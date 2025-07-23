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01:59, 23 июля 2025

Многодетная сочинка обжаловала штраф за оскорбление дочери заведующей детсадом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Сочи Елена Баранецкая, оштрафованная за оскорбление дочери заведующей детским садом в родительском чате, заявила о нарушении ее права на защиту в суде. Женщина обнаружила, что материалах дела отсутствует ряд документов, рассмотрение ее апелляции назначено на 28 июля. 

Как писал "Кавказский узел", после инцидента в сочинском детском саду родители воспитанников обвинили руководство учреждения в сокрытии фактов жестокого обращения с детьми и бездействии. При этом прокуратура составила административные протоколы на самих родителей, обвинив Ирину Яцко и Елену Баранецкую в оскорблении заведующей и ее дочери. 29 мая суд оштрафовал Яцко на пять тысяч рублей, а 3 июня на ту же сумму была оштрафована Елена Баранецкая. Суд, по словам Баранецкой, отказался приобщить к делу доказательства, включая переписку, подтверждающую провокации со стороны оппонентов.

В начале марта мама воспитанника одного из детских садов в Сочи случайно сняла видео, на котором видно, что воспитательница обращается с детьми в грубой форме. Она схватила одну из девочек и окунула лицом в тарелку, после чего передала еду другому ребенку. Видео сначала было выложено в родительский чат, затем его опубликовал, в частности, телеграм-канал Kub Mash. 

Сочинка Елена Баранецкая, оштрафованная за оскорбление дочери заведующей детским садом №121 в родительском чате WhatsApp, 22 июля добилась знакомства с материалами дела. Сразу после ознакомления с ними она обратилась в суд с дополнением к апелляции, выявив новые факты нарушения ее прав. Апелляцию на решение она подала ранее, чтобы не пропустить срок подачи жалобы. 

«Мать четверых детей, младший из которых посещает детсад №121, выявила серьезные процессуальные нарушения, которые требуют отмены постановления мирового суда, но для этого пришлось подать дополнения к апелляции по сведениям которые ей не были известны до знакомства с делом», - пояснил адвокат Денис Владимиров корреспонденту “Кавказского узла”. 

В материалах дела насчитывается более 200 страниц документов. В основном в них представлена переписка в общем родительском чате возмущенных происшествием родителей, скриншоты которой представила суду дочь заведующей. В этой переписке, по ее утверждению, она нашла оскорбления не только в адрес своей матери, но и ее самой. Елена Баранецкая, знакомясь 22 июля с материалами дела, не обнаружила среди распечаток из чата протокола судебного заседания. При этом материалы на 200 страницах были пронумерованы простым карандашом, что противоречит установленным правилам судопроизводства.

В суде Баранецкой устно сообщили, что протокол не велся, поскольку не было заявлено соответствующее ходатайство, однако женщина ранее подавала официальное заявление о выдаче копии протокола, которое в деле тоже отсутствует. Елена Баренецкая считает, что ее право на защиту было грубо нарушено. 

Отсутствие протокола судебного заседания противоречит статье 29.8 КоАП РФ, которая требует ведения протокола с фиксацией объяснений сторон, ходатайств, доказательств и иных значимых сведений. «Протокол - единственный объективный документ, который фиксирует ход судебного процесса. Его отсутствие препятствует справедливому разбирательству и защите прав сторон», - объяснил адвокат Денис Владимиров. Он отметил, что неофициальная нумерация листов дела карандашом может создать риски фальсификации и изменения материалов.

В поданном дополнении к апелляции Елена Баранецкая указала, что на момент подачи жалобы ей не давали ознакомиться с делом, отметив, что даже само решение по делу ей было выдано с запозданием. Она просит апелляционную инстанцию истребовать протокол заседания или установить факт его отсутствия, проверить законность оформления материалов дела и оценить нарушения порядка ведения судопроизводства, а также отменить постановление мирового судьи на основании допущенных нарушений закона. 

По словам Елены Баранецкой, дочь заведующей Наталья Лазаренко умышленно спровоцировала конфликт с родителями воспитанников в чате и также оскорбляла ее саму, но суд не принял этот факт во внимание. «Без протокола я ничего не могу доказать. Это нигде не зафиксировано», - сказала она. 

Рассмотрение апелляционной жалобы Елены Баранецкой в Адлерском городском суде назначено на 28 июля, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник канцелярии суда. «Дополнение к основной апелляции мы еще не получали», - отметил он.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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