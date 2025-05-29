Мать воспитанника детсада в Сочи назвала решение суда избирательным правосудием

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Суд обязал мать воспитанника детсада в Сочи Ирину Яцко заплатить штраф за оскорбление заведующей учреждения в родительском чате. При этом сообщения родителей о насилии над ребенком в этом детском саду, которое стало причиной конфликта с заведующей, остаются без внимания.

Как писал "Кавказский узел", после инцидента в сочинском детском саду родители воспитанников обвинили руководство учреждения в сокрытии фактов жестокого обращения с детьми и бездействии в ответ на жалобы. При этом прокуратура составила административные протоколы на самих родителей, обвинив Ирину Яцко и Елену Баранецкую в оскорблении заведующей и ее дочери. Дело об оскорблении в родительском чате поступило в суд.

В начале марта мама воспитанника одного из детских садов в Сочи случайно сняла видео, на котором видно, что воспитательница обращается с детьми в грубой форме. Она схватила одну из девочек и окунула лицом в тарелку, после чего передала еду другому ребенку. Видео сначала было выложено в родительский чат, затем его опубликовал, в частности, телеграм-канал Kub Mash.

Мировой судья Диянов признал Ирину Яцко виновной в оскорблении (статья 5.61 КоАП РФ) заведующей детским садом № 121 Натальи Лазаренко и обязал выплатить штраф в пять тысяч рублей.

«Судебное заседание проходило в тесной, душной комнатке. Из участников — только я и заведующая детсада, плюс прокурор, судья и секретарь. Родителей, пришедших меня поддержать, просто не пустили. Без объяснений. Хотя заседание формально было открытым», — рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Ирина Яцко.

По ее словам, ходатайства и объяснения были отклонены без оглашения мотивов. "Я говорила и писала, что употребленное слово было метафорой — символом болота, коррупции, равнодушия. А не насмешкой над внешностью. Но эксперт вырвал слово из контекста, сделал вывод, судья ему поверил, а меня — не услышал", - рассказала Яцко. Более того, суд не стал учитывать даже обстоятельства, при которых заведующая спровоцировала конфликт, указала она.

Несмотря на статус «открытого» заседания, родителей, пришедших поддержать Яцко, попросили покинуть здание суда, не объяснив причины. Дело второй матери, на которую также составлен протокол об оскорблении, Елены Баранецкой, разделили с делом Яцко без объяснений, хотя им было назначено одно время. «Мне просто сказали, что мое заседание перенесли на 2 июня и захлопнули дверь», — говорит мама четрых детей Елена Баранецкая. Она отметила, что дочь заведующей детсада Алина Лазаренко не пришла на заседание.Баранецкая уверена, что суд не станет разбираться и с ее делом по обвинению в оскорблении дочери заведующей. Он утверждает, что Алина Лазаренко фактически спровоцировала ее публично в родительском чате на эмоциональное высказывание, требуя убрать из интернета видео о насилии над ребенком.

Вопиющая избирательность правосудия — главное, на что указывает Яцко. "Прокурор в зале суда не смогла сказать, какое решение принято по воспитательнице, которая унижала детей. Она пыталась сказать, что та уволена, но на самом деле вышло, что она уволилась сама. Зато мою метафору разбирали с жаром. Когда родители поднимают проблему насилия, им отвечают судом. А на жалобы о действиях воспитателя — молчанием».

Последний ответ из прокуратуры Адлера, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", датирован 27 мая. В нем сообщается что решение по факту воспитания детей непедагогическими методами, еще не принято.

Ирина Яцко намерена обжаловать Постановление суда. По ее словам, нарушены ее процессуальные права. Но пока не выданы постановление и протокол суда, она подать апелляцию не может. Кроме апелляции, она планирует подать жалобу на сам порядок судебного разбирательства, «унижающий человеческое достоинство».

"Закон говорит, что каждый имеет право на гласность и открытое правосудие. Но то, что мы увидели — это закрытая дверь, формализм, отвержение истины", — заключает Яцко.

"У сторон по делу об оскорблении есть 10 суток на обжалование в случае не согласия с решением суда", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" секретарь мирового суда.

Метафоричность в выражении эмоций не может считаться оскорблением в понимании этой статьи

Статья 5.61 КоАП РФ(оскорбление) - применима, если установлено публичное унижение достоинства. Однако, оскорбление должно быть личным, умышленным и безусловно направленным на унижение, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Вячеслав Денисов. "В случае Ирины Яцко речь идет о переписке в родительском чате, с выражением гражданской позиции по конкретному эпизоду, а не личной неприязни. Метафоричность в выражении эмоций не может считаться оскорблением в понимании этой статьи. Яцко прямо заявила, что <употребленное ей> слово использовано как образ коррупционного болота, а не как оскорбление внешности. Это важно, поскольку у суда нет права произвольно интерпретировать слова, игнорируя объяснения автора. Экспертное заключение было выдернуто из контекста, без анализа всей ситуации, а суд не дал возможности задать эксперту вопросы или представить контраргументы", - сказал он.

Адвокат указал на нарушение процессуальных прав Яцко." Заседание объявлено открытым, но было фактически проведено в закрытом режиме. Группу поддержки не пустили, дела разделили без объяснений. То есть налицо превышение формализма над сутью: суд рассмотрел дело о «слове», проигнорировав суть конфликта — насилие над детьми и возможные нарушения должностных обязанностей заведующей и тем самым провокацию конфликта со стороны правомерно возмущенных родителей. Суд должен рассматривать любое дело и с моральной точки зрения и должен был учесть, что родители требовали защитить своих детей от подобных истязаний. И государство в лице той же прокуратуры или суда, обязаны защищать слабых — в первую очередь детей, но получилось наоборот: суд и правоохранительные органы встали на сторону системы, проигнорировав реальные тревоги родителей. Вместо того чтобы реагировать на насильственные действия в саду, прокуратура и суд оперативно отреагировали на эмоциональное сообщение в чате, оперативно заручились экспертизой, не спросив Яцко, доверяет ли она этому эксперту", - сказал адвокат.

Он так же отметил, что Яцко имеет право потребовать в апелляции отменить решение суда именно по факту недоверия к экспертному заключению и добиваться проведения повторной экспертизы с упором именно на образность своего эмоционального посыла. "Судебный вердикт не выглядит справедливым, потому что форма превзошла содержание, и всем понятно как государственный механизм вместо защиты граждан — наказывает их за инициативу и гражданскую активность. Справедливость требует не только соблюдения буквы закона, но и учета обстоятельств, мотивации, контекста — всего того, что в данном случае, суд просто проигнорировал", - заключил он.

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