Кассационный суд отказался отменить приговор педагогу из Сочи по делу демонстрации свастики
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Жительница Сочи Ирина Кострова не смогла оспорить приговор, вынесенный ей за публикацию пропагандистского плаката времен нацистской Германии в соцсети.
Как писал "Кавказский узел", в начале августа 2024 года Центральный райсуд Сочи оштрафовал Ирину Кострову на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Поводом для составления протокола стало несколько постов в соцсети. 26 ноября 2025 года суд в Сочи приговорил 54-летнюю учительницу истории Ирину Кострову к полутора годам колонии-поселения по статье о повторной демонстрации запрещенной символики. В январе апелляционный суд сократил срок до одного года и четырех месяцев.
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу Ирины Костровой, которая пыталась оспорить приговор и апелляционные определение по делу о публикации нацистской атрибутики в интернете, пишет 17 мая "Утренний Юг".
Осужденная настаивала на своей невиновности и подала кассационную жалобу, но суд не нашел оснований для отмены или изменения приговора и оставил судебное решение без изменений. Сочинка продолжит отбывать наказание в колонии-поселении.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.