Главная   /   Справочник
15:16, 19 января 2026

Аварии в Чечне с участием кадыровцев

Авария в Грозном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За последние годы в Чечне не менее четырех раз фиксировались тяжелые ДТП с участием родственников и ближайшего окружения главы республики Рамзана Кадырова. Аварии с погибшими и раненными сопровождаются отсутствием официальных расследований, давлением на свидетелей и попытками скрыть информацию.

Аварии с участием представителей клана Кадыровых сопровождаются отсутствием расследований, информационной изоляцией и использованием административных механизмов для «примирения» сторон. За последние годы ни один из фигурировавших в этих ДТП высокопоставленных участников не понес публичной ответственности.

"Кавказский узел" подчеркивает, что информация о дорожно-транспортных происшествиях с участием представителей чеченской элиты в большинстве случаев остаётся закрытой, поскольку власти республики, как правило, не публикуют официальные данные и не комментируют подобные инциденты. В связи с этим значительная часть сведений основана на сообщениях правозащитников, независимых СМИ и источников, близких к месту событий, и не подтверждается официальными органами в том числе региональным отделением ГИБДД.

Авария с участием Адама Кадырова

16 января 2026 года в Грозном произошло ДТП с участием кортежа 18‑летнего Адама Кадырова. Первые сообщения появились в чеченских оппозиционных каналах. Автомобиль, в котором находился Адам, двигался на высокой скорости по Старопромысловскому шоссе в Грозном и столкнулся с другим транспортом. По неподтвержденным данным, погиб водитель машины сопровождения, несколько человек получили ранения, сам Адам был доставлен в больницу без сознания. Источники сообщали о давлении на медиков и проверке телефонов в больнице. Отметим, что в 2021–2022 годах в чеченских оппозиционных Telegram‑каналах циркулировали неподтвержденные сообщения о том, что Адам Кадыров мог попасть в ДТП в Грозном в подростковом возрасте, однако официального подтверждения этой информации нет.

Авария с участием Ясина Закриева

20 июля 2025 года, по данным ЦЗПЧ "Мемориал"*, произошло ДТП с участием Ясина Закриева, председателя Счётной палаты Чечни и племянника Кадырова. В аварии погибли супруги из села Гелдаган, двое детей получили тяжёлые травмы. Уже на следующий день власти организовали «примирение» между семьями, что фактически заменило собой расследование. Уголовное дело не возбуждалось, а Закриев продолжил занимать должность. Правозащитники подчёркивали, что примирение было достигнуто под давлением 1.

Авария в Аргуне с участием 

В 2019 году в Аргуне произошло ещё одно смертельное ДТП. Сын человека, близкого к Кадырову, стал участником аварии, в которой погибли три человека. Независимые источники подчеркивали, что расследование не проводилось, а виновник не понёс ответственности 2. Этот эпизод стал вторым в ряду случаев, где тяжёлые последствия не привели к юридическим действиям.

Авария с участием главы Шалинского района

В 2018 году произошла авария с участием Турпал‑Али Ибрагимова, главы Шалинского района и двоюродного брата Рамзана Кадырова. Как сообщали источники, Mercedes Ибрагимова столкнулся с автомобилем «Жигули», в котором находилась семья. Очевидцы утверждали, что охрана чиновника изымала телефоны у свидетелей, чтобы не допустить утечки информации. Спустя короткое время в соцсетях появилось видео, где родственники погибших «просят не наказывать» Ибрагимова. О возбуждении уголовного дела не сообщалось, и он сохранил должность. «Кавказский узел» отмечал, что этот эпизод стал одним из первых, где безнаказанность была зафиксирована публично.

* внесен в реестр иностранных агентов

Примечания

  1. Родственник Кадырова устроил ДТП в Грозном: есть погибшие — виновных нет // https://memorialcenter.org, 25.08.2025.
  2. https://www.youtube.com/watch?v=yvnlZM3wfxc
