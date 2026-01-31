Отец срочника из Дагестана попросил депутатов помочь расследовать избиение сына

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отец срочника из Дагестана Магомедбека Хизбулаева, который находится на лечении в Москве с тяжелыми травмами, обратился к депутатам из Дагестана с просьбой разобраться в случившемся и не допустить, чтобы дело было спущено на тормозах. Пользователи Telegram усомнились, что депутаты смогут оказать реальную помощь.

Как писал "Кавказский узел", 19-летний солдат-срочник из Дагестана с тяжелой травмой головы находится на лечении в московском НМИЦ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. Миннац Дагестана выясняет обстоятельства его травмирования и находится на связи с родителями военнослужащего, заявило ведомство. Получивший травмы Магомедбек Хизбулаев сам сказал в больнице, что был избит, а версия его командиров о падении с вышки не согласуется с характером травм. Семья военнослужащего получила информацию о случившемся от его сослуживца, воинская часть ни о чем семью не извещала, рассказал его отец.

По официальной версии срочник из Дагестана получил травмы черепа при падении с вышки, хотя есть основания полагать, что он был избит, заявил глава Общественной наблюдательной комиссии по Дагестану Шамиль Хадулаев, призвав установить, что произошло в части.

Обращение отца пострадавшего срочника к депутатам опубликовал глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

Мужчина обратился к дагестанским депутатам с просьбой наказать виновных в случившемся с его сыном. "Хочу попросить наших депутатов, чтобы это дело не ушло на тормозах. чтобы они помогли в этом случае, чтобы разобрались", - заявил он на видео, которое опубликовано в Telegram-канале Хадулаева.

"Полчерепа на голове нету. Одна сторона у него парализована", - рассказал мужчина о состоянии сына. По его словам, после госпитализации он был в коме, но затем пришёл в себя. "Он слава богу, чувствует, но лежачий пока", - рассказал мужчина.

По его словам, до сих пор с семьей никто не связался из части или военкомата, семье самостоятельно пришлось искать, где находится на лечении их сын.

Это сообщение спустя два с половиной часа после публикации к 17.18 мск, набрало в Telegram-канале Хадулаева, на который подписаны 10825 человек, 10 комментариев.

Пользователи усомнились, что депутаты смогут предпринять что-либо. "Депутаты сделают депутатский запрос, им придёт официальный ответ. Формальности, лучше подавать заявление в военную прокуратуру", - считает Арно Льд.

"Депутаты напишут запрос и на этом конец", - выразил уверенность пользователь 66466.

Родителям пострадавшего солдата необходимо подать заявление в военную прокуратуру и военно-следственный отдел с сообщением о преступлении с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело, сказал ранее "Кавказскому узлу" директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право"* Сергей Кривенко*.

"В заявлении нужно требовать возбудить уголовное дело в отношении виновных в насилии лиц", - считает он.

