Суд обязал чиновников отреагировать на нарушение прав родителей воспитанников детсада в Сочи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Сочи Юлия Баранецкая получила решение суда, который признал противоречащим законодательству положение об этике общения в родительских чатах, принятое руководством детского сада, и обязал министерство образования и науки Кубани устранить нарушения.

Как писал "Кавказский узел", конфликт родителей с администрацией детсада №121 в Сочи длится с весны 2025 года. Родители воспитанников неоднократно требовали возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми, но правоохранительные органы не нашли состава преступления в действиях воспитательницы, уволившейся по собственному желанию. В январе администрация Сочи заявила родителям, что психологи не выявили "негативного эмоционально-психологического климата в группе", при этом запись эпизода жестокого обращения с ребенком чиновники проигнорировали. В апреле суд в Краснодаре признал незаконными действия чиновников Минобразования Кубани, которые игнорировали нарушение в детсаду №121 Сочи права родителей на свободу слова и мнений.

В марте 2025 года мама воспитанника одного из детских садов в Сочи случайно сняла видео, на котором видно, что воспитательница обращается с детьми в грубой форме. Она схватила одну из девочек и окунула лицом в тарелку, после чего передала еду другому ребенку. Видео сначала было выложено в родительский чат, затем его опубликовал ряд Telegram-каналов. Более 100 родителей направили коллективное заявление в прокуратуру, управление образования и администрацию президента РФ, требуя возбудить уголовное дело, провести служебное расследование и запретить воспитательнице работать с детьми. Прокуратура Кубани заявила, что виновные в некорректном обращении с детьми наказаны, а психологический климат в детсаду № 121 нормальный. Родители считают, что увольнения воспитательницы и дисциплинарного взыскания директору детсада недостаточно.

19 мая многодетная мать Сочи Елена Баранецкая получила по почте мотивированное решение Октябрьского районного суда Краснодара по делу против министерства образования и науки Краснодарского края, а также повестку о назначении нового судебного заседания в Сочи на 21 мая по иску к детскому саду №121 и управлению образования города. По словам Баранецкой, оба события стали продолжением многомесячного конфликта родителей воспитанников с чиновниками системы образования.

«Родители боятся идти на прямой конфликт с чиновниками. Все работают, детей оставить не с кем. С детскими садами дефицит. При этом родители опасаются, что отношение к их детям станет еще хуже. Об этом они пишут в нашем общем чате. Но молчать больше нельзя», - рассказала Баранецкая корреспонденту "Кавказского узла".

Она подчеркнула, что знает систему образования изнутри, поскольку сама работает учителем в одной из сельских школ Сочи, и намерена добиваться изменения «сложившейся годами непедагогической системы воспитания детей жестким обращением и неуважительным отношением к правам ребенка».

По словам Баранецкой, после скандала часть родителей попыталась добиться реакции через суд и подала коллективный иск к детскому саду и управлению образования Сочи. Однако, как утверждает истица, один и тот же судья трижды отказывал в принятии заявления. «Люди просто отчаялись и перестали верить, что можно добиться справедливости. В итоге я осталась одна», - сказала она.

Тем не менее, ее административный иск был принят к производству. Новое заседание по делу против управления образования Сочи и детского сада №121 назначено на 21 мая, говорится в повестке, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Одновременно Баранецкая получила мотивированное решение Октябрьского районного суда Краснодара по делу против министерства образования и науки Краснодарского края и министра Елены Воробьевой. Копия решения так же имеется в распоряжении "Кавказского узла". По словам истицы, документ был изготовлен спустя 40 дней после оглашения резолютивной части решения, хотя закон предусматривает десятидневный срок. «Я понимаю загруженность судов, и для меня главное, что судья разобралась в ситуации по закону и по справедливости. То, что пришлось ждать длительный срок, поэтому не так болезненно», - отметила она.

В тексте решения говорится, что суд обязал министерство образования и науки Краснодарского края «исключить факты формального подхода к формированию подконтрольными муниципальными учреждениями положений и других локальных нормативно-правовых актов, затрагивающих права малолетних воспитанников и их законных представителей».

Также суд обязал министерство «принять предусмотренные законом меры пресечения» в отношении заведующей МДОБУ «Детский сад №121» Сочи, принявшей и использовавшей в отношении Баранецкой и ее малолетнего сына локальный акт - «Положение об этике общения в родительских чатах в социальных сетях и мессенджерах» от 29 августа 2024 года, который суд признал противоречащим действующему законодательству. В решении также указано: «Меры предварительной защиты по административному иску - не применялись».

«За месяц после вынесения решения апелляционная жалоба от министерства образования Краснодарского края не поступала», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник канцелярии суда.

При этом он уточнил, что отсчет срока начинается с момента получения решения суда, и не исключил, что еще может быть подана жалоба с требованием восстановления срока на подачу жалобы.

Адвокат Андрей Мельников, который на общественных началах дает родителям юридические консультации, комментируя ситуацию, отметил, что вступившее в силу решение суда создает для министерства обязанность не только формально ответить заявителю, но и устранить выявленные нарушения.

«Речь идет о признании незаконным локального нормативного акта и фактически о судебной оценке действий должностных лиц системы образования. После вступления решения в силу министерство обязано принять реальные меры реагирования, а не ограничиться перепиской», — пояснил юрист корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, если решение суда не будет исполнено добровольно, истец вправе получить исполнительный лист и направить его судебным приставам. «Лайфхак здесь простой: нельзя ограничиваться ожиданием. После вступления решения в силу необходимо подать заявление о выдаче исполнительного листа, затем контролировать возбуждение исполнительного производства и письменно требовать от приставов отчета о принятых мерах. Это значительно повышает шансы на реальное исполнение судебного акта», - сказал адвокат.

Юлия Баранецкая также заявила, что намерена добиваться оценки действий правоохранительных органов, которые, по ее словам, не приняли эффективных мер после обращений родителей. «Я вижу бездействие и со стороны правоохранительных органов, которые своими отказами в возбуждении уголовного или административного дела против заведующей и воспитателя фактически поощряют преступления против малолетних детей. Есть видео, есть обращения, есть заявления родителей о насилии над их детьми, но меры фактически не принимаются. Нас водят за нос уже несколько месяцев, пуская по кругу и кормя отписками. Если потребуется - я буду обращаться в суд и по поводу бездействия правоохранительных органов», - заявила она.