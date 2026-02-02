×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:53, 2 февраля 2026

Офицер из Дагестана убит на Украине

Муслим Муслимов. Фото: t.me/Сергей Меликов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Муслим Муслимов, удостоенный звания героя России, убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1795 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 31 января были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1794 бойцов из Дагестана.

В военной операции убит Муслим Муслимов, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов. Он отметил, что лично знал Муслимова, который служил в 74-й мотострелковой бригаде и "с первых месяцев СВО находился на передовой".

"В 2024 году за один из своих подвигов Муслим был удостоен высшего звания (вероятно, имеется в виду звание героя России. - Прим. "Кавказского узла"), а Золотую Звезду нашему земляку вручал лично министр обороны России", - написал чиновник.

О том, что Муслимову присвоено звание героя России, администрация главы и правительства Дагестана сообщила 21 августа 2024 года в своем телеграм-канале. Муслимов стал 12-м героем России из Дагестана за время военной операции, отметили тогда власти республики.

"Родился в августе 1998 года в селении Рутул Рутульского района. В зоне специальной военной операции с марта 2022 года. За это время из солдата он выбился в офицеры. После гибели на СВО родного брата отправился учиться на досрочные курсы офицеров. В июне 2023 года младшему лейтенанту доверили управлять взводом. Уже через полгода талантливому командиру досрочно дали воинское звание лейтенанта и доверили роту", - приводится в той публикации биография Муслимова.

Военные на СВО. Фото: Минобороны России
13:25 30.01.2026
Власти официально признали убитыми в военной операции более 8550 бойцов с юга России
Не менее 4213 бойцов из СКФО и 4344 - из ЮФО власти и силовики признали убитыми в ходе военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1795 бойцов из Дагестана. 

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Сотрудники администрации Санкт-Петербурга и военкомата сами у меня узнавали, найдено ли тело моего сына. В январе 2023 года я им сказала в ответ на очередной звонок, что тело найдено", - рассказала, в частности, мать одного из них.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
09:56, 2 февраля 2026
МЧС предостерегло водителей от поездок по Транскаму
06:58, 2 февраля 2026
Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области
01:55, 2 февраля 2026
2
 Беспилотники сбиты над тремя регионами юга России
16:58, 1 февраля 2026
Власти назвали имена трех убитых в зоне СВО бойцов из Дагестана
15:00, 1 февраля 2026
Источники сообщили о задержании бывшего министра в Северной Осетии
13:01, 1 февраля 2026
Четверо военных из Волгоградской области объявлены убитыми в СВО
Все события дня
Новости
Обращение родителей учеников гимназии. Стоп-кадр видео "Черновик 2.0" от 01.02.25, https://t.me/chernovik_new/7170.
00:56, 2 февраля 2026
Родители учеников махачкалинской гимназии выступили против смены директора
Руслан Гамзатов. Стоп-кадр видео из его Telegram-канала от 31.12.25, https://t.me/rsgamzatov/497.
19:58, 1 февраля 2026
Суд изъял у главы района в Дагестане 33 миллиона
Мемориальная доска Салиму Раджабову. Стоп-кадр видео от 09.12.24, https://t.me/kizray/1631.
16:58, 1 февраля 2026
Власти назвали имена трех убитых в зоне СВО бойцов из Дагестана
Асхабали Алибеков. Кадр видео канала "Дикий десантник" https://www.youtube.com/watch?v=pgXra9fVrsI
08:06, 1 февраля 2026
Силовики потребовали надзора за Асхабали Алибековым
23:12, 31 января 2026
Три бойца из Дагестана убиты в военной операции
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Последние записи в блогах
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Фото
14:36, 9 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Экологическая катастрофа на Каспии 
Фото
13:43, 17 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Житель Дагестана пытается через суд опровергнуть авторство фейка
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Описание канала проекта "Дозор в Волгограде"*. Скриншот Telegram
30 января 2026, 21:44
Минюст объявил иноагентом проект "Дозор в Волгограде"*

Мансур Мовлаев. Фото: https://www.facebook.com/fergananews/posts/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
30 января 2026, 12:24
Генпрокуратура Казахстана постановила выдать Мансура Мовлаева России

Участница протестов в Тбилиси с грузинским флагом перед кордоном полиции, декабрь 2024 года. Фото корреспондента “Кавказского узла” Азиза Каримова.
30 января 2026, 03:45
24 страны ОБСЕ задействовали Московский механизм в связи с нарушениями прав человека в Грузии

Мазутная крошка, найденная на пляже. 28 января 2026 г. Фото: https://t.me/setisitolopata/2389
29 января 2026, 17:25
Отмена турналога в Анапе совпала с отчетом волонтеров о некачественно убранном мазуте

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше