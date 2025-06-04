Многодетная сочинка оштрафована за оскорбление дочери заведующей детсадом

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Суд в Сочи оштрафовал на пять тысяч рублей мать четверых детей Елену Баранецкую за оскорбление дочери заведующей детским садом в родительском чате. Баранецкая утверждает, что инцидент стал следствием оскорблений в чате после обнародования видео с насилием над воспитанником.

Как писал "Кавказский узел", после инцидента в сочинском детском саду родители воспитанников обвинили руководство учреждения в сокрытии фактов жестокого обращения с детьми и бездействии в ответ на жалобы. При этом прокуратура составила административные протоколы на самих родителей, обвинив Ирину Яцко и Елену Баранецкую в оскорблении заведующей и ее дочери. 29 мая суд оштрафовал Яцко на пять тысяч рублей.

В начале марта мама воспитанника одного из детских садов в Сочи случайно сняла видео, на котором видно, что воспитательница обращается с детьми в грубой форме. Она схватила одну из девочек и окунула лицом в тарелку, после чего передала еду другому ребенку. Видео сначала было выложено в родительский чат, затем его опубликовал, в частности, телеграм-канал Kub Mash.

3 июня мировой судья Константин Диянов признал виновной жительницу Сочи Елену Баранецкую в оскорблении (статья 5.61 КоАП РФ) дочери заведующей детским садом №121 Натальи Лазаренко и обязал ее выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Баранецкая рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что конфликт с дочерью заведующей был спровоцирован угрозами и травлей в родительском чате после того, как было обнародовано видео с насилием над ребёнком.

Родители считают дочь заведующей фиктивным сотрудником детского сада, хотя сама она отрицает, что работает в учреждении. Родители не могут добиться от властей и надзорных органов информации касательно ее статуса.

Также Баранецкая сообщила, что ее жалобы на жестокое обращение с детьми в учреждении не привели ни каким результатам, заявления пересылаются между ведомствами, а проверки формальны. «Чувство несправедливости не отпускает. Нас преследуют за то, что не молчим о насилии над нашими детьми», - сказала она, добавив, что собирается обжаловать решение суда.

Суд, по словам Баранецкой, отказался приобщить доказательства, включая переписку, подтверждающую провокации со стороны оппонентов.

Адвокат Вячеслав Денисов рекомендовал продолжать писать жалобы в надзорные органы.

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