Новое звание напомнило о проверке обстоятельств задержания главы МЧС Чечни

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алихану Цакаеву были вручены погоны генерал-лейтенанта почти два года спустя после резонансного задержания главы МЧС Чечни в Дагестане и молчания Следкома об итогах проверки конфликта приближенного к Кадырову чиновника с местными силовиками.

Как писал "Кавказский узел", главное управление МВД по СКФО 23 апреля 2024 года отчиталось о завершении проверки инцидента с начальником управления МЧС по Чечне Алиханом Цакаевым на федеральном КПП в Дагестане. По версии ведомства, жесткому задержанию генерала предшествовала его езда по встречной полосе, агрессивное поведение и попытка скрыться. Также задержанный нанес несколько ударов силовикам, сообщило МВД, пообещав направить результаты проверки в Следственный комитет. 22 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с совещания, на котором присутствовал Цакаев - это было его первое появление на публике после жесткого задержания силовиками в Дагестане.

14 апреля 2024 года сотрудники ДПС на КПП "Герзель" в Дагестане жестко задержали генерал-майора Алихана Цакаева, который был одноклассником Рамзана Кадырова. Глава Чечни назвал инцидент провокацией и потребовал от руководства Дагестана уволить тех, кто силой вытащил генерала из машины. Он подчеркнул, что "Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения". Инцидент с Цакаевым произошел на федеральном КПП, который не находится в ведении дагестанских силовиков, заявил глава Дагестана Сергей Меликов и заверил, что дагестанские полицейские действуют в рамках правил.

26 января глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале отчет о вручении погонов генерал-лейтенанта внутренней службы начальнику Главного управления МЧС России по Чечне Алихану Цакаеву. Это звание было присвоено Цакаеву указом президента России, подчеркнул Кадыров. Однако официальный сайт президента России на 18 мск 30 января не содержит текста указа Владимира Путина о повышении Акаева в звании.

Отметим, что по состоянию на 18 мск 30 января сайты Следкома России и управления МВД по Северному Кавказу не содержат информации об оценке итогов проверки обстоятельств ДТП и конфликта с силовиками в Дагестане. Опрошенные ранее "Кавказским узлом" юристы сочли, что Цакаеву должно грозить административное и уголовное наказание, но в результатах проверки управления МВД не зафиксирована попытка наезда на силовиков, которая видна зафиксирована на видеозаписи. «Отсутствие факта о попытке совершить наезд на полицейских в результатах проверки облегчает обвинения в адрес нарушителя, поскольку ему уже невозможно предъявить обвинение в (посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», - сказала одна из собеседниц «Кавказского узла».

Как следует из видеозаписи задержания, опубликованной "Кавказским узлом", не менее шести силовиков с криками: "Тяни" выволокли мужчину из черного внедорожника и положили лицом на асфальт. Он оказывал сопротивление. По данным издания "Подъем", сотрудники ДПС заподозрили, что водитель нетрезв. Мужчина за рулем отказался остановиться по требованию, развернул автомобиль и попытался наехать на полицейских. Тогда автомобиль остановили при помощи "ежа", а водителя силой вытащили из машины. "Кавказский узел" не может проверить, был ли именно Цакаев за рулем.

При этом Кремль в 2024 году довольно скоро дистанцировался от инцидента с Цакаевым. "Это не прерогатива Кремля. Это прерогатива соответствующих органов, которые отвечают за безопасность дорожного движения, других органов. Поэтому здесь Кремль не может никак в это вмешиваться", - заявил 24 апреля 2024 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сам же Цакаев уже 22 апредя 2024 года появился на публике, тогда он присутствовал на совещании у Рамзана Кадырова.

Преданный приближенный Кадырова

Одноклассник и односельчанин Рамзана Кадырова Алихан Цакаев был командиром чеченского ОМОН. В июле 2009 года он командовал спецоперацией по уничтожению шести боевиков в чеченском селении Гойты. В декабре 2014 года был ранен в ходе перестрелки с членами незаконных вооруженных формирований, организовавшими в Грозном атаку на сотрудников правоохранительных органов, сообщал "Коммерсант".

В 2019 году он стал начальником УВД Аргуна, в феврале 2020 года – замруководителя управления МЧС республики по антитеррористической деятельности, а затем возглавил ведомство, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

После того как Цакаев стал новым замруководителя управления МЧС Чечни, жители республики заявили о продолжении курса на укрепление режима личной власти Кадырова.

Сам глава МЧС делал громике публичные завлегния в адрес критиков Рамзана Кадырова. Так, он был одним из чиновников и силовиков, которые присоединились к угрозам в адрес семьи Янгулбаевых. "В любой точке этого мира, где бы они ни находились, мы возьмем спрос за их слова. Днем и ночью у нас нет работы важнее, чем найти вас", – заявил Цакаев на опубликованном в феврале 2022 года видео.

Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Отсутствие реакции на громкие ДТП

Инцидент на КПП "Герзель" в Дагестане в 2024 году вписался в тренд не получивших оценки правоохранительных органов резонансных происшествий на дороге с участием приближенных Кадырова. Так, 20 июля 2025 года, по данным ЦЗПЧ "Мемориал"*, произошло ДТП с участием Ясина Закриева, председателя Счётной палаты Чечни и племянника Кадырова. В аварии погибли супруги из села Гелдаган, двое детей получили тяжёлые травмы. Уже на следующий день власти организовали формальное примирение между семьями. Уголовное дело не возбуждалось, а Закриев продолжил занимать свою должность.

В 2018 году произошла авария с участием Турпал‑Али Ибрагимова, главы Шалинского района и двоюродного брата Рамзана Кадырова. Очевидцы утверждали, что охрана чиновника изымала телефоны у свидетелей, чтобы не допустить утечки информации. В соцсетях было опубликовано появилось видео, где родственники погибших просили не наказывать Ибрагимова. О возбуждении уголовного дела не сообщалось, а чиновник сохранил должность.

Больше о тяжелых ДТП с участием родственников и ближайшего окружения главы республики Рамзана Кадырова, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Аварии в Чечне с участием кадыровцев".