Экологи рассказали об особенностях распространения нефтепродуктов у побережья Сочи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Сочи сообщили, что не видели пятен нефтепродуктов в воде и на пляжах, о чем ранее сообщали блогеры. Однако экологи отметили, что пленка нефтепродуктов на воде может быть столь тонка, что ее не видно, однако как вдоль побережья, так и на глубину они могут распространяться.

Как писал "Кавказский узел", 10 мая жители Сочи сообщили, что обнаружили пятна нефтепродуктов в районе Лазаревское на протяжении примерно 200 метров, по словам эколога, это последствия загрязнения акватории Черного моря нефтью в апреле

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

Жители Черноморского побережья от Туапсе до Сочи прокомментировали 17 мая корреспонденту "Кавказского узла" информацию об обнаружении следов нефтепродуктов на пляжах.

Житель посёлка Шепси (Туапсинский район) Олег Коршунов рассказал, что регулярно наблюдает за состоянием побережья и периодически ездит на электричке в сторону Сочи. По его словам, от Туапсе до Шепси около 7-10 км. Далее по побережью идут Небуг (15-18 км от Туапсе), Ольгинка (около 25 км), Пляхо (35-38 км), после чего начинается Лазаревский район Сочи от Магри.

От Туапсе и в Шепси видно, что вода черная, а после Шепси до Адлера я такого не наблюдал

Коршунов рассказал, что при движении поездом в сторону Сочи от Магри следуют такие населенные пункты: Шепси - Макопсе - Чемитоквадже - Лазаревское - Лоо - Вардане - Якорная Щель - Головинка - Дагомыс - Сочи.Он утверждает, что в ходе поездки из Шепси в сторону Сочи он не увидел следов загрязнения, которые он наблюдает в Шепси. «Когда едешь на электричке с Туапсе, то темная пленка из нефтепродуктов видна на некоторых участках у берега. Много этой пленки в Шепси. Я ехал электричкой в Сочи, чтобы лично посмотреть. Но, честно сказать, из окна вагона после Шепси я не видел ни работ по очистке, ни загрязнений этой нефтяной пленкой пляжей. Вода выглядела чистой. Вся железная дорога от Туапсе до Адлера идет вдоль берега моря и из окна четко просматривается берег чистая вода или нет. Так вот, от Туапсе и в Шепси видно, что вода черная, а после Шепси до Адлера я такого не наблюдал», - сообщил он.

По его мнению, «курортный сезон сорван», поскольку в Шепси сохраняются следы загрязнения и не везде их убирают, особенно если пляжи «дикие». «Мазута у нас в Шепси много, он как слоёный пирог под морской галькой», - сказал Коршунов.

Бывший сотрудник Управления курортов и рекреационных ресурсов Сочи Сергей Еремин рассказал, что в данном управлении никто не задерживается из-за большой текучести кадров. Сам Сергей не задержался там более, чем на три месяца, потому что не хотел участвовать в коррупционных схемах по распределению пляжных территорий между предпринимателями и был не согласен с «распределением ролей» между сотрудниками в этом управлении, где ответственность ложится не на руководителей, а на низшее звено сотрудников.

По его словам, "территория сочинских пляжей является самой длинной в мире и составляет порядка 145 километров вдоль берега моря от Магри до границы с Абхазией". "Пляжи делятся на муниципальные, которые сдаются в аренду «своим» предпринимателям, ведомственные, которые принадлежат санаториям, и «дикие», как правило, они находятся между поселениями и за ними нет никакого ухода", - рассказал Еремин.

По данным местных властей, в Сочи около 180 благоустроенных пляжных территорий в четырех районах города: Лазаревском, Центральном, Хостинском и Адлерском. Это более 40 километров береговой линии, где есть доступ, кроме закрытых санаториев.

Ничего особенного не заметил ни на берегу, ни в море, но когда вышел из воды, то все мои белые трусы стали черными. Пришлось выбросить

По словам Еремина, самая начальная точка сочинских пляжей начинается после Шепси и называется Магри. Он сам уже после увольнения и после разлива нефти в Туапсе в начале мая посещал пляжи Магри, Чемитоквадже, Головинки, Якорной щели, Лоо, но не видел загрязнений береговой полосы и моря. «Правда, мой знакомый, который живет в Чемитоквадже, мне написал: «На 9 мая искупался на нашем пляже. Ничего особенного не заметил ни на берегу, ни в море, но когда вышел из воды, то все мои белые трусы стали черными. Пришлось выбросить», - рассказал Сергей Еремин.

По его словам, вся информация о настоящей ситуации с качеством воды в море скрывается даже от сотрудников низшего звена. "Результатов анализов Роспотребнадзора никто и никогда не видел, хотя и сообщается регулярно, что все в норме. Но нигде эту «норму» и анализы увидеть невозможно», - добавил он.

Нашел несколько колец и одну серьгу, но мазута или нефтепродуктов не видел

Житель Магри Владимир ходит по берегу моря после штормов с металлоискателем в поисках утерянных отдыхающими украшений. «Недавно был небольшой шторм, ходил с металлоискателем. Нашел несколько колец и одну серьгу, но мазута или нефтепродуктов не видел», - рассказал он.

Антон Филлипов - житель Аше. На пляже он был 17 мая, занимался там спортом. Пляж был чистый, без нефтепродуктов. "Иногда встречаются маленькие черные кусочки высохшего мазута, но в малом количестве. Этот мазут уже превратился в камни и лежит тут со времен СССР", - рассказал он.

Жительница Головинки Тамара рассказала: "Была на пляже с детьми, просто гуляли, я не видела ничего крамольного. Никаких нефтепродуктов у нас нет. Я слышала что нефтепродукты с Туапсе дошли до Сочи, но сама лично ничего не видела».

