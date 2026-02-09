Беспилотник сбит над территорией Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За день 8 февраля силы ПВО сбили над территорией Краснодарского края один беспилотник, еще один сбит над Черным морем.

Как писал "Кавказский узел", ночью 8 февраля над акваторией Черного моря было сбито шесть беспилотников.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило 8 февраля в своем телеграм-канале, что за день средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией страны четыре БПЛА самолетного типа, которые летели со стороны Украины.

По данным ведомства, один беспилотник был сбит над территорией Краснодарского края, еще один - над акваторией Черного моря.

Напомним, что в Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.