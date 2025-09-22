Родители добились права на свободу слова в чате сочинского детсада

Прокуратура Адлера вынесла протест на нарушение Конституционного права родителей на свободу слова и мнений в детсаду № 121 Сочи, руководство детсада по требованию ведомства изменило "Положение об этике".

Как писал "Кавказский узел", в начале марта мама воспитанника одного из детских садов в Сочи случайно сняла видео, на котором видно, что воспитательница обращается с детьми в грубой форме. Она схватила одну из девочек и окунула лицом в тарелку, после чего передала еду другому ребенку. Видео сначала было выложено в родительский чат, затем его опубликовал ряд Telegram-каналов. 12 марта более 100 родителей направили коллективное заявление в прокуратуру, управление образования и администрацию президента РФ. Они попросили возбудить уголовное дело, провести служебное расследование и запретить воспитательнице работать с детьми. При этом прокуратура Кубани указала, что виновные в некорректном обращении с детьми наказаны, а психологический климат в детсаду № 121 нормальный. Родители считают, что увольнения воспитателя и дисциплинарного взыскания директору детсада недостаточно.

После инцидента родители воспитанников обвинили руководство учреждения в сокрытии фактов жестокого обращения с детьми и бездействии. Матери воспитанников детсада Елена Баранецкая и Ирина Яцко получили административные штрафы по обвинению в оскорблении заведующей и ее дочери, сейчас обе обжалуют решения о штрафах в кассации.

21 сентября родители воспитанников детского сада № 121 получили по почте ответ за подписью заместителя прокурора Адлера Инвера Дармилова, в котором сообщается, что их жалоба на действия руководства детского сада, нарушающего Конституционные права родителей на свободу слова и мнений, удовлетворена.

Прокуратурой вынесен протест с требованием привести в соответствии с положением Конституции пункт 3.7 «Положения об этике общения в родительских чатах». При этом также поступил ответ родителям от заведующей садиком Натальи Лазаренко, где она объявляет об исполнении протеста прокурора и об издании приказа о внесении изменений в данный пункт, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" рассказала активистка родительского комитета, многодетная мать Елена Баранецкая.

Адлерская прокуратура оспорила «Положение об этике общения в родительских чатах» детского сада № 121 Сочи, признав его противоречащим Конституции РФ. Документ запрещал обсуждать в чатах вопросы, «которые могут негативно повлиять на репутацию детского сада», что прокуроры сочли нарушением свободы слова.

Как указано в протесте заместителя прокурора Адлерского района от 11 августа 2025 года, пункт 3.7 положения предусматривал: «Следить за тем, чтобы обсуждение вопросов, которые могут негативно повлиять на репутацию МДОБУ, происходило только при личной встрече участников чата (родителей/законных представителей воспитанников) и в присутствии представителя администрации МДОБУ». (Копия протеста прокурора и старого положения имеются в распоряжении "Кавказского узла").

Прокуратура подчеркнула, что данное требование «противоречит положениям Основного закона государства и ограничивает гарантированное Конституцией РФ право родителей на свободу мысли и слова» (часть 1 статьи 29 Конституции). В документе отмечено, что локальный акт подлежит приведению в соответствие с Конституцией, а результаты рассмотрения должны быть представлены в прокуратуру в десятидневный срок.

29 августа заведующая детсадом № 121 Наталья Лазаренко сообщила прокурору о выполнении требований. «Протест прокуратуры Адлерского района от 11 августа 2025 года рассмотрен с участием представителя прокуратуры. Требования, изложенные в протесте, признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению. Приказом от 29 августа 2025 года внесены изменения в Положение об этике общения в родительских чатах. Новая редакция документа размещена на официальном сайте детского сада», - говорится в ответе под номером 69.

Вместо того чтобы разобраться и пресечь такие методы воспитания, нам предъявили документ, запрещающий обсуждать “неудобные” темы

Однако родители утверждают, что само введение «Положения об этике» было направлено на ограничение их права на критику и обсуждение проблем в детсаду. По словам Елены Баранецкой, вместе с другой родительницей она столкнулась с давлением со стороны заведующей и её дочери в чате WhatsApp.

"Когда мы начали говорить о случаях жестокого обращения с нашими детьми, заведующая и её дочь буквально закрывали нам рот. Вместо того чтобы разобраться и пресечь такие методы воспитания, нам предъявили документ, запрещающий обсуждать “неудобные” темы. Этот пункт прямо лишал родителей права говорить правду о происходящем", — рассказала Баранецкая корреспонденту «Кавказского узла».

По её словам, вместо защиты прав детей прокуратура и суды «длительное время фактически прикрывали действия администрации детсада» и участвовали в давлении на родителей, которые требовали реакции на жалобы. Родители утверждают, что факты непедагогического обращения с детьми неоднократно подтверждались — в октябре и декабре 2024 года поступали заявления от родителей Жаровой и Соломатиной, а в марте 2025 года в сети появилось видео, где воспитатель обращается с детьми жестко и унизительно.

"Более 30 малышей в нашей группе на протяжении месяцев становились жертвами непедагогичного обращения. И всё это время администрация прикрывалась незаконным “Положением об этике”", — добавила Баранецкая.

Независимый от данного дела адвокат Роман Ильин сказал корреспонденту "Кавказского узла", что это первый ему известный случай «в истории Сочи, когда прокуратура выносит протест и выступает в пользу Конституционного права на свободу слова.