Никаких нефтепродуктов не наблюдали ни на камнях, ни в воде

Семейная пара пенсионеров Владимира и Веры Ивановых живут в поселке Лазаревское и круглый год «за здоровьем» ходят к морю на пляж на улице Янтарная. «В Лазаревском на Янтарной располагается наш центральный пляж «Лазурный». Его ещё называют Центральным пляжем Лазаревского. Он находится прямо у набережной, возле пересечения улиц Янтарная и Павлова. Мы с супругом посещаем его каждое утро. Были 17 мая. Никаких нефтепродуктов не наблюдали ни на камнях, ни в воде», - рассказала Вера.

Жительница Дагомыса Татьяна сообщила, что регулярно бывает на пляже, но следов нефтепродуктов не наблюдала. «Хожу на море каждое утро, но выбросов у нас мазута после аварии на НПЗ в Туапсе не видела, работ по очистке на пляже тоже нет. Вода чистая», - сообщила она.

Жительница Центрального района Алена Ведерникова отмечает, что с детьми ходит на пляж Ривьера в центральном районе Сочи, вода там всегда чистейшая. «Были 17 мая. Вода очень чистая», - рассказала она.

Василий Минин ходит на рыбалку на причал в морской порт, он также сообщил, что загрязнения видит редко, только пятна, которые движутся от припаркованных в порту яхт, но на городских пляжах в районе Приморской набережной все чисто.

Тонкую пленку нефтепродуктов можно не увидеть на поверхности воды

Несмотря на то, что люди могут не видеть загрязнений, это не говорит о том, что их нет, из-за особенности нефтепродуктов превращаться в тонкую прозрачную пленку, которая представляет опасность как для морских обитателей так и для человека, прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" ситуацию экологи Игорь Шкрадюк и Валерий Бриних.

Игорь Шкрадюк также сообщил, кто не видит нефтепродуктов на пляжах после станции Шепси. «Нефтяные загрязнения распространяются по поверхности моря под действием течений и ветров. Если течение направлено в одну сторону, а ветер меняется, нефтепродукты может уносить в сторону Сочи. При западных ветрах они движутся вдоль побережья», - пояснил он.

Я видел видео загрязнения в Чемитоквадже. Это, насколько известно, самая южная точка, куда оно доходило. Дальше оно может быть разнесено и не фиксироваться визуально

Шкрадюк отметил, что загрязнение может быть фрагментированным и не всегда заметным с берега. «Я видел видео загрязнения в Чемитоквадже. Это, насколько известно, самая южная точка, куда оно доходило. Дальше оно может быть разнесено и не фиксироваться визуально», - сказал он.

Он также добавил, что при сохранении ветров загрязнение теоретически может продвинуться дальше в сторону Адлера, а часть нефтепродуктов со временем оседает на дно.

Валерий Бриних подтверждает слова Игоря Шкрадюка, что попавшие в море нефтепродукты после аварийных ситуаций в районе Туапсе не образуют единого "пятна", а представляют собой тонкую плёнку и отдельные мазутные фрагменты, которые постоянно разрываются и перемещаются под действием ветра и течений.

В Чёрном море такие загрязнения могут распространяться вдоль побережья на большие расстояния, включая направления к Сочи и Новороссийску, в зависимости от погодных условий

«Это можно сравнить с каплей масла в тарелке с водой: сначала она держится вместе, но затем растягивается в тонкую и неравномерную плёнку. В Чёрном море такие загрязнения могут распространяться вдоль побережья на большие расстояния, включая направления к Сочи и Новороссийску, в зависимости от погодных условий. При этом часть нефтепродуктов становится практически незаметной визуально, особенно при малой толщине плёнки и волнении моря. Именно поэтому жители могут не фиксировать загрязнение, хотя его следовые концентрации могут сохраняться в воде», - сообщил он.

По оценке эколога, «отсутствие видимых пятен не означает полного отсутствия нефтепродуктов в морской среде».

По словам Бриниха, нефтяные разливы в Чёрном море опасны не только для людей, которые дышат токсичными испарениями, но и долгосрочным воздействием для всей морской экосистемы. Даже тонкая нефтяная плёнка нарушает газообмен между водой и атмосферой, снижает содержание кислорода и повреждает основу пищевой цепи - планктон и микроорганизмы. Первой страдает прибрежная флора и мелкие морские организмы. Нефтепродукты оседают на водорослях, камнях и донных участках, где накапливаются токсичные тяжёлые углеводороды. Особенно опасны мазутные и смолистые фракции, которые могут сохраняться в морской среде месяцами и даже годами. Рыба страдает как напрямую, так и косвенно. Икра и молодь особенно чувствительны к нефтепродуктам: токсичные соединения повреждают жабры и нарушают развитие организмов. Взрослая рыба может уходить из загрязнённых районов, однако донные виды и кормовая база при этом сокращаются.

Для дельфинов риск связан прежде всего с дыханием и накоплением токсинов. Морские млекопитающие регулярно поднимаются к поверхности, где концентрация нефтяной плёнки максимальна. Вдыхание испарений нефтепродуктов и попадание загрязнённой воды в дыхательные пути может вызывать интоксикацию и поражение дыхательной системы. Птицы - одна из самых уязвимых групп. Нефть разрушает естественную структуру перьев, из-за чего они теряют водоотталкивающие свойства и теплоизоляцию. Птицы переохлаждаются, теряют способность летать и нередко погибают от истощения или отравления при попытке очистить перья.

Как отмечает эколог, главная проблема Чёрного моря заключается в том, что это сравнительно замкнутый бассейн с ограниченным водообменом. Поэтому даже локальные нефтяные загрязнения могут долго циркулировать в прибрежной зоне и оказывать последствия далеко за пределами места первоначального разлива.

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.