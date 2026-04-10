Конфликт сочинского детсада с родителями затронул чиновников краевого министерства

Суд в Краснодаре признал незаконными действия чиновников Минобразования Краснодарского края, которые игнорировали нарушение в детсаду №121 Сочи права родителей на свободу слова и мнений.

Как писал "Кавказский узел", конфликт родителей с администрацией детсада №121 в Сочи длится с весны 2025 года. Родители воспитанников неоднократно требовали возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми, но правоохранительные органы не нашли состава преступления в действиях воспитательницы, уволившейся по собственному желанию. В январе администрация Сочи заявила родителям, что психологи не выявили "негативного эмоционально-психологического климата в группе", при этом запись эпизода жестокого обращения с ребенком чиновники проигнорировали.

В марте 2025 года мама воспитанника одного из детских садов в Сочи случайно сняла видео, на котором видно, что воспитательница обращается с детьми в грубой форме. Она схватила одну из девочек и окунула лицом в тарелку, после чего передала еду другому ребенку. Видео сначала было выложено в родительский чат, затем его опубликовал ряд Telegram-каналов. Более 100 родителей направили коллективное заявление в прокуратуру, управление образования и администрацию президента РФ, требуя возбудить уголовное дело, провести служебное расследование и запретить воспитательнице работать с детьми. Прокуратура Кубани заявила, что виновные в некорректном обращении с детьми наказаны, а психологический климат в детсаду № 121 нормальный. Родители считают, что увольнения воспитательницы и дисциплинарного взыскания директору детсада недостаточно.

Октябрьский районный суд Краснодара принял сторону матери воспитанника сочинского детсада №121 Елены Баранецкой в ее споре с краевым министерством образования и науки. Судья Мария Старикова 9 апреля удовлетворила иск Баранецкой в полном объеме, признав незаконным бездействие чиновников, которые месяцами игнорировали введение “цензуры” в дошкольном учреждении.

Заведующая детсадом Наталья Лазаренко в ответ на возмущение родителей жестоким обращением воспитателя с детьми внедрила локальный акт, “Положение об этике общения в родительских чатах”. Пункт 3.7 этого документа фактически вводил цензуру: любые вопросы, способные “негативно повлиять на репутацию учреждения”, разрешалось обсуждать только лично и только в присутствии администрации.

Елена Баранецкая сочла это прямым нарушением конституционного права на свободу слова, однако на многочисленные жалобы краевое министерство образования в течение полугода реагировало лишь формальными отписками, хотя прокуратура позже вынесла протест на этот акт, признав его незаконным.

На итоговое судебное заседание 9 апреля представители министерства образования и науки Краснодарского края не явились, не сообщив о причинах. Их позиция была изложена в письменных возражениях, направленных суду. Ведомство настаивало, что детсад - муниципальное учреждение, и контроль за ним должна осуществлять мэрия Сочи, а не краевые власти. Также, чиновники утверждали, что не имеют права отменять локальные акты детсада из-за его “образовательной автономии”. Кроме того, они пытались закрыть дело по формальному признаку, заявив, что Баранецкая пропустила трехмесячный срок обжалования их ответов и не доказала, как именно “Положение об этике” навредило ее сыну.

Несмотря на доводы министерства о “ненадлежащем ответчике”, суд признал бездействие краевых властей незаконным. Мотивированное решение будет изготовлено в течение пяти суток, сообщили корреспонденту “Кавказского узла” в канцелярии суда.

Участники процесса отметили, что суд удовлетворил требования Баранецкой в полном объеме. При этом Елена Баранецкая не исключает, что чиновники попытаются оспорить вердикт в апелляционном порядке.