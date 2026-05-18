Кассационный суд отказался отменить приговор педагогу из Сочи по делу демонстрации свастики

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Сочи Ирина Кострова не смогла оспорить приговор, вынесенный ей за публикацию пропагандистского плаката времен нацистской Германии в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", в начале августа 2024 года Центральный райсуд Сочи оштрафовал Ирину Кострову на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Поводом для составления протокола стало несколько постов в соцсети. 26 ноября 2025 года суд в Сочи приговорил 54-летнюю учительницу истории Ирину Кострову к полутора годам колонии-поселения по статье о повторной демонстрации запрещенной символики. В январе апелляционный суд сократил срок до одного года и четырех месяцев.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу Ирины Костровой, которая пыталась оспорить приговор и апелляционные определение по делу о публикации нацистской атрибутики в интернете, пишет 17 мая "Утренний Юг".

Осужденная настаивала на своей невиновности и подала кассационную жалобу, но суд не нашел оснований для отмены или изменения приговора и оставил судебное решение без изменений. Сочинка продолжит отбывать наказание в колонии-поселении.