Коллегия судей одобрила возбуждение уголовного дела против бывшего коллеги из Сочи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила представление следствия о возбуждении уголовного дела против судьи из Сочи Валерия Слуки, чьи полномочия были прекращены в 2023 году из-за узаконивания самостроев.

Как сообщал "Кавказский узел", в сентябре 2023 года в Сочи более 120 зданий были признаны незаконными и подлежащими сносу постройками. В связи с этим два судьи Центрального районного суда ушли в отставку, в их числе Валерий Слука. Председатель суда и еще один судья лишены полномочий.

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации (ВККС) согласилась с представлением председателя Следкома России Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против бывшего судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки, пишет 15 сентября "Коммерсант".

Слуке инкриминируется часть 2 статьи 286 (превышение должностных полномочий) и часть 1 статьи 305 (вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта) Уголовного кодекса Российской Федерации. Его полномочия были прекращены досрочно в 2023 году после проверки, выявившей систематические нарушения в работе, было выявлено около 200 незаконных нарушений по распоряжению землями и легализации самовольных построек, значительная часть которых впоследствии отменялась апелляционной инстанцией.

Напомним, что в 2019 году квалификационная коллегия Краснодарского суда прекратила полномочия судьи Адлерского суда Александра Якименко после отмены 27 его решений по самовольной застройке. Также было решено привлечь Якименко к дисциплинарной ответственности.

Жители Сочи неоднократно жаловались на проблему самостроев в городе. По данным на начало декабря 2023 года в реестр самовольно построенных многоквартирных домов в Краснодарском крае внесено 215 строений, более половины из них - в Сочи, заявили местные власти.

В 2024 году Генпрокуратура России направила в суд иск, требующий отменить передачу застройщикам земельных участков, на которых уже построены многоквартирные дома. Речь идет, в частности, о ЖК "Морская симфония", который был узаконен судом. Это решение было отменено вышестоящий инстанцией, а судья, который его принял, ушел в отставку.