Атака БПЛА произошла в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные минувшей ночью сбили беспилотник в Каменском районе. По данным губернатора, раненых нет.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 2 февраля беспилотники были сбиты в двух районах Ростовской области: Миллеровском и Чертковском. По данным губернатора, раненых и разрушений не было.

Минувшей ночью один беспилотник уничтожен в Каменском районе Ростовской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь. "Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал он.

Минобороны подтвердило в своем телеграм-канале, что минувшей ночью один БПЛА сбит над территорией Ростовской области. Согласно публикации, в других регионах СКФО и ЮФО воздушные атаки не зафиксированы.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Напомним, в Ростове-на-Дону 14 января в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте. Один человек погиб и четверо, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы с ранениями. Военные в тот день отчитались о 25 беспилотниках, сбитых в регионе.

13 января в Таганроге в результате атаки погибла женщина. Также были повреждены восемь жилых домов, два промышленных объекта и шесть автомобилей. Власти пообещали помощь всем пострадавшим.