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04:55, 31 июля 2025

Сочинки Баранецкая и Яцко заявили о предвзятости суда

Грустный ребенок в детском саду. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Матери воспитанников сочинского детсада Елена Баранецкая и Ирина Яцко, оштрафованные за оскорбление дочери заведующей, подали кассационные жалобы на решения суда, который счел штрафы законными. 

Как писал "Кавказский узел", после инцидента в сочинском детском саду родители воспитанников обвинили руководство учреждения в сокрытии фактов жестокого обращения с детьми и бездействии. При этом прокуратура составила административные протоколы на самих родителей, обвинив Ирину Яцко и Елену Баранецкую в оскорблении заведующей и ее дочери. 29 мая суд оштрафовал Яцко на пять тысяч рублей, а 3 июня на ту же сумму была оштрафована Елена Баранецкая. Суд, по словам Баранецкой, отказался приобщить к делу доказательства, включая переписку, подтверждающую провокации со стороны оппонентов, а позже женщина обнаружила, что в материалах дела отсутствует ряд документов. 

В начале марта мама воспитанника одного из детских садов в Сочи случайно сняла видео, на котором видно, что воспитательница обращается с детьми в грубой форме. Она схватила одну из девочек и окунула лицом в тарелку, после чего передала еду другому ребенку. Видео сначала было выложено в родительский чат, затем его опубликовал, в частности, телеграм-канал Kub Mash. 

Елена Баранецкая и Ирина Яцко 30 июля подали предварительные кассационные жалобы на апелляционные решения Адлерского районного суда, который 28 июля оставил в силе штрафы, назначенные мировым судом. 

"В апелляции судья слушал мою жалобу всего 15 минут. Хотя "слушал" - неверное слово, он вообще ничего не слушал, и отказ в моей апелляции был у него заготовлен заранее. 15 минут он отвел только на формальную процедуру. И в первом, и во втором случае это были не суды, а просто преследования за высказанное мнение о том, что нельзя жестоко обращаться с детьми", - заявила Ирина Яцко корреспонденту "Кавказского узла". 

Она уточнила, что подала предварительную жалобу, чтобы не пропустить срок, поскольку решение по апелляции ей, как и Елене Баранецкой, до сих пор не выдали, велев "ждать пять суток".

Елена Баранецкая также подала предварительную кассацию. "Мы указали на все нарушения - проведение заседаний в кабинетах, отказ суда слушать наши доводы. Судья проигнорировал аудиозапись, на которой дочь заведующей и сама заведующая в здании суда называли нас "неадекватными", "ненормальными", "сумасшедшими". Я просила пресечь эти оскорбления, которые продлились уже и в кабинете судьи, в процессе, и занести их в протокол, но судья делал вид, что ничего не слышит", - рассказала многодетная мать Елена Баранецкая.

Баранецкая подчеркнула, что ее жалобы связаны не только с процессом, но и с условиями в детском саду. "В Сочи стоит ужасная жара. Дети страдают при температуре 30-40 градусов в помещении без кондиционера, хотя в садике есть комнаты с кондиционерами. Я просила перевести моего ребенка, но заведующая ответила: "Покупайте кондиционер сами, если вашему ребенку жарко". Между тем, СанПиН обязывает создавать нормальные условия для детей. Заведующая также отказывается устанавливать видеокамеры, чтобы родители могли быть уверены, что их детей не бьют и не оскорбляют в этом детском саду", - подчеркнула она, напомнив, что проверка после публикации видеозаписи так и не привела к наказанию сотрудников детсада.

Адвокат Вячеслав Денисов, консультирующий обеих женщин, рекомендовал провести независимую лингвистическую экспертизу. "Нужно проверить высказывания Баранецкой и Яцко в чате на наличие оскорблений и провести экспертизу высказываний заведующей и ее дочери. Если эксперты установят факты оскорблений со стороны сотрудников садика, мы подадим заявление прокурору о возбуждении административного дела против них. Также надо продолжать добиваться привлечения к ответственности воспитательницы, которая грубо обращалась с детьми, и добиваться установки видеокамер. Беспокойство родителей о своих детях оправдано при таком отношении к их родителям", - отметил Денисов.

Елена Баранецкая подчеркнула, что не оставит дело без внимания. "Я действую в интересах детей детского сада № 121, где многие родители боятся сказать правду, опасаясь за своих малышей. Но я не могу молчать", - заключила она.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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