Главная   /   Лента новостей
18:20, 5 марта 2026

Защита Мусаевой сочла предвзятым решение суда

Зарема Мусаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Судом была безоговорочно была принята сторона обвинения, а право Заремы Мусаевой на защиту в ходе двухдневного рассмотрения дела было нарушено. Шалинский суд не учел ни ходатайства адвокатов, ни просьбу отложить процесс из-за плохого самочувствия Заремы, заявила защита. 

Как писал "Кавказский узел", в августе 2025 года Шалинский суд Чечни приговорил Зарему Мусаеву к трем годам и 11 месяцам заключения по делу о дезорганизации работы колонии-поселения. 16 февраля Верховный суд Чечни отменил приговор Мусаевой и по просьбе прокурора направил дело на новое рассмотрение.  По итогам повторного рассмотрения уголовного дела о дезорганизации деятельности исправительного учреждения назначил Зареме Мусаевой 3 года и 10 месяцев колонии-поселения. Мусаева обжаловала приговор.

Зарема Мусаева и её адвокат считают приговор в отношении неё принят с нарушением права на защиту, сообщили в Команде против пыток* корреспонденту "Кавказского узла"

«Судом была безоговорочно была принята сторона обвинения.За два дня успели допросить сотрудников колонии, медицинских работников и исследовать письменные доказательства, имеющиеся в материалах уголовного дела. Состязательность сторон отсутствовала в принципе, поскольку все ходатайства стороны защиты были отклонены. Ходатайства стороны защиты связаны с подготовкой к судебному следствию, связаны с исследованием доказательств. Мусаевой было отказано в подготовке к даче показаний. Ей было отказано в подготовке к прениям, к даче показаний. Судом, для формулирования позиций стороне защиты был дан всего лишь один час», - заявили в Команде против пыток*.

 Хотя суд уменьшил срок Зареме Мусаевой до 3 лет и 10 месяцев колонии-поселения, причины этого не известны, так как  пока не  получена мотивировочная часть приговора, уточнил представитель Команды против пыток*.

Я не совершала никакого преступления, здесь потерпевшая я

Зарема в своем последнем слове не признала вины, как и во все прошлые процессы. "Я не совершала никакого преступления, здесь потерпевшая я. Моя совесть чиста в этот Священный месяц» — сказала она.

"Мусаева просила отложить процесс из-за своего плохого самочувствия, но ей отказали. Вчера (4 марта) ей стало плохо во время заседания — она находилась в зале суда пять часов. Не рассчитывая на такой долгий процесс, Зарема не взяла с собой лекарств",

Зарема Мусаева - супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

сказал представитель Команды против пыток*.

Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

