Беспилотник сбит над территорией Кубани
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
За день 8 февраля силы ПВО сбили над территорией Краснодарского края один беспилотник, еще один сбит над Черным морем.
Как писал "Кавказский узел", ночью 8 февраля над акваторией Черного моря было сбито шесть беспилотников.
Министерство обороны Российской Федерации сообщило 8 февраля в своем телеграм-канале, что за день средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией страны четыре БПЛА самолетного типа, которые летели со стороны Украины.
По данным ведомства, один беспилотник был сбит над территорией Краснодарского края, еще один - над акваторией Черного моря.
Напомним, что в Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.