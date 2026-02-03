×

20:43, 3 февраля 2026

Суд арестовал бывшего судью из Сочи Валерия Слуку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Первомайский районный суд Краснодара арестовал бывшего сочинского судью Валерия Слуку по делу о превышении полномочий. Следствием были проведены обыски в домах бывшего судьи в Краснодарском крае и в Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", в конце января 2026 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Валерия Слуки, судьи в отставке Центрального райсуда Сочи. Всего в деле семь эпизодов, касающихся распоряжения муниципальными земельными участками в Сочи. В сентябре 2025 года высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила представление следствия о возбуждении уголовного дела против судьи Валерия Слуки, чьи полномочия были прекращены в 2023 году из-за узаконивания самостроев.

В сентябре 2023 года в Сочи более 120 зданий были признаны незаконными и подлежащими сносу постройками. В связи с этим два судьи Центрального районного суда ушли в отставку, в их числе Валерий Слука. Председатель суда и еще один судья были лишены полномочий.

По версии следствия, с 23 июня 2021 года по 8 июля 2022 года судья Центрального районного суда города Сочи, превышая должностные полномочия, необоснованно принял к производству исковые заявления граждан. Без исследования доказательств, не привлекая к участию представителей ответчика и заинтересованных лиц, он вынес семь заведомо неправосудных решений, повлекших незаконное изъятие земельных участков в городе Сочи из муниципальной собственности, сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

"По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.

Ему предъявлено обвинение в семи эпизодах превышения должностных полномочий и семи эпизодах вынесения заведомо неправосудных решений . Краснодарский краевой суд отменил необоснованные решения Центрального райсуда Сочи и вернул участки в собственность города.

Также следствие провело обыски в домах Валерия Слуки на территории Краснодарского края и в Северной Осетии, были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования, уточнило ведомство.

Жители Сочи неоднократно жаловались на проблему самостроев в городе. По данным на начало декабря 2023 года, в реестр самовольно построенных многоквартирных домов в Краснодарском крае внесено 215 строений, более половины из них - в Сочи, заявили местные власти.

В 2024 году Генпрокуратура России направила в суд иск, требующий отменить передачу застройщикам земельных участков, на которых уже построены многоквартирные дома. Речь идет, в частности, о ЖК "Морская симфония", который был узаконен судом. Это решение было отменено вышестоящей инстанцией, а судья, который его принял, ушел в отставку.

"Кавказский узел" также писал, что 27 января по подозрению в совершении коррупционных преступлений была задержана вице-губернатор Кубани Анна Минькова. 20 января стало известно, что Минькову проверяют на возможную причастность к незаконному обогащению за счет бюджетных средств.

Автор: "Кавказский узел"

