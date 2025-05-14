Мамы воспитанников детсада в Сочи столкнулись с обвинениями после просьб расследовать инцидент

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После инцидента в сочинском детском саду родители воспитанников обвинили руководство учреждения в сокрытии фактов жестокого обращения с детьми и бездействии в ответ на жалобы. При этом прокуратура составила административные протоколы на самих родителей, обвинив их в оскорблении заведующей и ее дочери.

В начале марта мама воспитанника одного из детских садов в Сочи случайно сняла видео, на котором видно, что воспитательница обращается с детьми в грубой форме. Она схватила одну из девочек и окунула лицом в тарелку, после чего передала ему другому ребенку. Видео сначала было выложено в родительский чат, затем его опубликовал, в частности, телеграм-канал Kub Mash.

«Я была поражена увиденным... Уже 5 марта выложила видео в родительский чат, чтобы мы могли вместе принять меры», - рассказала 13 мая корреспонденту "Кавказского узла" мать трехлетнего воспитанника детского сада Алена. По ее словам, она снимала видео незаметно для домашнего архива, а воспитательница попала в кадр случайно.

Родители незамедлительно обратились к заведующей садика Наталье Лазаренко, потребовав провести служебное расследование и отстранить воспитательницу от занимаемой должности по статье. Однако, по словам родителей, администрация не отреагировала.

12 марта они направили коллективное заявление с подписями 108 человек в прокуратуру, управление образования и администрацию президента РФ. Они попросили возбудить уголовное дело, провести служебное расследование и запретить воспитательнице работать с детьми. «Просим вас провести служебное расследование, возбудить уголовное дело и призвать к ответственности всех причастных по делу о жестоком обращении с малолетними детьми», - говорится, в частности, в заявлении.

13 мая мама пострадавшего от действий воспитательницы ребенка Елена Баранецкая получила ответ из прокуратуры Адлерского района Сочи. В нем говорится, что "в связи с поступившими жалобами с 6 марта было начато служебное расследование", но завершить его не удалось, так как воспитательница уволилась по собственному желанию 10 марта. Проверка по фактам жестокого обращения продолжается в Следственном комитете, сообщили в ведомстве.

Выяснилось также, что 17 апреля был составлен административный протокол в отношении уже самой Елены Баранецкой по статье 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Поводом стало высказывание в адрес дочери заведующей, которая также числится воспитательницей на сайте детсада. При этом, по словам родителей, "в детском саду её в этом качестве никто не видел".

Да, это было в эмоциях, но в контексте полной беспомощности. И что, теперь за это судить?

28 апреля аналогичный протокол был составлен в отношении мамы еще одного воспитанника детского сада Ирины Яцко. Поводом стали высказывания в родительском чате в адрес самой заведующей. Оскорбления, как утверждают родители, были эмоциональной реакцией на игнорирование жалоб. «Я не сдержалась... Просто сравнила заведующую с [земноводным животным]. Да, это было в эмоциях, но в контексте полной беспомощности. И что, теперь за это судить?» - прокомментировала ситуацию корреспонденту "Кавказского узла" ситуацию Ирина Яцко.

Елена Баранецкая, в свою очередь, сказала корреспонденту "Кавказского узла": «Мать и дочь фактически захватили сад, а теперь травят нас за то, что мы защищаем своих детей от истязаний».

Родители пожаловались на плохое обращение с детьми

Родители воспитанников детского сада рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что дети не хотят туда ходить. «Сын говорил, что воспитатель ему угрожала... Когда я спросила воспитательницу, та посмеялась и ответила, мол, они лазят в штанах, надо воспитывать», - рассказала Екатерина. Также, по ее словам, мальчика обзывали.

Потом мы выяснили: били именно тех, кто не мог говорить

Анна Лапина рассказала, что после похода в детский сад у дочери началась истерика. «Ребёнок говорила еще плохо и только повторяла: “Била, била”. Она стала писаться, а воспитатель утверждала, что это из-за других детей. Потом мы выяснили: били именно тех, кто не мог говорить», - сообщила она.

Трехлетнюю дочь Натальи воспитатель силой посадила на взрослый унитаз. «Она кричала на неё, ребёнок наполовину провалился в унитаз. Дочь потом отказывалась заходить в туалет», - рассказала она.

