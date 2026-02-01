Суд изъял у главы района в Дагестане 33 миллиона

33 миллиона рублей обнаружены на счетах жены главы Ботлихского района Руслана Гамзатова. Пояснения чиновника о том, что эти деньги принадлежат его родственнику-предпринимателю, не удовлетворили суд, который изъял средства. Верховный суд Дагестана утвердил решение.

У семьи главы Ботлихского района Дагестана Гамзатова государство забрало 33 миллиона рублей. Сначала районный суд, а теперь и Верховный суд республики встал на сторону прокуратуры, сообщил сегодня "Черновик".

Как следует из информации на сайте Ботлихского районного суда, иск к чиновнику и его супруге прокуратура подала 16 июня 2025 года, суд рассмотрел его 11 сентября 2025 года. Прокуратура потребовала взыскать с жены главы Ботлихского района республики Руслана Гамзатова сумму, превышающую 33 млн рублей, которые на протяжении трех лет, с 2022 п 20224 год поступили на ее счета.

Третью сторону по делу представляет управление Главы Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции. Вопросы к чиновнику возникли после проведения проверки по итогам подачи деклараций о доходах. Глава района в рамках проверки пояснил, что счета жены главы района использовались его двоюродным братом – директором ООО «Трон» для принятия оплаты стоимости реализуемых его организацией товаров, такие же пояснения дали супруга чиновника и его родственник.

Тем не менее, суд постановил взыскать с чиновника 33 036 022 рублей, а также госпошлину в размере 163 тысячи рублей.

Решение было обжаловано в Верховном суде Дагестана, который 26 декабря 2025 года оставил вердикт суда первой инстанции без изменений.

На основании решения суда выдан исполнительный лис, следует из данных на сайте судаю.

Как это прокомментирует Администрация главы и правительства Дагестана и глава

Сам глава Ботлихского района в своем Telegram-канале не комментировал решение суда.