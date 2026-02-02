Офицер из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Муслим Муслимов, удостоенный звания героя России, убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1795 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 31 января были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1794 бойцов из Дагестана.

В военной операции убит Муслим Муслимов, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов. Он отметил, что лично знал Муслимова, который служил в 74-й мотострелковой бригаде и "с первых месяцев СВО находился на передовой".

"В 2024 году за один из своих подвигов Муслим был удостоен высшего звания (вероятно, имеется в виду звание героя России. - Прим. "Кавказского узла"), а Золотую Звезду нашему земляку вручал лично министр обороны России", - написал чиновник.

О том, что Муслимову присвоено звание героя России, администрация главы и правительства Дагестана сообщила 21 августа 2024 года в своем телеграм-канале. Муслимов стал 12-м героем России из Дагестана за время военной операции, отметили тогда власти республики.

"Родился в августе 1998 года в селении Рутул Рутульского района. В зоне специальной военной операции с марта 2022 года. За это время из солдата он выбился в офицеры. После гибели на СВО родного брата отправился учиться на досрочные курсы офицеров. В июне 2023 года младшему лейтенанту доверили управлять взводом. Уже через полгода талантливому командиру досрочно дали воинское звание лейтенанта и доверили роту", - приводится в той публикации биография Муслимова.

Власти официально признали убитыми в военной операции более 8550 бойцов с юга России Не менее 4213 бойцов из СКФО и 4344 - из ЮФО власти и силовики признали убитыми в ходе военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1795 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Сотрудники администрации Санкт-Петербурга и военкомата сами у меня узнавали, найдено ли тело моего сына. В январе 2023 года я им сказала в ответ на очередной звонок, что тело найдено", - рассказала, в частности, мать одного из них.