Елена Баранецкая рассказала, что ее супруг обнаружила сына лежащим на полу и держащимся за ухо. Воспитательница извинилась перед ней, заявив, что "случайно задела ребёнка кольцом". Однако, по словам Елены, ушиб был слишком серьёзным для случайного контакта.

По словам родителей, администрация детского сада закрыла родительские чаты, а любые попытки обсудить произошедшее удалялись. Отвергнуто было требование установить камеры видеонаблюдения под предлогом дороговизны и несогласия части родителей.

«Когда мы сказали заведующей, что хотим камеру, она сказала: “Не положено”, и предложила перевестись в другую группу. Но [воспитательница] при этом продолжала работать. Это просто плевок в лицо родителям», - рассказала Елена Баранецкая.

Заведующая детским садом Наталья Лазаренко отказалась комментировать корреспонденту "Кавказского узла" ситуацию, заявив: "Все вопросы через официальный запрос», а теперь уже бывшая воспитательница бросила трубку после просьбы о комментарии.

Начальник управления образования города Сочи Ольга Медведева подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что воспитательница была уволена "по собственному желанию", отказавшись от других комментариев в устной форме.

Никакого наказания. Она гуляет по району, будто ничего не случилось

По словам родителей, именно увольнение "по собственному желанию" и отсутствие юридической ответственности за действия воспитательницы возмутило родителей. «Никакого наказания. Она гуляет по району, будто ничего не случилось. Мы боимся, что её снова примут в работу в другом саду», - заявила Анна Лапина.

«Ситуация в детском саду [...] - тревожный пример нарушения прав ребёнка, равнодушия чиновников и запугивания родителей, добивающихся защиты своих детей. Вместо расследования инцидентов, акценты смещены на эмоциональные высказывания в чатах, а не на факты возможного насилия над нашими детьми. Следственный комитет, прокуратура и управление образования обязаны дать ответ не только нам, родителям, но и обществу, кто понесёт ответственность за происходящее в детских учреждениях. Мы готовы признать свою эмоциональную несдержанность и заплатить штраф фактически за свою беспомощность в попытке защитить своих детей от истязаний. Но кто ответит за преступление над детьми и за их укрывательство?» - задается вопросами Елена Баранецкая.

Адвокаты увидели признаки уголовного преступления в действиях воспитательницы

Три адвоката, независимые от данного дела, ознакомились с видеозаписью и пришли к выводу, что в действиях воспитательницы усматриваются признаки преступления по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением). Юристы также отметили, что увольнение сотрудницы детского сада было правомерным, поскольку она допустила грубое нарушение своих профессиональных обязанностей и не соответствовала занимаемой должности.

В данном случае мы видим активные действия, выходящие за рамки допустимых методов воспитания

«Жестокое обращение с ребенком, особенно если оно исходит от лица, обязанного его воспитывать, это уголовно наказуемое деяние. Закон прямо запрещает такие действия, а наступления тяжких последствий не требуется. Преступление выражается как в действиях, так и в бездействии, если они носят жестокий характер. В данном случае мы видим активные действия, выходящие за рамки допустимых методов воспитания. Более того, по имеющимся данным, ребенок был лишен еды, что само по себе недопустимо, а пострадали, фактически, два ребенка - один от лишения, второй от передачи пищи, что может повлечь последствия медицинского характера. Это прямое нарушение статьи 156 УК РФ», - прокомментировала инцидент адвокат Анна Половинская.

«Грубое обращение с ребенком при исполнении должностных обязанностей воспитателя прямо подпадает под статью 156 УК. Речь идет не просто о педагогической ошибке, а о действиях, несовместимых с воспитательной деятельностью. С учетом видеозаписи и характера поведения - признаки преступления налицо», - считает адвокат Наталья Федоренко.

«Наличие видеофиксации и показания свидетелей, особенно родителей детей, подтверждающих факт жестокого обращения, являются важными доказательствами. Эти материалы могут стать основой для возбуждения уголовного дела. Также стоит учитывать, что систематичность подобных действий может свидетельствовать о наличии устойчивой противоправной практики внутри учреждения», - отметил адвокат Роман Клыков.

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