которого (в частности, полное официальное название силового ведомства) позволяют предположить, что текст был подготовлен силовиками.

Поджечь релейный шкаф не успел, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю

"Я инициативно связался с представителем террористической организации в интернет-мессенджере Telegram, после чего получил от него задание поджечь релейные шкафы на железной дороге в пределах города Краснодара, также инструкцию по проведению поджога. Затем я подготовил бутылку с зажигательной смесью и закопал ее возле своего дома. Поджечь релейный шкаф не успел, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю", - говорит на видео задержанный.

Суды приговаривают обвиняемых в поджогах к длительным срокам

Напомним, поджоги железнодорожного оборудования силовики расценивают как теракты и диверсии, и в судах обвиняемые получают длительные сроки лишения свободы. Так, в апреле Краснодарский краевой суд приговорил жителя Северского района Даниила Хижняка к 12,5 года лишения свободы за поджог релейного шкафа на железной дороге.

В конце декабря 2025 года суд приговорил четырех жителей Кубани к длительным срокам заключения по статье о диверсии - также за поджог релейного шкафа.

В феврале 2025 года суд признал краснодарца Эдуарда Гладких виновным в поджоге инфраструктуры железной дороги и приговорил к 16 годам колонии.

Ранее 19-летний житель Краснодара Илья Мироничев, задержанный в мае 2023 года при поджоге релейного шкафа на железной дороге, был приговорен к 11,5 года лишения свободы.

Версии следствия о мотивах поджога релейных шкафов на Кубани выглядят неубедительными, а подобные дела часто имеют признаки фальсификации, констатировали правозащитники, комментируя приговор Мироничеву. Релейный шкаф является важной частью инфраструктуры, так что мотив диверсии не исключен, возразил бывший сотрудник МВД.

В уголовных делах зачастую фигурирует типичная формулировка: якобы "неустановленные лица" заставляют людей снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику". Такая фабула в большом числе уголовных дел говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, указал кандидат юридических наук Роман Мельниченко.