02:53, 10 апреля 2026

Конфликт сочинского детсада с родителями затронул чиновников краевого министерства

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодаре признал незаконными действия чиновников Минобразования Краснодарского края, которые игнорировали нарушение в детсаду №121 Сочи права родителей на свободу слова и мнений. 

Как писал "Кавказский узел", конфликт родителей с администрацией детсада №121 в Сочи длится с весны 2025 года. Родители воспитанников неоднократно требовали возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми, но правоохранительные органы не нашли состава преступления в действиях воспитательницы, уволившейся по собственному желанию. В январе администрация Сочи заявила родителям, что психологи не выявили "негативного эмоционально-психологического климата в группе", при этом запись эпизода жестокого обращения с ребенком чиновники проигнорировали

В марте 2025 года мама воспитанника одного из детских садов в Сочи случайно сняла видео, на котором видно, что воспитательница обращается с детьми в грубой форме. Она схватила одну из девочек и окунула лицом в тарелку, после чего передала еду другому ребенку. Видео сначала было выложено в родительский чат, затем его опубликовал ряд Telegram-каналов. Более 100 родителей направили коллективное заявление в прокуратуру, управление образования и администрацию президента РФ, требуя возбудить уголовное дело, провести служебное расследование и запретить воспитательнице работать с детьми. Прокуратура Кубани заявила, что виновные в некорректном обращении с детьми наказаны, а психологический климат в детсаду № 121 нормальный. Родители считают, что увольнения воспитательницы и дисциплинарного взыскания директору детсада недостаточно.

Октябрьский районный суд Краснодара принял сторону матери воспитанника сочинского детсада №121 Елены Баранецкой в ее споре с краевым министерством образования и науки. Судья Мария Старикова 9 апреля удовлетворила иск Баранецкой в полном объеме, признав незаконным бездействие чиновников, которые месяцами игнорировали введение “цензуры” в дошкольном учреждении.

Заведующая детсадом Наталья Лазаренко в ответ на возмущение родителей жестоким обращением воспитателя с детьми внедрила локальный акт, “Положение об этике общения в родительских чатах”. Пункт 3.7 этого документа фактически вводил цензуру: любые вопросы, способные “негативно повлиять на репутацию учреждения”, разрешалось обсуждать только лично и только в присутствии администрации.

Елена Баранецкая сочла это прямым нарушением конституционного права на свободу слова, однако на многочисленные жалобы краевое министерство образования в течение полугода реагировало лишь формальными отписками, хотя прокуратура позже вынесла протест на этот акт, признав его незаконным.

На итоговое судебное заседание 9 апреля представители министерства образования и науки Краснодарского края не явились, не сообщив о причинах. Их позиция была изложена в письменных возражениях, направленных суду. Ведомство настаивало, что детсад - муниципальное учреждение, и контроль за ним должна осуществлять мэрия Сочи, а не краевые власти. Также, чиновники утверждали, что не имеют права отменять локальные акты детсада из-за его “образовательной автономии”. Кроме того, они пытались закрыть дело по формальному признаку, заявив, что Баранецкая пропустила трехмесячный срок обжалования их ответов и не доказала, как именно “Положение об этике” навредило ее сыну.

Несмотря на доводы министерства о “ненадлежащем ответчике”, суд признал бездействие краевых властей незаконным. Мотивированное решение будет изготовлено в течение пяти суток, сообщили корреспонденту “Кавказского узла” в канцелярии суда.

Участники процесса отметили, что суд удовлетворил требования Баранецкой в полном объеме. При этом Елена Баранецкая не исключает, что чиновники попытаются оспорить вердикт в апелляционном порядке.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

+49 157 72317856
События
20:49, 9 апреля 2026
1
 Наводнение в Дагестане и Чечне получило статус ЧС федерального уровня
19:36, 9 апреля 2026
3
 Подозреваемые в убийстве Айшат Баймурадовой объявлены в розыск в России
18:43, 9 апреля 2026
Фонды помощи пострадавшим при наводнении в Дагестане собрали более 550 млн рублей
14:08, 9 апреля 2026
1
 Верховный суд признал "Мeмориал"* экстремистской организацией
21:47, 8 апреля 2026
Жительниц Кабардино‑Балкарии оштрафовали за анонсированный властями автопробег
19:47, 8 апреля 2026
1
 Суд в Краснодаре наложил арест на имущество бывшей судьи Елены Хахалевой
Все события дня
Новости
23:34, 9 апреля 2026
Пострадавших при атаке БПЛА на нефтебазу в Крымске перевезли в Краснодар
Атака беспилотников на нефтебазу в Крымске. 9 апреля 2026 г. Фото: https://t.me/horizontal_russia/54349
16:08, 9 апреля 2026
Три человека пострадали при атаке беспилотников на нефтебазу в Крымске
Обломки БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:50, 9 апреля 2026
Падение обломков БПЛА зафиксировано в трех районах Кубани
04:52, 9 апреля 2026
Суд в Краснодаре национализировал активы вице-губернатора Миньковой
Обломки БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:54, 9 апреля 2026
Житель Кубани погиб во время налета дронов
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Активистка Яна Антонова на одиночном пикете на центральной площади Краснодара. Фото Валерии Феденевой для "Кавказского узла" Как ликвидируют «Мемориал»*

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09 апреля 2026, 19:36
Подозреваемые в убийстве Айшат Баймурадовой объявлены в розыск в России

Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС Дагестана/MAX
09 апреля 2026, 11:40
Академия наук сочла антропогенный фактор ключевой причиной наводнения в Дагестане

Последствия наводнения в селе Адильотар Хасавюртовского района. Стоп-кадр видео has.info
09 апреля 2026, 03:53
Помощь Чимаева "братским народам" Дагестана отправилась в район с чеченским населением

Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС РФ
08 апреля 2026, 14:53
Власти Дагестана рапортовали о выплатах семьям жертв наводнения 

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Показать больше