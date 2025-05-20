Матери воспитанников детсада в Сочи сочли давлением дело об оскорблении

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Дело об оскорблении матерями воспитанников заведующей сочинского детсада и ее дочери в родительском чате поступило в суд. В то же время обращения родителей в правоохранительные органы по поводу возможных фактов жестокого обращения с детьми, оскорблений и давления остаются без внимания.

Как писал "Кавказский узел", после инцидента в сочинском детском саду родители воспитанников обвинили руководство учреждения в сокрытии фактов жестокого обращения с детьми и бездействии в ответ на жалобы. При этом прокуратура составила административные протоколы на самих родителей, обвинив их в оскорблении заведующей и ее дочери.

В начале марта мама воспитанника одного из детских садов в Сочи случайно сняла видео, на котором видно, что воспитательница обращается с детьми в грубой форме. Она схватила одну из девочек и окунула лицом в тарелку, после чего передала еду другому ребенку. Видео сначала было выложено в родительский чат, затем его опубликовал, в частности, телеграм-канал Kub Mash.

Две матери воспитанников сочинского детского сада №121 — Елена Баранецкая и Ирина Яцко — получили повестки в мировой суд Адлерского района. Заседание назначено на 27 мая в 14:10 в участке №88. Судья Диянов рассмотрит административное дело по статье 5.61 КоАП РФ (оскорбление) по жалобе заведующей сада Натальи Лазаренко и её дочери Арины.

Как рассказали сами родительницы, поводом для административного преследования стали их эмоциональные высказывания в родительском чате после того, как руководство детского сада, по их словам, пыталось скрыть инцидент с унижением ребёнка воспитательницей.

Баранецкая и Яцко стали первыми, кто публично обратился к другим родителям и собрал свидетельства аналогичных инцидентов в садике. В результате в чате стали появляться показания других родителей и фото их детей свидетельствующих о жестоком обращении с их детьми в детском саду № 121. Однако, по словам женщин, это вызвало агрессию со стороны Лазаренко и её дочери Арины, которая, несмотря на то, что, как утверждают матери, фактически не работает в учреждении, указана на официальном сайте сада как воспитатель, о чем они так же написали сообщение в прокуратуру, но оно оставлено без внимания.

"Они пытались цензурировать чат, запрещали публиковать видео, вызывали родителей и требовали прекратить обсуждения. Это было открытое давление. В ответ на это я однажды высказалась резко о заведующей, а Елена — в адрес её дочери. Теперь нас обвиняют в оскорблениях", - сказала Яцко.

По мнению адвоката родительниц Вячеслава Денисова, суду по административному делу следует учесть провоцирующее поведение самих заявительниц. "В российской юриспруденции, хотя и не формализовано в КоАП, существует практика признания доказательств недопустимыми, если они получены в результате провокации. Здесь уместно заявить ходатайства по статьям 24.4 и 26.2 КоАП РФ с требованием исключить такие доказательства. Речь идёт о действиях, которые могли вызвать эмоциональную реакцию у родителей, выступивших в защиту своих детей», — отметил он. «В случае удовлетворения ходатайства, суд может прекратить производство по делу на основании п. 1 ст. 24.5 КоАП РФ — за «отсутствием состава правонарушения», говорит Денисов.

Нас вызывают в суд за резкие слова, сказанные в защиту собственных детей. А на заявления о насилии над детьми никто не реагирует.

В то время как дело против Баранецкой и Яцко было возбуждено оперативно, многочисленные обращения родителей по поводу возможных фактов жестокого обращения с детьми, оскорблений, давления и введения негласной цензуры - до сих пор не получили никакой реакции со стороны правоохранительных органов. Как утверждают родительницы, их обращения переадресовываются либо в администрацию сада, либо в управление образования — то есть фактически к тем же лицам, на которых и поданы жалобы, что так же является нарушением ФЗ -59 и нарушением прав заявителей самими правоохранителями, действующими явно против интересов родителей.

"Мы не видим равного подхода. Нас вызывают в суд за резкие слова, сказанные в защиту собственных детей. А на заявления о насилии над детьми никто не реагирует. Это говорит о том, что система работает не в интересах детей, а в защиту самой себя», — подчёркивает Елена Баранецкая.

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